Быть ли новой аварии на старте и новому удару по «Макларену»? Гран-при США — LIVE

На последних Гран-при Оскар Пиастри теряет свой запас в общем зачёте относительно партнёра по команде Ландо Норриса и, что ещё страшнее для «Макларена», действующего чемпиона Макса Ферстаппена. Сумеет ли австралийский пилот переломить тенденцию в Остине? И сможет ли «Макларен» избежать новых проблем в борьбе собственных гонщиков после инцидентов на стартах в Сингапуре и в субботнем спринте? Макс Ферстаппен и Ландо Норрис — на первой линии стартовой решётки, а вот Пиастри уйдёт в бой только шестым — тем интереснее, как Оскар отреагирует на последние неудачи.

