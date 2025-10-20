Кто худший гонщик Гран-при США Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Остине редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Оскар Пиастри
Крайне унылая для лидера общего зачёта гонка. Да, формально Оскар отыграл одну позицию по сравнению со стартовой решёткой, но потенциал «Макларена» точно позволял добиться большего — хотя бы разобраться с Хэмилтоном, как это сделал Норрис со второй «Феррари». Пиастри и сам признал, что за весь уикенд так и не попал в ритм. И при этом австралиец никак не намекал, что машина стала плохо работать из-за ремонта после аварии в спринте.
Карлос Сайнс
Можно, конечно, похвалить испанца за креативные попытки обгонов, тем более что в случае с Оливером Берманом манёвр пилота «Уильямса» прошёл. Но «наскок» на Андреа Кими Антонелли смотрелся уж слишком оптимистично и закончился сломанной подвеской и пятью штрафными позициями на решётке в Мексике. Вряд ли оно того стоило.
Пьер Гасли
Понятно, что в распоряжении француза, вероятно, самый медленный болид в пелотоне (как минимум с самым слабым двигателем). Но все равно трудно похвалить его за гонку, раз под финиш Пьер оказался медленнее всех соперников и последовательно пропустил Хаджара, Колапинто и Бортолето.
Алекс Албон
Таиландец попал в довольно нелепый инцидент на первом же круге. Пилот «Уильямса» решил занять внутреннюю траекторию при торможении на задней прямой и в итоге просто уткнулся в колесо «Кик-Заубера» Габриэла Бортолето. Очки Алексу в любом случае не светили, но ошибка есть ошибка.
Джордж Расселл
Британец потерял две позиции на старте гонки — и всё было кончено. Шансов опередить Хэмилтона и Пиастри Джордж не получил — у всех троих были схожие темп и тактика. Да, отчасти первый поворот Остина — это лотерея, и всё же сваливать всё на конфигурацию трассы было бы странно.
Фернандо Алонсо
Как и Расселл, Фернандо плохо провёл старт, пропустив Хюлькенберга и Цуноду. В стартовой толчее всем нелегко, но всё равно – кого винить за потерю мест, как не пилота? Собственно, это единственная претензия: темпа для погони за «Ред Булл», «Кик-Заубером» и заодно «Хаасом» Бермана у Нандо просто не было.