Кто же виноват в авариях на Гран-при США и «поплыл» ли лидер общего зачёта? Разбор этапа

Ферстаппен сократил отставание до всего 40 очков, Норрис — до 14. Кто теперь фаворит?

Судя по последним гонкам, финал сезона будет очень интересным. И инициатива на стороне «Ред Булл». И, если честно, здесь сильнее выглядит Макс. «Макларену» надо тащить двух пилотов и стараться ни одного из них не подставить. В «Ред Булл» есть только Макс, и в любой подходящей ситуации, если рядом окажется Юки, он сможет помочь Максу.

«Поплыл» ли Пиастри психологически?

Нет. Просто не его трасса. Он и в прошлом году не блистал в Остине. Когда темп просто хуже, то такое бывает.

Что за «спортивные последствия» для Норриса придумал «Макларен»? И есть ли они на самом деле?

Нет. Думаю, надо было что-то сказать прессе — вот что-то и сказали.

Был ли у Леклера шанс удержать Норриса?

Очевидно, не было. Столько обороняться — и в итоге тебя прошли. Разница по резине была слишком большой. Считаю, Шарль выжал мегамаксимум из гонки. А Норрис в любом случае не мог бы побороться с Максом за победу.

Что всё-таки произошло на старте спринта?

Гоночный инцидент. Один повернул туда, где будут люди, которых он не видел в моменте. Другие едут туда, где окажется машина, но это не спрогнозировать заранее на 100%. Прямо типичный гоночный инцидент.

Авария Антонелли — Сайнс — вся вина на Карлосе или не всё так просто?

Я со стюардами не согласен. Мне кажется, Кими увидел, что к нему лезут, и попытался закрыть траекторию. А поворот там такой, что если блокируешь колёса (а там это сделать и без борьбы проще простого), то едешь просто прямо. Да, Карлос полез оптимистично, но и Кими зашёл сильно у́же обычного — значит, атаку видел и предполагал, что она случится. Однако места решил не оставлять — а Карлос уже влез.

Берман раскритиковал Цуноду за смещение на торможении — кто там прав?

Юки закрывался. И было видно, что он собирается оставаться внутри весь поворот. Олли же явно намеревался нырнуть внутрь, как Карлос. С одной стороны, Юки очень рано затормозил, с другой стороны, он сам решает, где ему тормозить, чтобы остаться внутри поворота. Я больше склоняюсь, что Олли был чересчур нетерпелив и заранее нацелился на свой манёвр. В итоге Берман явно не ожидал, что Юки останется внутри и так рано затормозит.

Прав ли был Колапинто, когда проигнорировал инструкцию команды и атаковал Гасли?

Конечно, прав. Боролись за 20-е место — какие там командные приказы? Просто абсурд. Зачем «Альпин» портит и без того плохую репутацию, не очень понимаю.