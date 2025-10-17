В Ф-1 отвратительно показали Гран-при: пропустили и обгоны, и драму на финише. Как так?

Гран-при Сингапура Формулы-1 традиционно получается не слишком зрелищным: на узкой уличной трассе трудно обгонять, к тому же лидеры обычно избирают одинаковую тактику, и никто не получает преимущества по шинам. Казалось бы, в такой ситуации авторам телетрансляции Ф-1 должно быть очень легко не упустить сколько-нибудь важный момент. Однако на деле показ гонки в Сингапуре оказался настолько отвратительным, что его раскритиковали даже сами пилоты. Что же пошло не так? Зададим риторические и не очень вопросы.

Что упустили в телевизионной трансляции?

Под финиш гонки произошли два важных события. Во-первых, Карлос Сайнс благодаря оттянутому пит-стопу получил свежий комплект «софта» и на нём прорвался с 15-го места в очковую зону — вот они, обгоны, которых так не хватало болельщикам. Во-вторых, у Льюиса Хэмилтона отказали тормоза, он ехал последние два круга в прогулочном темпе, среза́л повороты и на финише едва не пропустил Фернандо Алонсо. Ни одно из двух этих событий толком не показали.

Если говорить про Сайнса, то мы не увидели вообще ничего — начиная с его выезда из боксов на 15-м месте и заканчивая обгоном Исака Хаджара в споре за 10-е. Резкое сокращение отрывов по таймингу или обмен позициями не вызывали у режиссёра желания если не переключиться на борьбу за пределами десятки, то хотя бы показать какие-то повторы. Оправдать можно разве что непоказ успешной атаки на Хаджара: ровно в этот момент отказали тормоза у Хэмилтона. Так или иначе, все болельщики Карлоса и «Уильямса» смогли насладиться прорывом гонщика только в соцсетях после финиша.

Режиссёр игнорирует обгон Сайнса, но показывает в окошке вылет Хэмилтона Фото: Кадр из трансляции

С Хэмилтоном ситуация не сильно лучше. Режиссёр показал в маленьком окошке ошибку Льюиса после отказа тормозов, а затем в повторах продемонстрировал два обмена позициями между пилотами «Феррари». Однако авторам трансляции было вообще до лампочки, как Хэмилтон доедет до финиша и успеет ли его опередить Алонсо.

С момента финиша победителя гонки Джорджа Расселла до окончания мучений Льюиса прошло 85 секунд. За это время можно было миллион раз переключиться на пилота «Феррари», однако нам упорно показывали радость «Мерседеса» и выигравшего Кубок конструкторов «Макларена», выводили радиопереговоры обеих команд. Такое ощущение, что постфинишный сценарий был строго прописан заранее, а шаг влево или шаг вправо немедленно привёл бы к расстрелу.

Неужели нельзя было пустить радиопереговоры Расселла и Норриса, показывая при этом Хэмилтона? Неужели нельзя было вывести в эфир празднующих механиков «Макларена» на минуту позже? В конце концов, что мешало взглянуть на Хэмилтона ну хотя бы в маленьком окошке?

Это, к слову, постоянный грешок трансляций: почему-то режиссёр считает, что после финиша первой тройки можно забыть обо всех остальных, даже если там идёт напряжённая борьба за очки или происходит ещё что-то интересное. Ну а про то, чтобы вывести в эфир жалобы Алонсо на пилотаж Хэмилтона, я молчу — зачем требовать невозможного…

И ещё нюанс: когда Андреа Кими Антонелли обогнал Шарля Леклера в споре за пятое место, нам нормально показали это только спустя шесть кругов. Что же в таком случае делал режиссёр всё это время? Он просто все последние 10 кругов, не переставая, вёл дуэт Ферстаппен – Норрис, словно прежнее развитие событий в этой паре намекало на скорую атаку со стороны представителя «Макларена»… Кажется, это была просто халтура, а не работа. Повторимся, в гонке, которая не изобиловала интересными моментами и, соответственно, давала все возможности их показать или сразу, или хотя бы оперативно в повторе.

А ещё была глупость в Японии

Когда наблюдаешь за этими проблемами в Сингапуре, обязательно стоит вспомнить ещё одно странное решение телевизионной бригады Ф-1 — на Гран-при Японии. Тогда лидер гонки Макс Ферстаппен и его преследователь Ландо Норрис поехали в боксы одновременно, но в трансляции их двойной пит-стоп показали просто отвратительно.

Сначала сосредоточились на пит-стопе Норриса, показывая его машину сбоку — так, чтобы не было видно, где же там сзади Ферстаппен.

Пит-стоп Ландо Норриса Фото: Кадр из трансляции

Потом креативно перевернули камеру, чтобы показать, что Ландо выезжает параллельно с «Ред Булл». Ну, смотрелось свежо, но было труднее оценить, чем же закончится борьба между Максом и Ландо.

Ландо Норрис выезжает параллельно с Максом Ферстаппеном Фото: Кадр из трансляции

Ну а потом — просто феерия. Когда мы затаили дыхание и ждём, кто же из лидеров вырвется вперёд, режиссёр плюёт на это и… переключается на пит-стоп Шарля Леклера! Спору нет, нам интересно посмотреть на работу механиков «Феррари», но не в этот же раз…

Переключение на пит-стоп Шарля Леклера Фото: Кадр из трансляции

К дуэли Ферстаппена и Норриса мы возвращаемся лишь в тот момент, когда Макс уже не оставил Ландо места на выезде с пит-лейна и всё решено…

Макс Ферстаппен уже выдавил Ландо Норриса Фото: Кадр из трансляции

Неверный акцент от Сайнса

Вернёмся к Сингапуру. Немного обидно, что после гонки Сайнс ошибся, сказав, что его обгоны пали жертвой показа в телевизионной трансляции подруг пилотов. Видимо, испанцу неверно рассказали, что режиссёр показывал кадры из боксов ровно в тот момент, когда пилот «Уильямса» отвоёвывал, условно, 12-е место.

«Это становится своего рода тенденцией, которая, возможно, работала когда-то, когда зрителям было интересно смотреть на наших девушек, знаменитостей и их реакции. Я понимаю, что, если происходит обгон или напряжённый момент, команда, которая ведёт трансляцию, может захотеть показать реакцию. Но должно сохраняться уважение к самой гонке, а важные моменты не должны упускаться. Они не показали ни одного из четырёх-пяти моих обгонов в концовке. Не показали и то, как Фернандо преследовал Льюиса — многое это упустили. В остальном – здорово, но нельзя терять из виду главное. Мне кажется, они немного перегибают с показом звёзд и подруг», — заявил Сайнс.

В Formula One Management в ответ выпустили следующее заявление насчёт трансляций: «Мы всегда стремимся предоставить нашим болельщикам наилучшие кадры и никогда не теряем главное — гонки на трассе. Наша команда отлично справляется с освещением сложнейших ситуаций с несколькими болидами в разных точках трассы, а также предоставляет прекрасные контекстные кадры, связанные с трибунами, высокопоставленными гостями и местами проведения гонок. Всегда стремимся к совершенству и улучшению нашей работы».

Между тем известный фотограф Ким Иллман не поленился и подсчитал, сколько именно секунд трансляции во время гонки было посвящено подругам пилотов.

«Трансляция гонки с момента старта и до момента появления клетчатого флага длилась 1 час 41 минуту. Скольких девушек они показали за это время? Пять? Шесть? Двух! Ребекка Дональдсон в гараже Карлоса Сайнса — восемь секунд и девушка Ландо — семь. Итак, это всего 15 секунд из более чем 6000 секунд телепередачи. Получается, четверть процента трансляции посвящена двум девушкам. Это перебор?»

Наши вопросы

В общем, дело-то вовсе и не в девушках. Их во время скучной гонки показывать можно и, пожалуй, даже нужно. Но остаётся море других вопросов, которые хоть и являются риторическими, но обязаны быть заданы.

— Почему авторы трансляции не следят за таймингом, чтобы показывать обгоны в режиме онлайн или хотя бы оперативно постфактум?

— Почему нередко не показывают, где выезжает пилот после пит-стопа, хотя это важнейший момент для исхода его гонки?

— Как можно допускать такие легендарные промахи, как со Строллом в Монако, когда повтор его ошибки решили показать ровно в момент борьбы колесо в колесо на трассе?

— Зачем «водить» круг за кругом одни и те же группы гонщиков, если там ничего не происходит?

— Кто решил, что после финиша лидеров можно забить на борьбу остальных пилотов?

Этот список можно продолжать. Ошибки в трансляциях пока не мешают Ф-1 всё дороже продавать на них права, однако хочется верить, что недавняя критика со стороны Сайнса и примкнувшего к нему Алонсо всё же будет учтена.