Как поведут себя «Макларен» и его гонщики, когда на кону чемпионство?

Реально ли сохранить «правила папайи»? Особенно после такого старта в Сингапуре. Видимо, теперь каждый сам за себя.

По итогам Гран-при Сингапура «Макларен» досрочно — за шесть этапов до конца сезона — гарантировал себе Кубок конструкторов. Теперь у команды осталась в этом году лишь одна спортивная задача: привести кого-то из своих пилотов к чемпионскому титулу. И к ней в Уокинге подходят особым способом — в команде действуют так называемые «правила папайи». Правда, есть ощущение, что действовать они теперь будут недолго…

Каждый сам за себя

Вплоть до гонки в Сингапуре в «Макларене» царило исключительное благоденствие, и нужно отдать Заку Брауну должное: подобное — редкость, если пилоты команды сражаются друг с другом за чемпионство. Можно вспомнить и концовку Гран-при Канады, когда столкновение Норриса и Пиастри не привело даже к минимальному недовольству друг другом, и недавний Гран-при Италии, в котором Оскар без пререканий отдал напарнику позицию, а с ней — сразу шесть очков в борьбе за титул. Более того, ни разу за весь сезон гонщики «Макларена» не вели между собой по-настоящему жёсткой и бескомпромиссной борьбы.

Однако гонка в Сингапуре наверняка это изменит — и дело не только в выигранном «Маклареном» Кубке конструкторов. Чемпионат входит в решающую фазу, и каждая победа или поражение становится всё чувствительнее. Оба гонщика знают, что этот шанс на титул может быть единственным в жизни — совсем не факт, что в 2026-м или каком-либо другом году «Макларен» вообще сможет претендовать на победу. К тому же после контакта в третьем повороте борьба станет намного жёстче: Норрис проявил упорство и выиграл, а Пиастри получил ясный сигнал о том, что теперь можно показывать зубы.

Старт в Сингапуре — пока самая жёсткая дуэль Норриса и Пиастри Фото: Mark Thompson/Getty Images

И как теперь станут действовать «правила папайи»? Будет ли команда вмешиваться в случае спорного гоночного инцидента или они касаются только ошибок команды? На фоне прессинга новые заминки механиков на пит-стопе более чем реальны. А если кто-то из пилотов откажется подчиняться приказу с командного мостика? Последуют ли в этом случае какие-либо санкции на следующем этапе? В конце концов, с каждой гонкой всё труднее представить, что в борьбе за титул Норрис с Пиастри готовы так просто отдавать очки своему главному сопернику. И, если учитывать, что стоит на кону, их можно понять.

Пока что, впрочем, руководство «Макларена» ведёт себя относительно прозрачно и последовательно, а в расстановку на трассе пришлось вмешаться лишь один раз. Тогда в Монце Норрис был быстрее Пиастри, но потерял позицию по вине команды. Команде представлялась возможность оперативно исправить ошибку, и она её исправила. Можно, конечно, вспомнить Зандворт, где Ландо тоже по вине команды потерял 18 очков, однако исправить это возможности у «Макларена» объективно нет. И что получится, если команда будет допускать новые ошибки, которые повлияют на позиции пилотов относительно друг друга, пока что не знает даже Зак Браун.

Фактор Ферстаппена

Не будем также забывать и о Ферстаппене. Да, Макс проигрывает очень много (63 очка), его шансы на титул призрачны, однако «Ред Булл» в последних гонках явно прибавил, и нидерландцу по силам отбирать очки у «Макларенов». Норрис с Пиастри это понимают и будут вынуждены и с Максом бороться агрессивно, ведь проигрыш ему будет стоить лишних очков. При этом едва ли кто-то способен агрессивно бороться на трассе лучше самого Ферстаппена, которому к тому же нечего терять. Не стоит ожидать, что Макс будет переходить черту, как он делал это в прошлом, но и уступок от него точно не будет.

На оставшихся в календаре трассах Ферстаппен всегда был силён. На фоне неплохой скорости «Ред Булл» в Сингапуре логично предположить, что Макс регулярно будет квалифицироваться на первый-второй ряд. Кроме того, на отдельных трассах может выстрелить «Мерседес», и тогда рядом с «Макларенами» может оказаться ещё и Антонелли, для которого почти все оставшиеся трассы — новые. Да и гонщики «Феррари», появись у них шанс на победу или подиум, отступать не будут, и даже наоборот — станут ещё агрессивнее, зная, что Норрис и Пиастри вынуждены действовать осмотрительнее.

«Макларен» не побеждал уже три гонки подряд Фото: Clive Rose/Getty Images

Всё это дополнительный фактор риска для гонщиков «Макларена», которым больше не приходится рассчитывать на гонки типа Гран-при Австрии, когда все остальные были далеко позади и можно было сосредоточиться на одном-единственном сопернике. И, пожалуй, главный вопрос в борьбе за титул — чьи нервы окажутся крепче. Долгое время считалось, что Пиастри более устойчив психологически, однако совсем недавно в Баку Оскар потерял хладнокровие и перестарался при борьбе в трафике, угодив в аварию на первом же круге. К тому же Пиастри уже три этапа подряд смотрится слабее напарника.

Норрис же, кажется, стал ментально сильнее, но не вернутся ли прежние проблемы, когда на кон поставлено так много? В конце концов, Ландо ещё ни разу в жизни не был в ситуации, когда в финальной фазе сезона у него есть реальные шансы на титул и единственная ошибка может их уничтожить. Британец признавался, что изменил подход и теперь атакует не на 100%, оставляя себе запас, после чего действительно стал допускать меньше ошибок. Однако чемпионат перешёл в решающую фазу — и Ландо вновь нужны все 100%. В конце концов, он уступает в чемпионате более 20 очков, и время работает против него.