«Макларен» обманул чемпиона IndyCar? Что происходит на главном суде года в автоспорте

В Лондоне начался суд по иску команды «Макларен» к чемпиону IndyCar Алексу Палоу. Речь идёт о контракте, подписанном в 2022 году, но так и не исполненном со стороны гонщика. Теперь «Макларен» требует от Палоу $ 20,7 млн компенсации. Алекс с этим не согласен и утверждает, что Зак Браун его обманул.

Рассказываем, что всплыло на суде.

Маленькая историческая справка

Палоу дебютировал в IndyCar в 2020 году, а в 2021-м получил место в топ-команде серии «Чип Ганасси Рейсинг» и стал чемпионом. В июле 2022-го «Ганасси» объявила о продлении контракта с испанцем, однако спустя несколько часов гонщик заявил, что покидает команду, а его цитата в пресс-релизе выдумана. В тот же день с объявлением о контракте с Алексом выступил «Макларен», однако в сообщении не было указано, где именно будет выступать Палоу — в Формуле-1 или IndyCar, где у британцев тоже есть свой коллектив. В «Ганасси» с этим не согласились и решили подать в суд.

Чип Ганасси и Алекс Палоу Фото: James Gilbert/Getty Images

В августе 2022-го произошла ситуация с Пиастри: в «Альпин» объявили о контракте с Оскаром, однако тот в социальных сетях опроверг наличие каких-либо соглашений с французской командой, после чего стало известно, что Оскар в сезоне-2023 будет выступать за «Макларен» в Формуле-1. Вскоре после этого — в сентябре 2022-го — Палоу, «Макларен» и «Ганасси» объявили, что пришли к соглашению: в 2023 году Алекс выступает за «Ганасси» в IndyCar и параллельно числится тест-пилотом «Макларена» в Формуле-1, а в 2024-м окончательно переходит в команду Зака Брауна.

Однако в августе 2023-го Браун объявил, что Палоу разорвал контракт и не намерен переходить в «Макларен». Алекс действительно продолжил выступать за «Ганасси» и в 2023-2025 годах выиграл ещё три титула в IndyCar. В «Макларен» же подали иск в суд с требованием вернуть $ 20,7 млн. В эту сумму входят расходы на подготовку Палоу и его работу тест-пилотом, затраты на поиск его замены, $ 400 тыс. аванса, выплаченного гонщику, а также недополученные от спонсоров деньги. Палоу признал, что разорвал контракт, но в то же время заявил, что Браун обманул его, обещая место в Формуле-1.

«Вы морочили Палоу голову»

Слушания начались в Высоком суде Лондона, и 7 октября на вопросы адвоката Палоу — Ника де Марко — отвечал Браун. Главная линия защиты де Марко была в том, что Палоу подписывал контракт с «Маклареном» с расчётом на будущий переход в Формулу-1, однако Браун «морочил голову» испанцу. Де Марко также пытался доказать, что для «Макларена» это нормальная практика — заманивать пилотов несбыточными обещаниями. Так, в суде выяснилось, что Браун продолжал вести переговоры с отцом Алекса Росси о месте в команде IndyCar, хотя в «Макларене» уже решили заменить американца на Кристиана Лундгора. В качестве другого примера де Марко привёл контракт Пато О’Уорда, другого гонщика «Макларена» в IndyCar, в котором содержится пункт о повышении зарплаты в случае перехода мексиканца в Формулу-1.

«Единственная причина, по которой он присоединился к вашей команде, это переход в Формулу-1, — заявил де Марко, отметив, что в IndyCar «Макларен» уступает «Ганасси». — Он опубликовал сообщение о переходе, а затем прочитал пост Оскара Пиастри о том, что тот присоединяется к «Макларену». Всё это время вы морочили Палоу голову». «Я никогда не морочил голову Алексу, — ответил Браун. — Я говорил, что возможность попасть в Формулу-1 существует, но я никогда не говорил, что его кандидатура рассматривается на сезон-2023. Была лишь некоторая возможность. Он ни разу не обсуждал со мной контракта Пиастри, ни разу не высказал своего беспокойства. Я считаю, что его соблазнила его нынешняя команда».

Зак Браун и Оскар Пиастри Фото: Mark Thompson/Getty Images

Также на суде выяснилось, что $ 15,5 млн (из $ 20,7 млн, которые требует «Макларен») – это сумма, на которую Брауну пришлось сократить спонсорский контракт с NTT из-за отказа Палоу выступать за «Макларен», причём Зак сам предложил компании эту скидку. Де Марко возмутился тем, что «Макларен» требует от Палоу деньги, которые Браун «сам подарил» NTT. Тот возразил, что иначе потерял бы ещё больше. Зак также рассказал, что после разрыва контракта с Палоу вынужден был «срочно предложить многомиллионный» контракт Маркусу Эрикссону, однако это был компромиссный вариант, поскольку швед «был не очень хорош в Формуле-1».

В какой-то момент между Брауном и де Марко даже завязалась перепалка. Адвокат, например, предположил, что «Макларен» мог бы пригласить Райана Хантер-Рея — победителя «500 миль Индианаполиса» 2014 года, который в последний раз на регулярной основе выступал в IndyCar в сезоне-2021. «Я бы и Найджела Мэнселла мог пригласить, только он давно не выступает», — парировал Браун. Также речь зашла об удалённой переписке в WhatsApp — после подачи иска «Макларену» было предписано не удалять относящиеся к делу материалы, тем не менее сотрудники продолжали использовать режим автоудаления сообщения. Как пояснил Браун, эта функция — один из внутренних стандартов компании, он этим режимом не пользовался, но иногда он включался и выключался сам по себе.

«Соглашение, основанное на лжи»

Затем настала очередь показаний Палоу. По словам Алекса, Браун хотел привести Палоу в Формулу-1, повторив путь Марио Андретти. «Это единственная команда IndyCar, у которой есть возможность привести гонщика в Формулу-1 — он говорил мне, что идея именно в этом, — сказал испанец. — Всё крутилось вокруг контракта в Формуле-1. Первый сезон должен был стать тестовым, но затем целью было сделать меня призовым пилотом. Я так это понял». Палоу вспоминает, что, прочитав сообщения о Пиастри о том, что тот не будет выступать за «Альпин», понял, к чему всё идёт. «Я был расстроен и зол из-за того, что «Макларен» подписал другого новичка, — говорит Палоу. — Почему имя Оскара ни разу не всплывало в наших разговорах? Почему они подписывают другого новичка? Я бы понял, если бы речь шла о ком-то опытном».

После этого Палоу сказал своим менеджерам связаться с Брауном и выяснить, что происходит. Зак заверил их, что решение подписать Пиастри было принято Андреасом Зайдлем и на шансы Палоу никак не влияет. «В этот момент всё изменилось, потому что они обманывали нас, — добавил Алекс. — Если мне говорят, что это пошло от Андреаса и не влияет на мои шансы, я верю в это. Но, исходя из того, что мы слышали в последние дни, выходит, что все решения принимает Браун. И это совсем не то, что он мне говорил». Несмотря на подозрения, Палоу согласился подписать контракт с «Маклареном», рассчитывая получить место в Формуле-1 в 2024 году. Однако испанца в этот момент пыталась сохранить «Ганасси», и, чтобы уладить этот вопрос, Палоу понадобились адвокаты — их оплатил «Макларен».

Палоу на свободных заездах на Гран-при США 2022 года Фото: Chris Graythen/Getty Images

Позднее выяснилось, что в контракте с «Ганасси» был указан период, во время которого команда сохраняла приоритетное право на продление контракта. Оплаченные «Маклареном» адвокаты знали об этом, и всё равно подписали контракт с Палоу. «Теперь я понимаю, что тактика Зака была в том, чтобы заманить меня возможностью попасть в Формулу-1 и заполучить меня в команду IndyCar. Я оказался в ситуации, в которой либо борюсь с «Ганасси», командой, которая дала мне шанс и поддерживала меня, либо разрываю контракт с человеком, который обманывал меня и не предоставил обещанного. Я считал себя вправе разорвать соглашение, основанное на лжи», — сказал испанец. В ответ на это представители «Макларена» заявили, что Палоу получил бы все обещанные ему тестовые сессии, если бы не разорвал контракт.

Палоу также рассказал, что, отказавшись исполнять контракт с «Маклареном», связался с Хельмутом Марко, поскольку в то время «Альфа Таури» (сейчас — «Рейсинг Буллз») искали нового пилота. И, по словам Палоу, Марко был заинтересован в испанце. Однако менеджмент Алекса сообщил о беседе Заку Брауну, после чего тот связался с советником «Ред Булл», и его интерес к гонщику IndyCar резко исчез. Кроме того, Палоу заявил на суде, что у него нет тех $ 20,7 млн, которые требует «Макларен». Адвокаты Зака Брауна отметили, что выплачивать сумму в любом случае будет «Ганасси», но, по словам испанца, эти деньги будут удерживаться из будущей зарплаты Алекса. «Они вообще-то уже удерживаются. Я далеко не самый высокооплачиваемый гонщик IndyCar, я не вхожу даже в топ-3», — добавил испанец.

Так кто же прав?

Исходя из озвученной в суде информации, картина выглядит достаточно простой. Зак Браун и правда пытался заманить Палоу обещаниями места в Формуле-1, однако, как мы сейчас знаем, в действительности брать Алекса в «Большие призы» он не собирался. Что нечестно по отношению к испанцу.

С другой стороны, и сам Палоу должен был действовать осмотрительно. Можно понять пилота, который с детства мечтал попасть в Формулу-1, однако он должен был знать условия своего контракта с «Ганасси» и должен был понимать, что подписывает с «Маклареном». Ведь, как следует из слов Алекса, в соглашении с Заком Брауном гарантий места в Формуле-1 не было.

Предполагается, что в целом Палоу даже готов выплатить компенсацию «Макларену», но в меньшем объёме — по крайней мере без тех $ 15,5 млн, недополученных командой от NTT. Однако и тут проблема — в договоре с NTT наверняка указано, что спонсорский контракт действителен лишь при наличии у «Макларена» Палоу. И это гонщик отказался выступать за команду, из-за чего она и понесла убытки.

Слушания в Лондоне продолжатся 20 октября, а заключительные прения сторон запланированы на 5 ноября. Когда именно будет вынесен вердикт, пока неизвестно.