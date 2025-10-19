Пока ещё первый номер «Макларена» словно не пришёл в себя после аварии на старте спринта. А вот «Феррари» сильно прибавила.

Лидер Ф-1 посыпался? Пиастри только шестой, а Ферстаппен опоздал, но все равно на поуле

Q1: авария Хаджара и ошибка Албона

Основная квалификация Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» стартовала резко — с аварии. Исак Хаджар одним из первых ушёл на быстрый круг и тут же улетел в отбойник в «Эсках». Пилот не пострадал, но теперь француза ждёт сложная гонка. Впрочем, кажется, на грядущий переход Исака в «Ред Булл» это уже не должно повлиять.

Исак Хаджар после аварии Фото: Clive Rose/Getty Images

Автором самого обидного вылета из топ-15 стал Алекс Албон. Первая попытка у таиландца не задалась. Второй быстрый круг начался блестяще, с быстрейшего первого сектора, однако потом Албон нарушил границы трассы и автоматически упал в протоколе на 19-ю позицию. Робкие просьбы Алекса к команде всё перепроверить по камерам ни к чему не привели.

16-е место у Габриэла Бортолето — впервые за долгое время бразилец в квалификационном режиме выглядит намного слабее Нико Хюлькенберга. Видимо, просто не вкатился в эту трассу. Не пробился дальше Эстебан Окон (традиционные проблемы для француза), а Лэнс Стролл, как и Албон, не вписался в один из поворотов — при том что Алонсо намекал на высокий потенциал «Астон Мартин», как и ранее по ходу уикенда.

Q2: новый «трафик-парадайз» для Цуноды

По сравнению с SQ2 спринт-квалификации, второй сегмент основой сессии прошёл спокойно — те же «Феррари» пробились дальше уверенно, без нервов. Из восьми пилотов топ-команд за бортом предсказуемо оказался только Юки Цунода, который на обоих быстрых кругах жаловался на трафик, причём в первом случае японец пересёкся со своим «любимым» Лиамом Лоусоном. Итог — безрадостная 13-я позиция.

Самое обидное 11-е место досталось Нико Хюлькенбергу. У немца были все шансы выбить из топ-10 Оливера Бермана, но пилот «Кик-Заубера» вылетел в предпоследнем повороте и всё испортил. Сняли заключительный круг и у Лоусона, который в любом случае остался бы 12-м. 14-й и 15-й результаты на счету пилотов «Альпин» — видимо, это объективный максимум машины. Впрочем, Колапинто проиграл напарнику четыре десятые — у аргентинца резерв всё же был. Соответственно, делегацию середняков в Q3 составили Сайнс, Алонсо и Берман.

Q3: Ферстаппен обошёлся и без второго круга

Первая попытка решающего сегмента квалификации превратилась в доминацию Макса Ферстаппена: лидер «Ред Булл» привёз Ландо Норрису четыре десятые, а Джорджу Расселлу — четыре с половиной. Пиастри проехал откровенно слабый круг и уступал почти секунду, ошибки подкараулили и обоих пилотов «Феррари»: Хэмилтон промахнулся в первом повороте, а Леклера вовсе развернуло в финальном. То есть Шарль лишился даже какого-то «установочного» времени, при котором рисковать под клетчатый флаг морально легче.

Тем не менее в концовке монегаск собрался и чуть не завоевал право стартовать с первого ряда — Норрис вторым кругом опередил Шарля всего на шесть тысячных секунды! При этом они оба проиграли три десятые Ферстаппену, который на вторую попытку… банально не успел! Однако запаса, созданного первым кругом, хватило с запасом — поул снова у Макса, а разговоры о его потенциальном камбэке в борьбе за титул и не думают затихать.

Вдобавок ко всему откровенно слабую квалификацию провёл Оскар Пиастри. Возможно, с его машиной не всё в порядке после аварии в спринте, но так или иначе австралиец показал только шестое время, уступив Расселлу с Хэмилтоном. А времени поула лидер общего зачёта проиграл почти шесть десятых! Кризис? Пока это слишком громкое слово, однако посмотрим, как сложится воскресная гонка.

У Андреа Кими Антонелли седьмая позиция, а позади него плотно оказались Берман, Сайнс и Алонсо — четыре гонщика уместились в 46 тысячных секунды. Да и Пиастри там был недалеко.

Результаты квалификации работают на интригу в общем зачёте, но для начала всем будет любопытно посмотреть, насколько спокойно на сей раз пройдёт старт гонки. Ждём его в воскресенье в 22:00 мск!