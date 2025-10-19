Быть ли новой аварии на старте и новому удару по «Макларену»? Гран-при США — LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
На последних Гран-при Оскар Пиастри теряет свой запас в общем зачёте относительно партнёра по команде Ландо Норриса и, что ещё страшнее для «Макларена», действующего чемпиона Макса Ферстаппена. Сумеет ли австралийский пилот переломить тенденцию в Остине? И сможет ли «Макларен» избежать новых проблем в борьбе собственных гонщиков после инцидентов на стартах в Сингапуре и в субботнем спринте? Макс Ферстаппен и Ландо Норрис — на первой линии стартовой решётки, а вот Пиастри уйдёт в бой только шестым — тем интереснее, как Оскар отреагирует на последние неудачи.
Главные события Гран-при Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции.
Сегодня нас ждёт 19-й Гран-при сезона-2025, и после вчерашнего спринта, который для гонщиков «Макларена» завершился уже в первом повороте, отставание Ферстаппена от Пиастри сократилось до 55 очков. По словам Хельмута Марко, именно Гран-при США покажет, сможет ли Макс включиться в борьбу за титул.
Положение в общем зачёте (топ-10):
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 336 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») — 314
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 281
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 244
5. Шарль Леклер («Феррари») — 177
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 130
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 89
8. Александер Албон («Уильямс») — 73
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 39
10. Карлос Сайнс («Уильямс») — 38.