Что опять с «Феррари»? Итальянские СМИ раскрыли раздрай в команде и слабое место машины

После невразумительного Гран-при Сингапура Ф-1 в исполнении «Феррари» итальянские журналисты дружно не выдержали: тут и там пошли материалы о проблемах в «Скудерии». Мы собрали самое интересное из публикаций после шестого места Леклера и восьмого — потерявшего тормоза и получившего пять штрафных секунд Хэмилтона.

Corriere dello Sport: обстановка внутри команды тревожит

«По мере развития сезона уровень «Феррари» падал: сначала после правила, направленного против гибких антикрыльев, а затем — после изменения задней подвески, на которую потратили месяцы работы. Показатели резко упали — по печальному стечению обстоятельств, сразу после продления контракта с Фредериком Вассёром. Это произошло 31 июля, и с тех состоялось пять гонок, сравнение результатов в которых говорит само за себя. У «Феррари» лишь 50 очков, у «Макларена» — 134, у «Мерседеса» — 105, у «Ред Булл» — 98. Результаты «красных» ненамного лучше «Уильямса», «Астон Мартин» и «Рейсинг Буллз».

Обстановка внутри команды тревожит. Леклер жалуется на машину, Хэмилтон — на команду (разрыв связи между отделами, процедуры, рабочие процессы). Винят инженеров, а Вассёр уже шесть месяцев повторяет свои оправдания: помимо обычных отсылок к «хорошему гоночному темпу», «нереализованному потенциалу» и «ошибкам в исполнении» в воскресенье он сказал, что «Льюис пилотировал фантастически, однако он атаковал так сильно, что перегрел тормоза». Короче говоря, слабое место «Феррари» — превышение допустимого в погоне за совершенством, как уже было при двойной дисквалификации в Китае.

Всё это продолжает накалять атмосферу, и возникают новые трения. В субботу после квалификации напряжение между Вассёром и ведущим инженером команды вылилось в очень горячую дискуссию. Источники из Маранелло говорят, что речь идёт о Маттео Тоньиналли — одарённом руководителе инженерного отдела на трассе. Среди инженеров даже есть те, кто злятся на Леклера за его критику машины и работу с ней».

Шарль Леклер: мы единственные, кто не нашёл решения

«Мы сейчас неконкурентоспособны, с машиной большие сложности. Я бы хотел сказать, что сохраняю оптимизм на остаток сезона, но не думаю, что в машине что-то есть, что заставляет меня думать — сделаем шаг вперёд. У нас не предвидится новинок.

Мы двигались вперёд на старте сезона, однако это делали и конкуренты, так что расклад оставался более-менее прежним. Затем «Ред Булл» сделал два шага вперёд — в первой части сезона и недавно в Монце. Теперь, похоже, прибавил и «Мерседес». Так что мы единственные, кто не нашёл решения».

Шарль Леклер Фото: Bryn Lennon/Getty Images

La Gazzetta dello Sport: машина заметно менее чувствительна к изменению настроек

«Слухи принесли новую теорию насчёт проблем с болидом. Повторяющиеся неудовлетворительные выступления по субботам и воскресеньям после блестящих стартов уикенда не связаны с плохой работой команды с настройками. Дело в характеристиках SF-25, которые парадоксальным образом стали ещё более выраженными после внедрения обновлённой задней подвески в Бельгии.

Как известно, «Феррари» столкнулась с дилеммой, как развивать машину, чтобы извлечь скорость, которую видят на симуляторе и которая была подтверждена Хэмилтоном в спринтерской гонке в Шанхае. Технический директор Лоик Серра решил работать над подвеской, а не продолжать развитие аэродинамики, которое частично уже было запланировано. Серра верил, что выгоднее вмешаться в подвеску, чтобы добиться более стабильной платформы, которая, в свою очередь, позволит выжать больше из аэродинамики. Работа длилась примерно три месяца, по сути остановив аэродинамическое развитие SF-25.

Основной целью было сделать аэродинамику менее чувствительной к изменениям дорожного просвета. Справедливости ради, отчасти это сработало, но ценой заметного побочного эффекта. Похоже, машина стала заметно менее чувствительной к изменению настроек. Если подобранные на симуляторе настройки подходят под условия на трассе в плане сцепления и температур, SF-25 выдаёт свой максимум. Но когда условия меняются, то SF-25 неспособна адаптироваться, даже при изменении настроек.

Это интересная теория с учётом, что ресурсы, которые были выделены на изменение задней подвески, могли обеспечить как минимум два пакета аэродинамических обновлений. Некоторые полагают, что развитие аэродинамики было бы более эффективным решением, в том числе если учитывать пожелания гонщиков. А вышло, что аэродинамический департамент едва ли сыграл заметную роль в эволюции SF-25».

FormulaPassion: Леклер и Хэмилтон сейчас являются бесполезной роскошью

«То, как «Феррари» сползает вниз во второй половине чемпионата, требует вмешательства со стороны Джона Элканна и Бенедетто Виньи, и они должны сделать это немедленно, спросив самих себя, можно ли планировать более успешное будущее с нынешним техническим штабом.

Леклер и Хэмилтон сейчас из-за машины являются бесполезной роскошью. «Макларен» выиграл чемпионат мира с пилотами, чьи зарплаты составляют четверть от зарплат Маранелло. Но благодаря единству и скорости команды Пиастри и Норрис ещё и сражаются за титул в личном зачёте. Было бы неплохо проявить некоторую скромность и посмотреть, что происходит у других».

FUnoAnalisiTechnica: нужна внешняя фигура

«Феррари» нужна новая парадигма, и Кристиан Хорнер стал бы отличным человеком для её создания. Мы должны признать, что топ-менеджмент «Феррари» не интересуется делами спортивного департамента. Несколько визитов Элканна и Виньи в паддок служат лишь цели напомнить миру об их роли в компании. Короче, команда без хозяина. Так может, вот он, идеальный рулевой для команды из Модены?

Нужна внешняя фигура, которая придёт из круга менеджеров, который на световые годы впереди Маранелло. Не потому, что там нет гениев, но потому что любая гипотетическая реорганизация должна идти без каких-либо ограничений, связанных с прошлым. «Феррари» нужен победитель, харизматичная фигура, которой никто не будет противостоять.

«Красным» нужен управленец, который будет считать команду собственным творением. Только при таком мандате фактическое отсутствие владельцев не будет ни на чём сказываться. В «Ред Булл» Кристиан по кирпичику выстроил идеал, хотя руководство концерна не касалось спортивных дел. Хорнер трансформировал газировочный бренд в команду-победительницу благодаря полной власти и своему лидерству во всех департаментах программы».