Шок-переход: самый молодой чемпион мира по ралли уходит ради мечты о Формуле-1

Мир ралли накануне был потрясён неожиданным анонсом от самого молодого чемпиона мира в истории: Калле Рованперя принял решение завершить свою карьеру в WRC и перебраться в сезоне-2026 в открытые колёса. Многие ждали от молодого финна нового карьерного шага, но перехода в «формулы» — точно нет. А ведь финн, очевидно, ставит задачу со временем добраться до Формулы-1!

Как Рованперя пришёл к мысли о переходе

После двух чемпионских титулов Калле уже брал паузу в раллийной карьере в 2024 году, однако, несмотря на успешные выступления в бельгийском Porsche Carrera Cup, все понимали, что Калле скучает по ралли. Финн не выступал в 2024-м в WRC на полном расписании, но заглядывал на раллийные дороги довольно часто, забрав себе четыре победы. Что про Калле, что про Себастьена Ожье в прошлом году можно было сказать — выступай они полноценно, титул точно бы взял кто-то из них.

Однако нынешний сезон у Калле во многом не задался. Нельзя сказать, что финн потерял свои навыки — скорее Рованперя как будто бы охладел к ралли. Пусть 25-летний финн по-прежнему является одним из самых быстрых и стабильных пилотов в WRC, былой доминации мы уже не видели.

Как теперь выяснилось, дело здесь скорее в психологии, нежели в технической части или в возросшем уровне соперников. Просто Рованперя влюбился в кольцевые гонки, попробовав себя в Porsche Carrera Cup и погоняв на старом болиде «Ред Булл», и принял смелое решение уйти в «формулы».

Кто был до Калле

Мир знает гонщиков, которые были достаточно успешны в ралли после перехода из открытых колёс — Кубица, Райкконен, Ковалайнен… Одним из самых ярких примеров стал Стефан Сарразен, начинавший свою карьеру в открытых колёсах и даже дошедший до Формулы-1 (пусть и провёл в ней всего одну гонку). Затем Сарразен ушёл в гонки на выносливость, совмещая их с периодическими выступлениями в ралли, где он был особенно хорош на Ралли Монте-Карло.

Многие раллисты, в том числе высшего эшелона, в свою очередь, пробовали силы в кольцевых гонках. За примерами далеко ходить не нужно — чемпионы мира Себастьен Ожье и Себастьен Лёб выступали в WEC и WTCC соответственно. Но вот переход в «формулы» сопряжён с определённым риском, поскольку техника отличается от раллийной чуть более чем полностью, в отличие от кузовных чемпионатов. Так что в какой-то степени Рованперя станет первопроходцем.

Вдобавок ко всему Калле решил начать не где-нибудь, а сразу в сложнейшем чемпионате — японской «Супер Формуле». Адаптироваться к этой серии нелегко даже «формульным» пилотам, а тут раллист без вката, без опыта.

Что ждёт Рованперя

Будущее финна в кольцевых гонках будет зависеть от его способности адаптироваться. В «Супер Формуле» его поддержит «Тойота», да и в Формулу-2 Калле возьмут с большим удовольствием благодаря имени, какими бы ни оказались результаты в 2026-м в Японии. А вот дальнейший путь развития зависит от него самого.

Красивая история и прежние титулы тут уже не помогут. Потерял место в Ф-1 Мик Шумахер, провёл лишь несколько Гран-при Джек Дуэн, ничего не добился герой «24 часов Ле-Мана» Брендон Хартли, провалился универсал Ник де Врис… Нет, в Формуле-1 ценят только результат, так что от Рованперя потребуется здорово проявить себя за пару сезонов в Ф-2, пока он не станет для Ф-1 слишком «старым» и неперспективным.

Та же «Тойота» попробует замолвить за Рованперя словечко перед партнёрами из «Хааса» — но только если Калле даст для этого повод победами в Ф-2. Иначе придётся, потупив взор, возвращаться в ралли, идти в гонки на выносливость или выбирать диван для удобного времяпрепровождения дома.

Калле Рованперя уже тестировал старый болид «Ред Булл» Фото: Red Bull Content Pool

«Не могу сказать вам сейчас, какой окажется моя итоговая цель, — аккуратничает сам Рованперя в интервью DirtFish. — Я сказал, что это высочайший уровень. Формула-1 — это высочайший уровень, но, очевидно, есть много и других классных серий и событий в кольцевых гонках. Если вы спросите меня, хочу ли я однажды выступить в Ле-Мане, то разумеется. Если у меня будет шанс, я хочу проехать Ле-Ман, хочу принять участие во всех топовых гонках.

Всё будет зависеть от того, как всё пойдёт. В жизни и в гонках ты никогда не знаешь, как всё сложится. Нужно оказаться в нужное время в нужном месте — и чтобы многие вещи сложились в твою пользу. Время пока на моей стороне. Мне только 25».

Уже сейчас Рованперя на пороге вхождения в историю мирового автоспорта. А какими цветами будет написана следующая глава этой истории — покажет время.