Насколько реален переход Шарля Леклера в каждую из команд Формулы-1?

По слухам, на фоне падения результатов в «Феррари» в нынешнем сезоне менеджмент Шарля Леклера на всякий случай начал наводить справки о ситуации с составами в других командах Формулы-1 на 2027 год. Это вовсе не значит, что Леклер непременно сбежит из «Скудерии» — посмотрим, как для неё и всех остальных сложится переход на новые правила Ф-1 в 2026-м. Но давайте проанализируем, насколько реальным выглядит побег Леклера в каждую из конюшен.

«Кадиллак»

Без шансов

Ну, тут что-то реально, только если «Кадиллак» неким невероятным образом превратится в «Браун» и найдёт в новом техническом регламенте невероятные лазейки, которые превратят его в доминатора, а заодно ещё сильнее поднимут вовлечённость в проект «Дженерал Моторс». Тогда совсем уж теоретически Леклер может соблазниться переходом в американскую команду. Насколько реалистичен такой сценарий? Увы для американцев, по сути, ни на сколько.

«Альпин»

Нужно чудо от Бриаторе

В случае с французами ситуация почти такая же, тем более что «Альпин» теперь уже лишь частично заводская команда, так как хоть и представляет «Рено», но гонять будет на двигателях «Мерседес». Бросать «Фееррари» Леклер будет только ради команды-победительницы, так что техштабу «Альпин» нужно сотворить чудо и выстрелить на старте новой эры. Более того, надо ещё и доказать Шарлю, что такой победный уровень удастся сохранить в дальнейшем. Без чудес от Флавио Бриаторе тут не обойтись.

«Хаас»

Без шансов

Переход в эту американскую команду даже менее реалистичен, чем в «Кадиллак». «Хаас» остаётся клиентской командой «Феррари», и было бы удивительно уходить сюда из заводского коллектива. Даже если техштаб «Хааса» вдруг справится лучше на самом старте новой технической эры. Ситуацию может изменить лишь резкое превращение «Хааса» в заводской проект «Тойоты», но и в таком случае для любого топ-пилота будет логично подождать ещё несколько сезонов, прежде чем команда Комацу расправит крылья по-настоящему.

«Ауди»

Нет, но да

А вот тут уже есть о чём поговорить. Никто не ждёт от нынешнего «Кик-Заубера» сюрпризов в 2026-м: Маттиа Бинотто сам анонсировал, что мотор «Ауди» не будет лучшим в Ф-1, а команда только в процессе расширения состава и обновления инфраструктуры. Однако если «Ауди» всё же приятно удивит, оказавшись не так и далеко от топов, то могут появиться вариантики. Представим, что в «Феррари» царит бардак и пропадает всякая вера в скорый успех — не может ли тогда Леклер соблазниться переходом к бывшему боссу? Такая же полноценная заводская команда, свежие трансферы сотрудников «Ред Булл» и ведущих мотористов «Феррари»… Нет, всё равно выглядит малореалистично, но по сравнению со всеми предыдущими вариантами — хоть что-то. На практике, вероятно, топ-пилоты начнут заглядываться на «Ауди» чуть позже — с прицелом на 2028-2029 годы.

«Рейсинг Буллз»

Без шансов

Тут долго рассусоливать не будем: понятно, что Леклер пойдёт только в основную команду «быков». Для переезда в Фаэнцу надо, чтобы «Рейсинг Буллз» продали кому-то очень мощному, да и тогда потребуется время на перестройку команды для сокращения или полного разрыва связей с «Ред Булл».

«Астон Мартин»

Отличный вариант

Стареющий Алонсо и разочаровывающий Стролл, очевидно, могут создать вакансии в команде, которая уже собрала у себя Ньюи, Коуэлла, Кардиле и другие мощные фигуры, привлекла «Хонду» с Aramco и построила сверхсовременную трассу. Безусловно, это интересный проект, на который будет на всякий случай поглядывать абсолютно любой пилот. Так что всё зависит от того, как далеко от лидеров окажется «Астон» в 2026-м. Причём если недалеко, то у Шарля могут появиться звёздные конкуренты за место в лице Ферстаппена и Расселла.

«Уильямс»

Сомнительно

Легендарная команда прогрессирует, но всё равно прямо сейчас сложновато представить, что для Гроува сработает сценарий «Макларена». Словно бы не хватает звёздных имён и мощных спонсоров. «Уильямс» способен, как в 2014-м, включиться в борьбу за подиумы, однако готова ли команда к чему-то большему? Если нет, то и Леклеру там делать нечего.

«Ред Булл»

Если это реально, то зачем?

Если «быки» упустят Макса Ферстаппена, то замена нидерландца на Леклера станет для австрийцев, по сути, идеальным выходом из ситуации. Вот только вопрос: если Макс так оценит перспективы «Ред Булл», что решит уйти, точно ли это хорошее место для продолжения карьеры? Есть ещё, конечно, совсем космический вариант с созданием дуэта Ферстаппен – Леклер, но «Ред Булл» не был замечен в стремлении создавать подобные «дрим-тим». Хотя посмотреть было бы ну очень увлекательно.

«Мерседес»

Это может сработать

Тото Вольф теоретически может оказаться в положении охотника, погнавшегося за двумя зайцами. Нежелание выписывать Джорджу Расселлу длительный контракт может привести к его потере в пользу условного «Астон Мартин», и при этом никто не гарантировал австрийцу кражу Ферстаппена. И вот в такой ситуации Тото мог бы заполучить хорошенький утешительный приз в лице Леклера. Шарль может заинтересоваться переездом в Брэкли, если «Мерседес» оправдает прогнозы и станет если не доминирующей силой сезона-2026, то по крайней мере постоянным претендентом на победы, а не эпизодическим, как сейчас.

«Макларен»

Отличный вариант

У Ландо Норриса и Оскара Пиастри длинные контракты, но кто знает, к чему приведёт нынешняя борьба за титул и какой окажется динамика в отношениях пилотов друг с другом и с командой. Про того же Пиастри уже начали поговаривать, что неоднозначные приказы командного мостика могут подтолкнуть его к флирту с другими конюшнями. Если же при всём этом форма «Макларена» окажется похожей на нынешнюю, то для Зака Брауна наверняка окажется интересной мысль переманить к себе Шарля. А дальше всё зависит от формы «Феррари» и мнения Леклера о её перспективах.

