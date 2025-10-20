Макс правда может сделать это! Ферстаппен ещё ближе в общем зачёте после гонки в США

Долгая-долгая оборона Леклера

Очевидно, что после завала на старте спринтерской гонки все с максимальным любопытством следили, как всё сложится на первом круге в воскресенье. Сложилось спокойно, без аварий. Ферстаппен уверенно сохранил лидерство, за ним Леклер за счёт старта на «софте» прошёл Норриса, которому пришлось отбиваться и от Хэмилтона. Пиастри вышел на пятое место, Расселл откатился на шестое, а далее шли Антонелли, Берман и Сайнс. Хюлькенберг, пробившийся было в десятку, на первом же круге пропустил Цуноду, а Алонсо откатился на 12-ю позицию.

Расклад на первый отрезок гонки стал очевиден практически моментально: Ферстаппен потихоньку отрывается от Леклера, а мы следим, хватит ли Шарлю мягких шин для тактики с одним пит-стопом и сумеет ли его пройти Норрис. При этом монегаску помогла авария между Антонелли и Сайнсом: Карлос смело полез внутрь в шпильке 15-го поворота, а итальянец просто не видел «Уильямс» — авария, после которой юниор «Мерседеса» ехал уже последним, а испанец замер на обочине со сломанной подвеской.

Долгий режим виртуального сейфти-кара помог Леклеру поберечь шины, и в итоге Шарль спокойно терпел на них 20 с лишним кругов. Норрис начал серьёзные атаки лишь в районе 15-го круга, а прошёл-таки «Феррари» на 21-м. После этого Шарль ещё жёстко отбился от Хэмилтона и поехал в боксы за… «медиумом». Все ждали «харда», однако команды за прошедшую часть уикенда пришли к выводу, что использовать самые жёсткие шины неоправданно.

Норрис пожаловался и прошёл

В итоге все, кто консервативно стартовал на «медиуме», сумели растянуть свои отрезки для того, чтобы перейти на «софт». После волны пит-стопов Ферстаппен имел запас в шесть-семь секунд, за ним на вторую строчку за счёт андерката вернулся Леклер — оставалось посмотреть, сможет ли Шарль на «медиуме» отбиться от Ландо на «софте».

Норрис, казалось, вывесил белый флаг задолго до финиша, заявив, что его шины ушли! Впрочем, это оказалось или уловкой, или преувеличением: пилот «Макларена» охладил резину, снова догнал «Феррари» и на сей раз довольно быстро и красиво опередил монегаска. Сразу после этого Ландо уехал от Шарля и при этом избежал пятисекундного штрафа, не нарушив границы трассы в роковой четвёртый раз.

Тем не менее тактика «Скудерии» была весьма умна и по крайней мере позволила Леклеру поучаствовать в борьбе за второе место, а не просто проехать всю гонку третьим. Ну а Ферстаппен, как вы понимаете, спокойно финишировал впереди Норриса и Леклера, пролидировав от старта до финиша.

Ферстаппен всего в 40 очках!

Скучную гонку на четвёртом месте проводил Хэмилтон, даже не пытался к нему приблизиться лидер общего зачёта Пиастри — этот уикенд Оскар, по сути, может списать в утиль. Возможно, после аварии в спринте всё же не успели полностью восстановить машину… Расселл замкнул топ-6, а на седьмую строчку после хорошего старта и проблем соперников выскочил Цунода.

Правда, в случае с Юки не обошлось без спорного инцидента с участием Бермана: Оливер после пит-стопа прессинговал второго номера «Ред Булл», и в 14-м повороте Цунода замедлился сильнее, чем того ожидал британец. Берману пришлось отворачивать на траву — разворот, после которого Оливер на грязной и перегретой резине пропустил и Хюлькенберга, став только девятым.

10-м же финишировал Алонсо, у которого после слабого старта просто не было темпа, чтобы держаться позади дуэта Берман – Хюлькенберг. И всё же Лоусона испанец к себе не подпустил. Ну а веселее всего было дальше: Антонелли благодаря серии обгонов пробился на 13-е место, а Пьер Гасли поучаствовал сразу в нескольких красивых сражениях, последовательно пропустив Хаджара, Колапинто и Бортолето. Хотя глобально это ни на что не влияло, кроме как на настроение пилотов после финиша.

И что же у нас теперь в общем зачёте? Ферстаппен после идеального уикенда уступает Пиастри всего 40 очков, а Норрис теперь и вовсе в 14 очках от напарника — пожалуй, теперь мы точно можем утверждать, что борьбу за титул ведут сразу три гонщика! Тем ещё сильнее будем предвкушать следующий Гран-при Мексики, который пройдёт уже 24-26 октября!