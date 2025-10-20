Очередной провал лидера чемпионата. Оценки за Гран-при США Формулы-1

19-й этап Формулы-1 сезона-2025 — в традиционно субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9

Ферстаппен чётко отработал в обеих квалификациях и одержал за уикенд две победы. Причём в обоих случаях Макс уехал от пелотона фактически без борьбы — за два дня ему пришлось отразить лишь одну атаку, да и тот манёвр Расселла в спринте закончился выездом «Мерседеса» за пределы трассы.

Шарль Леклер — 8

Отличный уикенд для Шарля, который, несмотря на проблемы с коробкой передач в единственной тренировке, смог затащить «Феррари» на подиум. Однако ошибок монегаск избежать не смог: в спринте он срезал поворот и в итоге пропустил атаку Хэмилтона, а затем допустил разворот в первой попытке в Q3.

Нико Хюлькенберг — 8

Хюлькенберг в этот уикенд добился максимально возможного на «Кик-Заубере» результата. В основной квалификации немец допустил ошибку, однако сумел отыграться на старте, а затем воспользовался ошибкой Бермана и прорвался на восьмое место. В спринте же Нико пал жертвой рискованного манёвра Пиастри и уже в первом повороте лишился шансов на высокий результат.

Ландо Норрис — 7,5

Норрис не лучшим образом стартовал в спринте, чем отчасти спровоцировал опрометчивую атаку Пиастри и двойной сход «Макларенов», а затем потерял время на первом и втором секторах финальной попытки в Q3 и не смог побороться с Ферстаппеном за поул. Хотя сумма лучших секторов Ландо показывает, что опередить Макса было возможно. После этого второе место в воскресном Гран-при и правда было максимумом.

Джордж Расселл — 7,5

Расселл блеснул в спринте, хотя со вторым местом англичанину немало помог Пиастри, а вот в длинной гонке Джордж финишировал только шестым, потеряв на старте разом две позиции. Но в оправдание Расселла отметим, что стартовал он с грязной части решётки, а на выходе из первого поворота немного упёрся в Норриса.

Расселл теряет позиции на старте Фото: Clive Rose/Getty Images

Юки Цунода — 7,5

В Остине Цунода набрал 8 очков, повторив свой самый результативный в составе «Ред Булл» уикенд. При этом в квалификациях Юки откровенно не везло: в пятницу он не успел на финальную попытку, а в субботу ему мешал трафик. Зато в обеих гонках японец отлично стартовал, за счёт чего и сумел закрепиться в очковой зоне.

Льюис Хэмилтон — 7

Поначалу казалось, что Хэмилтон в этот уикенд держится увереннее Леклера, но в итоге Льюис чуть не уступил монегаску в спринте, а затем оказался на десятую медленнее в основной квалификации. Кроме того, в воскресной гонке темп Льюиса был существенно ниже — и даже без потери четырёх секунд в концовке его отставание от напарника составило бы около десяти секунд.

Фернандо Алонсо — 7

В спринте Фернандо стал ещё одной жертвой атаки Пиастри, но смог спасти уикенд, набрав один балл за 10-е место в воскресенье. Правда, не будем забывать, что в субботней квалификации Алонсо не удался круг, из-за чего он уступил Берману и Сайнсу, хотя мог их опередить, а на старте основной гонки потерял ещё две позиции. В итоге финиш в топ-10 стал возможен лишь после столкновения Сайнса и Антонелли.

Андреа Кими Антонелли — 7

Вины Антонелли в столкновении с Сайнсом нет — Кими попросту не видел «Уильямс» слева от себя, и, если бы не эта авария, итальянец наверняка набрал бы пару очков — в дополнение к баллу за восьмое место в спринте. Однако проблема в том, что в обеих квалификациях Антонелли был намного медленнее Расселла: в субботу он уступил напарнику 0,29 секунды, а в пятницу — 0,56.

Оливер Берман — 6,5

Берман увёз из Остина два очка, но мог набрать по меньшей мере вдвое больше. В спринте Оливер проиграл дуэль Антонелли и схлопотал штраф, оказавшись за пределами трассы, а в воскресной гонке в борьбе с Цунодой выехал на гравий и отдал восьмое место Хюлькенбергу. В оправдание британца отметим, что в последнем случае ошибку действительно спровоцировал Юки.

Франко Колапинто — 6,5

Гран-при США аргентинец в целом провёл относительно неплохо и показал зубы, обогнав в концовке Гасли, несмотря на приказ сохранять позиции. Однако в квалификациях Колапинто выступил слабо и, например, в субботней проиграл напарнику почти 0,4 секунды.

Колапинто и Стролл на Гран-при США Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Лиам Лоусон — 6

Обе квалификации сложились для Лоусона неудачно — в первой он упёрся в «Феррари» на последнем круге, а во второй не смог прибавить в финальной попытке в Q2. Отыграться в гонках тоже не удалось: оба раза Лиам финишировал в шаге от очков. Причём не пропусти Лоусон Цуноду на старте, шансов набрать очки в воскресенье было бы больше.

Эстебан Окон — 6

У Окона тоже возникли проблемы в квалификациях — ни в пятницу, ни в субботу Эстебану не удалось проехать ни одного по-настоящему чистого круга. В итоге почти всю воскресную гонку француз провёл в районе аутсайдеров, а, поднявшись на 13-е место за счёт раннего пит-стопа, затем всё равно откатился на 15-ю строчку.

Пьер Гасли — 6

Гасли тоже не смог блеснуть. После неплохой пятничной квалификации француз не смог воспользоваться завалом на старте и даже с учётом штрафа Антонелли занял только десятое место, а в субботней квалификации проехал круг в Q2 медленнее, чем в Q1. Под финиш воскресной гонки Пьер и вовсе посыпался, откатившись на последнее место.

Габриэл Бортолето — 5,5

Разочаровывающий уикенд для Бортолето, который так и не смог найти общего языка с машиной. В квалификации к спринту бразилец ошибся в первой попытке, а во второй не успел уйти на быстрый круг. В субботу дела шли не лучше: в Q1 Бортолето проиграл Хюлькенбергу почти 0,6 секунды и остался лишь 16-м.

Оскар Пиастри — 5

В поспешной попытке пройти Норриса на старте спринта Пиастри недооценил риски и в итоге загубил гонку и себе, и напарнику. Восстановиться Оскар не смог и затем до конца уикенда смотрелся откровенно блекло, не сумев побороться даже за четвёртое место. Возможно, после субботней аварии машина была не до конца восстановлена, но эти проблемы австралиец сам себе создал.

Карлос Сайнс — 5

Сайнс во второй раз в сезоне финишировал в топ-3, но этим успехом в спринте испанец обязан Пиастри. А вот в воскресной гонке Карлос сам себя лишил очков: обгон Бермана был смелым и рискованным, но в борьбе с Антонелли такой же трюк не прошёл. Испанцу стоило быть более терпеливым.

Сайнс обгоняет Бермана Фото: Clive Mason/Getty Images

Алекс Албон — 4,5

Благодаря завалу на старте спринта Албон сумел набрать в Остине хоть какие-то очки. После короткой гонки Алекс ошибся в квалификации и обрёк себя на старт с 18-й позиции, а на первых кругах налетел на Бортолето, чем окончательно похоронил свои шансы на высокий результат.

Лэнс Стролл — 4

Стролл ошибался на протяжении всего уикенда. Так, в обеих квалификациях Лэнса выносило с трассы в «эсках», а в спринте канадец заблокировал колёса во время крайне оптимистичной атаки на Окона и буквально снёс «Хаас» с трассы. Если бы не всё это, канадца можно было бы даже похвалить за прорыв с 19-го на 12-е место.

Исак Хаджар — 4

В спринте Хаджар хорошо стартовал — даже слишком, из-за чего упёрся в Леклера и вынужден был ударить по тормозам. В итоге Исак ничего не отыграл и на финише короткой гонки остался только 12-м. Воскресную же гонку француз испортил себе ещё в квалификации, когда вылетел в заграждения в первой же попытке.