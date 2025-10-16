Сын Шумахера переходит в IndyCar? Первые тесты прошли неплохо

Сын легендарного Михаэля Шумахера — Мик Шумахер — протестировал болид серии IndyCar на дорожной версии трассы в Индианаполисе. Немец остался доволен и заявил, что открыт к переходу в американскую серию. Рассказываем, как прошли заезды и каковы шансы Мика оказаться в IndyCar.

Как Шумахера занесло в Индианаполис

Мик Шумахер выступал в Формуле-1 в 2021-2022 годах, но потерял место в «Хаасе», не сумев проявить себя на фоне Кевина Магнуссена. После этого немец перешёл в команду «Альпин», где, с одной стороны, был резервистом в команде Формулы-1, а с другой — представлял марку в чемпионате мира в гонках на выносливость (WEC). Шумахер долгое время пытался вернуться в «Большие призы», однако после сравнительных тестов на «Поль Рикар» осенью 2024-го в «Альпин» предпочли Джека Дуэна. Для Мика это был последний реальный шанс вернуться в Формулу-1. С тех пор немец не пилотировал машины с открытыми колёсами, полностью посвятив себя WEC.

На тестах в Индианаполисе Шумахер ездил в составе «Рейхол Леттерман Лэниган Рейсинг» — команды с более чем 30-летней историей, но сегодня считающейся середняком в IndyCar. Один из основателей команды — экс-пилот Бобби Рейхол, который фанатам Формулы-1 со стажем известен по работе в команде «Ягуар». Кроме того, один из её совладельцев — известный американский телеведущий Дэвид Леттерман. Он активно участвует в делах команды и регулярно появляется на гонках.

Мик Шумахер на тестах в Индианаполисе Фото: IndyCar Series

В минувшем сезоне за «РЛЛ» на регулярной основе выступали три пилота: Грэм Рейхол, сын Бобби и лидер команды, канадец Девлин ДеФранческо и британец Луи Фостер, который отобрал у Роберта Шварцмана титул новичка года. За весь 2025 год на троих у них лишь один финиш в топ-5 — Рейхол финишировал четвёртым в Портленде.

«Всё не так плохо»

Для Шумахера главной задачей на этих тестах было знакомство с машиной, которая существенно отличается от болидов Формулы-1 и европейских младших серий. У машин в IndyCar менее развитая аэродинамика и меньше прижимной силы, однако эти болиды обладают более высоким механическим сцеплением. Так, Ромен Грожан, сравнивая машины Формулы-1 и IndyCar, отмечал, что в медленных поворотах болиды американской серии могут быть даже быстрее техники из «Больших призов». Кроме того, Мик впервые пилотировал на трассе в Индианаполисе, а также должен был привыкнуть к американской системе исчисления и местной терминологии.

«Здесь почему-то нет свежих шин, здесь «стикеры». Когда мне в первый раз это сказали, я не понял, что за «стикеры» такие», — сказал немец. Да, на сленге IndyCar свежий комплект резины называют «стикерами», потому что на них есть специальная наклейка, которая срывается при использовании. «Ещё у них футы и ярды, что для меня в новинку. Многое совершенно иначе, но было классно поработать с другой метрической системой и разобраться в ней», — добавил Мик.

Сообщается, что Шумахер проехал в общей сложности 18 кругов, а лучший круг – за 1:10.980, показав третье время. Быстрейшим же стал другой новичок Деннис Хаугер — чемпион Формулы-3 2021 года, который в минувшем сезоне в доминирующем стиле выиграл титул в Indy NXT (аналог Формулы-2 в системе IndyCar) и лучше Мика знает трассу. Хаугер пилотировал машину «Дейл Койн Рейсинг», за которую в сезоне-2026 выступит в IndyCar, и показал время 1:10.768 — лишь на 0,2 секунды лучше, чем у Шумахера. Второе время осталось за опытнейшим Алексом Росси — 1:10.858. Мик при этом оставил позади других пилотов Indy NXT — Кайо Коллета, Локи Хьюза и Джеймса Роу.

Мик Шумахер на тестах в Индианаполисе Фото: IndyCar Series

Учитывая полное отсутствие опыта работы с машиной IndyCar и выступлений в Индианаполисе, Шумахер справился более чем достойно. И главное — сам остался доволен заездами. «Я почти сразу почувствовал себя уверенно в машине, что хорошо. Мне интересно было попробовать её, и я очень рад, что в «РЛЛ» мне предоставили такую возможность. Мы не успели выполнить всю программу — возникли некоторые проблемы, но в целом поставленные цели достигнуты, — сказал немец. — Главное, что я сегодня узнал – это то, что рулить не так тяжело, как все говорят. Так что если вы раздумываете об IndyCar, знайте, что всё не так плохо. Самым интересным и при этом сложным было понять, на что эта машина способна. В паре поворотов легко перейти грань, пару раз я оказывался на траве, но это позволяет почувствовать, где находится предел. В целом это очень классная машина, ею классно управлять педалями, так что всё прошло очень позитивно, я доволен».

Будет ли продолжение?

Мик не скрывает, что хотел бы попробовать выступить в IndyCar. «Я люблю машины с открытыми колёсами. Папа постоянно мне говорил, что Шумахеры едут быстрее, когда видят колёса, — добавил он. — Мне ещё многое нужно обдумать и проанализировать, понять, как всё будет выглядеть. Я открыт для различных вариантов на сезон-2026, и IndyCar — один из них. При этом, если я выберу чемпионат, посвящу ему себя на все 100%. Двойная программа для меня не вариант, потому что тогда ты будешь отвлекаться в обеих сериях. Я должен быть уверен в своём будущем, поэтому не думаю, что на решение уйдёт много времени. Но будет ли оно до тестов на овале или после, я не знаю».

Есть ли у Шумахера реальный шанс перебраться в IndyCar уже в следующем году? Вполне. Причём в теории Мик может получить место в той же команде, с которой работал в Индианаполисе. Формально у всех троих пилотов есть контракты на сезон-2026, однако Девлин ДеФранческо откровенно разочаровал и занял предпоследнее место среди постоянных пилотов серии. Можно себе представить, что в «РЛЛ» откажутся от услуг канадца, особенно на фоне того, что под фамилию Шумахер можно привлечь куда больше спонсоров.

Мик Шумахер после заездов в Индианаполисе Фото: IndyCar Series

Кроме того, свободные места остались ещё в трёх командах. Среди них, например, «Дейл Койн Рейсинг», но одним из пилотов станет Хаугер, а брать двух новичков — большой риск. Есть место в «Хункос Холлингер Рейсинг» — на днях команда объявила одним из пилотов опытного Ринуса Викея, но второй кокпит пока пустует. В 2024 году в этой команде выступал Ромен Грожан, однако закончил сезон лишь на 17-м месте. Кроме того, остаётся вакансия в «Эй Джей Фойт Рейсинг» — эта команда аффилирована с «Пенске», именно из неё в команду Роджера Пенске перебрался Дэвид Малукас.

Наконец, в теории возможен вариант воссоединения Шумахера с «Премой», но не факт, что итальянская команда вообще продолжит выступать в IndyCar. К тому же на фоне опыта Каллума Айлотта и неплохого сезона в исполнении Роберта Шварцмана менять кого-то из них на Мика было бы не самым дальновидным решением.

Как бы то ни было, если Шумахер всё-таки окажется в IndyCar в следующем году, о борьбе за победы в гонках можно будет только мечтать. Несмотря на многообещающие тесты, Мику будет непросто освоиться на своеобразных американских трассах и привыкнуть к овалам. Тем не менее шанс блеснуть у немца будет: тот же Шварцман доказал, что быстро ездить на овалах можно и в дебютном сезоне, а пример Грожана, который в составе «Дейл Койн Рейсинг» трижды поднимался на подиум и чуть не выиграл гонку, показывает, что и в составе команды-середняка проявить себя вполне реально. В любом случае пока нет ощущения, что в составе «Альпин» в WEC у немца так уж много шансов на титул…