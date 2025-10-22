Скидки
Интервью с чемпионом RDS GP 2025 года Аркадием Цареградцевым — о втором титуле, мотивации и планах на сезон-2026

Цареградцев: будем работать над тем, чтобы обогнать Чивчяна по победам на этапах!
Михаил Дубовский
Интервью с Аркадием Цареградцевым
Аудио-версия:
Комментарии
Двукратный чемпион RDS GP — о том, как поначалу вообще не верил в титул, дрифт-тестах для Петрова и планах на 2026-й.

Лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев в 2025 году преодолел путь от пилота, который на первом этапе сезона не прошёл квалификацию, а финальный уикенд закончил в статусе чемпиона RDS GP. С новоиспечённым двукратным обладателем титула в Гран-При Российской Дрифт Серии мы поговорили о прошедшем сезоне, дебютном для Царя Кубке России по дрифту, тестах в кольцевых гонках и, конечно, о планах на новый сезон.

«Думал, этот сезон вычёркиваем и будем просто кататься»

— Как вам американские горки в нынешнем сезоне RDS GP?
— Мне раньше казалось, что я многое уже видел в дрифте, однако каждый сезон подбрасывает нечто невероятное, типа моей первой квалификации в этом году. Думал — ну ладно, этот сезон вычёркиваем и будем просто кататься. А оказалось, что его не только можно было не вычеркивать, а ещё и победить, что я в итоге сделал. Естественно, я на это не рассчитывал.

Потому что, допустим, в 2022 году, когда я заехал на чемпионство, у меня не было суперрезультата, но была стабильная езда. Я находился всегда в топ-4, где-то на подиуме, где-то побеждал. А здесь — в начале просто провал. И ты это начинаешь принимать, как будто это с тобой всегда теперь будет происходить. А потом — о, два финала! Значит, можно жить. На этом ощущении, что все равно всё получается, я доехал до конца сезона. Однако всё равно в глубине души где-то меня это подъедало постоянно: что в любой момент я могу не пройти квалификацию. Так что каждую квалу я выезжал и думал: надо постараться. И всё получалось.

— Если говорить про финал на Moscow Raceway, как бы описали этот уикенд для себя и для команды?
— На заключительном этапе удалось победить в командном зачёте — мы впервые в году заехали двумя пилотами в топ-4. К сожалению, мне не удалось выиграть, зато у меня Илья Попов оказался в финале впервые в жизни — это дорогого стоит. Я очень рад за него. Рад, что приложил к этому руку, что пробыл мальчиком для него для битья. Он за мной проехал лучший свой заезд года! Ну в целом за мной легко ездить, потому что я всех за собой вожу.

Мне, к сожалению, не удалось победить Артёма Шабанова, потому что я переагрессировал в перекладке внизу. Хотел, думал — сейчас как сделаю, как все лягут на трибуне… Но в итоге перегазовал. Конечно, было бы логично победить Шабанова, и как раз он бы сдал пост чемпиона, передал мне через этот проезд — такой правильный процесс бы был. Но ничего, ещё погоняем. Успеется.

Аркадий Цареградцев с чемпионским кубком

Аркадий Цареградцев с чемпионским кубком

Фото: «LECAR Одержимые Моторспорт»

— Как самочувствие после финального этапа? Насколько тяжело было ехать с недомоганием?
— Мне пришлось ещё потом Кубок России ехать — тоже в болезненном состоянии. Конечно, результат в таком состоянии получить очень сложно. Однако при всем этом мне удалось заехать на четвёртое место и в финальном этапе, и в Кубке России. Хотя я думаю, что если бы не болел, то можно было бы и за победу побороться. Но, конечно, лучше в больном состоянии не ездить и тем более не усугублять болезнь, а у меня именно это и случилось.

Я зимой хочу отдохнуть впервые, может быть, лет за 10. Поэтому даже Sochi Drift Challenge разнёс на ноябрь и март: чтобы у меня была хотя бы небольшая дырочка, в которой я успокоюсь немножко, приведу себя в порядок и гонок захочу. То есть вот перед Ростовом мне не в Ростов хотелось, а в кроватку. А надо, чтобы хотелось на гонки.

«Петрову с удовольствием дам проехаться на гоночной машине»

— Вы впервые участвовали в Кубке России по дрифту — как вам формат, как участники?
— Формат Кубка России интересный. Хорошо, что встретились участники из RDS Open и RDS GP. Но по качеству подготовки автомобилей, конечно же, RDS GP сильно впереди. Что, собственно, и сказалось на результативности: в топ-8 у нас одни пилоты RDS GP заехали.

— Настолько трасса в Ростове-на-Дону подходит автомобилям RDS GP?
— Трасса для наших машин достаточно компактная, и преимущества особого нет. Однако небольшое всё равно есть, потому что машины более точно отстроены — за счёт того, что всегда ездят по скоростным трассам. Где-то у них зацепа побольше, чем у машин-участников RDS Open. Поэтому небольшое преимущество всё равно присутствует, хоть и не такое большое, как, допустим, на MRW или «Игора Драйв».

— После Кубка России по дрифту ожидался ваш дебют в СМП РСКГ «Эндуранс», но в итоге не состоялся...
— Дебют, к сожалению, был отложен из-за того, что в Грозном нет тестов. А без тестов ехать на машине, на которой я ездил один раз в жизни, и на трассе, на которой я не ездил ни разу в жизни, просто нецелесообразно. Поэтому пока отложили эту идею до лучших времён.

— Тем не менее Виталий Петров вас за руль BR03 уже посадил, а когда вы планируете ему дать возможность попробовать свои силы в дрифте?
— Виталию Петрову с удовольствием дам проехаться на гоночной машине. Главное — понять, зачем это нужно. То есть если в дальнейшем будет какое-то развитие, то да, без проблем. Ну или хотя бы какой-то медиаповод для этого должен быть. А просто покататься — это сложно. Так же, как тесты он мне делал на BR03: это было с прицелом на то, что я в «Эндурансе» поеду. Но, к сожалению, не получилось. Так же и здесь. Если он поедет для чего-то, то тесты, конечно же, обязательно организуются.

— Вы в этом году ещё проводили тесты на Aston Martin Vantage GT4 — есть ли планы выступать в гонках GT?
— Проехать тесты на Aston Martin Vantage GT4 меня пригласила молодая команда Scorpions Motorsport. GT я бы, наверное, и проехал, но надо понять, как это вписать в календарь, потому что у меня в этом сезоне было всего два выходных дня. Всё остальное время постоянно на каких-то гонках, фестивалях или на каких-то активностях.

А чтобы ехать в GT быстро, этому нужно посвятить всё своё время. Потому что там ребята едут быстро, технику умеют готовить и так далее. То есть отдельная гоночная программа нужна. Поэтому прокатиться как бизнес-драйвер, наверное, разочек можно. Но если говорить о том, что нужно ехать на результат, этому нужно посвящать огромное количество времени. А я дрифтом занят, поэтому маловероятно.

«Пока ещё не придумал, чем себя мотивировать»

— Какие планы на ближайшее межсезонье, если говорить о дрифте? Есть уже понимание по составу команды на следующий год?
— Состав команды на будущий сезон на 75% определён, то есть это Цареградцев и двое братьев Поповых. По четвёртому участнику пока вопрос открыт. Владислав Ерофеев с нами в следующем сезоне не поедет, однако машина его остаётся у нас. И мы её для кого-то подготовим. А может быть, вообще ни для кого не подготовим и поедем втроем. Но хотелось бы, конечно, вчетвером.

— Что с проектом нового дрифт-кара — почему отказались от GR Yaris в пользу Nissan Z? Насколько ваша «зетка» будет отличаться от Гочиной и чем технически планируете удивить?
— От GR Yaris я полностью не отказался, он просто пока стоит на паузе. Для него есть донор, в целом есть запчасти, даже мотор лежит. Просто мы пока не успеваем из-за количества заказов и на сторону, и для нашей команды сделать ещё один проект, для которого потребуется полностью с нуля создать обвес, новые технические решения. Поэтому пока строим Z-ки.

Z-ка 400-я будет как минимум намного красивее, чем у Георгия Чивчяна за счёт обвеса, который мы разрабатываем как продолжение идеологии обвеса 370z. Ну и технически, как обычно, у нас будет всё исполнено безупречно, поэтому машина должна получиться очень хорошей и, безусловно, очень конкурентоспособной.

Аркадий Цареградцев

Аркадий Цареградцев

Фото: «LECAR Одержимые Моторспорт»

— Вы стали двукратным чемпионом RDS GP. В чём мотивация для дальнейших выступлений?
— А я пока ещё не придумал, чем себя мотивировать. Пока что у меня небольшой заслуженный отдых, хотя бы неделька. Потом врываюсь в подготовку к Sochi Drift Challenge. А вот после него уже будем думать о мотивации на следующий сезон. Но, как обычно, хочется становиться быстрее, выше, сильнее. Это внутреннее состояние никуда не девается. На нём и поедем.

— Есть ли цель обойти по титулам Георгия Чивчяна?
— Именно в RDS GP Чивчяна по титулам достаточно сложно обойти, однако если брать титулы в Российской Дрифт Серии в целом, именно в соревнованиях по дрифту в России, то я уже его обошёл, потому что у меня три чемпионских титула в Сибири и два — в RDS GP. А у Гочи четыре чемпионских титула в RDS GP. Если так складывать, я впереди. Но по количеству побед на этапах Чивчян далеко оторвался: у него – 20, а я на втором месте с девятью. Поэтому есть над чем поработать. Конечно, он более результативный в части побед. Но будем работать над тем, чтобы догнать и перегнать.

Аркадий Цареградцев и Георгий Чивчян

Аркадий Цареградцев и Георгий Чивчян

Фото: «LECAR Одержимые Моторспорт»

— По ощущениям, до скольки лет готовы продолжать спортивную карьеру?
— Точно до тех пор, пока не смогу с сыном Арсением проехать вдвоём в одной команде. Но это ещё минимум пять лет, потому что ему сейчас 11, а он сможет ехать только с 16. К сожалению, с Арсением в RDS мы не можем ездить в ближайшие годы. Вот соревнования под флагом учебно-тренировочных сборов проехать реально. РДС зимой будет делать такие соревнования в Красноярске — там мы вместе сможем поучаствовать.

— Не планируете полностью переключиться в наставники для своего сына?
— Я пока не загадываю так далеко по поводу наставничества, как пойдёт. Будет нравиться мне ездить ещё, значит, буду ездить. Перестанет нравиться ездить и захочу быть наставником, значит, так тому и быть.

Комментарии
