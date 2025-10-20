Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при США — 2025: Пиастри, Сайнс, Расселл или кто-то другой

Кто худший гонщик Гран-при США Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при США Формулы-1?
Аудио-версия:
Комментарии
Среди претендентов и суперветеран, и лидер общего зачёта.

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Остине редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при США Формулы-1?
Оскар Пиастри
Фото: Clive Rose/Getty Images
1 место

Оскар Пиастри

Крайне унылая для лидера общего зачёта гонка. Да, формально Оскар отыграл одну позицию по сравнению со стартовой решёткой, но потенциал «Макларена» точно позволял добиться большего — хотя бы разобраться с Хэмилтоном, как это сделал Норрис со второй «Феррари». Пиастри и сам признал, что за весь уикенд так и не попал в ритм. И при этом австралиец никак не намекал, что машина стала плохо работать из-за ремонта после аварии в спринте.

Карлос Сайнс
Фото: Peter Fox/Getty Images
2 место

Карлос Сайнс

Можно, конечно, похвалить испанца за креативные попытки обгонов, тем более что в случае с Оливером Берманом манёвр пилота «Уильямса» прошёл. Но «наскок» на Андреа Кими Антонелли смотрелся уж слишком оптимистично и закончился сломанной подвеской и пятью штрафными позициями на решётке в Мексике. Вряд ли оно того стоило.

Пьер Гасли
Фото: Getty Images
3 место

Пьер Гасли

Понятно, что в распоряжении француза, вероятно, самый медленный болид в пелотоне (как минимум с самым слабым двигателем). Но все равно трудно похвалить его за гонку, раз под финиш Пьер оказался медленнее всех соперников и последовательно пропустил Хаджара, Колапинто и Бортолето.

Алекс Албон
Фото: Peter Fox/Getty Images
4 место

Алекс Албон

Таиландец попал в довольно нелепый инцидент на первом же круге. Пилот «Уильямса» решил занять внутреннюю траекторию при торможении на задней прямой и в итоге просто уткнулся в колесо «Кик-Заубера» Габриэла Бортолето. Очки Алексу в любом случае не светили, но ошибка есть ошибка.

Джордж Расселл
Фото: Meg Oliphant/Getty Images
5 место

Джордж Расселл

Британец потерял две позиции на старте гонки — и всё было кончено. Шансов опередить Хэмилтона и Пиастри Джордж не получил — у всех троих были схожие темп и тактика. Да, отчасти первый поворот Остина — это лотерея, и всё же сваливать всё на конфигурацию трассы было бы странно.

Фернандо Алонсо
Фото: Peter Fox/Getty Images
6 место

Фернандо Алонсо

Как и Расселл, Фернандо плохо провёл старт, пропустив Хюлькенберга и Цуноду. В стартовой толчее всем нелегко, но всё равно – кого винить за потерю мест, как не пилота? Собственно, это единственная претензия: темпа для погони за «Ред Булл», «Кик-Заубером» и заодно «Хаасом» Бермана у Нандо просто не было.

Итоги Гран-при США:
Пятый титул Ферстаппена реален, Пиастри выглядит всё хуже и хуже. Анализ Гран-при США
Пятый титул Ферстаппена реален, Пиастри выглядит всё хуже и хуже. Анализ Гран-при США
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android