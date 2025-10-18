Авария лидеров Ф-1 на старте спринта! Шансы Ферстаппена на титул ещё подросли

На этот раз контакт Пиастри и Норриса привёл к обоюдному сходу претендентов на чемпионство. А также лишил шансов Халка и Алонсо.

После победы в пятничной квалификации Ферстаппен блестяще разогнался к первому повороту и сохранил лидерство. Норрис с чётной стороны решётки разогнался не столь успешно и позволил Пиастри поравняться с собой. Ландо не собирался уступать напарнику в первом повороте и тормозил максимально поздно, но Оскар был к этому готов и перекрестил траектории. И этот манёвр завершился столкновением с участием нескольких пилотов.

Перекрещивая траектории, Пиастри налетел на шедшего внутри Хюлькенберга, после чего «Макларен» австралийца подбросило в воздух и швырнуло прямо в напарника. Халк, в свою очередь, зацепил машину Алонсо. Нико смог продолжить гонку, однако откатился в конец пелотона, а вот для обоих «Макларенов» и Фернандо спринт закончился в первом же повороте.

На трассу выехал автомобиль безопасности, а вслед за Ферстаппеном расположились Расселл и Сайнс. Леклер с Хэмилтоном прорвались в топ-5, Албон закрепился на шестом месте, а Цунода взлетел на седьмую строчку, отыграв разом 11 позиций. Кроме того, на восьмое место поднялся стартовавший 16-м Берман.

Сейфти-кар вернулся в боксы на четвёртом круге. В момент рестарта Ферстаппена немного занесло на выходе из последнего поворота, тем не менее Макс довольно уверенно сохранил лидерство. Оторваться от Расселла, который стартовал на уже прикатанном комплекте шин, нидерландцу не удалось, и на восьмом круге, зарядив батарею, Джордж пошёл в атаку на лидера в 12-м повороте. Однако манёвр не прошёл: Расселл заблокировал внутреннее переднее колесо, сам оказался за пределами трассы и вывез туда Ферстаппена. «Ред Булл» в итоге оказался впереди «Мерседеса».

Тем временем позади развернулась борьба между гонщиками «Феррари» — в том же самом 12-м повороте Хэмилтон пошёл в атаку на Леклера и отобрал у напарника четвёртое место. У Шарля были явные проблемы — за один круг монегаск отстал от Льюиса на секунду с лишним, тогда как сам британец бросился в погоню за Сайнсом. Расселл же стал постепенно отставать от Ферстаппена и к 10-му кругу проигрывал лидеру почти две секунды.

Ближе к финишу на трассу вновь выехал автомобиль безопасности: на 16-м круге в борьбе за 12-е место Стролл пошёл в атаку на Окона в первом повороте, но перестарался, заблокировал колесо и на высокой скорости снёс соперника с трассы. Эвакуировать разбитые машины маршалы не успели, и спринт финишировал в режиме сейфти-кара.

Ферстаппен в итоге довёл гонку до победы и сократил отставание от Пиастри в общем зачёте до 55 очков. Расселл финишировал вторым, а Сайнс занял третье место, опередив Хэмилтона и Леклера. На шестой строчке расположился Албон, седьмым стал Цунода, а Берман в борьбе с Антонелли за восьмое место в одном из эпизодов выехал за пределы трассы, получил штраф и вынужден был отдать итальянцу позицию.

Сегодня, 18 октября, гонщиков также ждёт квалификация к воскресной гонке — она стартует в полночь по московскому времени. Сам Гран-при США стартует в воскресенье, 19 октября, в 22:00 мск.