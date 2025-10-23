В «Ред Булл» попытались напакостить Норрису. Это вообще по-спортивному?

По завершении Гран-при США команда «Ред Булл» была оштрафована на € 50 тыс. за то, что один из механиков попытался сорвать специальную наклейку, которую «Макларен» сделал для Норриса, чтобы помочь тому правильно встать на стартовой решётке. Формально штраф, половина которого условная и будет взыскана в случае повторного нарушения, был наложен не за сам факт срыва наклейки, а за то, что сделано это было после сигнала покинуть решётку.

Разбираемся, что это за наклейка и насколько правомерны и банально этичны действия «Ред Булл».

Метка для Норриса

Современные машины Формулы-1 устроены таким образом, что пилот сидит в них максимально низко, а обзор крайне ограничен. На фоне боковых систем защиты, гало и массивных шин разглядеть что-то впереди себя практически невозможно, и особенно критично это в момент старта, когда пилоты после прогревочного круга самостоятельно занимают места на решётке. Чтобы как-то им помочь, организаторы в качестве ориентира наносят дополнительные жёлтые линии — где-то на ней должно быть расположено переднее колесо. Впрочем, и эту линию увидеть очень трудно. Если же машина выкатится за белую линию, то гонщику будет засчитан фальстарт, и именно это произошло с Норрисом на Гран-при Бахрейна в этом году.

В «Макларене» придумали решение: механики наклеивают кусок скотча на боковую стену аккурат напротив кокпита Норриса, чтобы у невысокого Ландо был дополнительный ориентир. Норрис, отметим, не единственный, кто использует подобный приём: известно, что Льюис Хэмилтон тоже прибегает к дополнительным меткам. И вот именно эту ленту перед стартом гонки в Остине пытался отклеить один из механиков «Ред Булл». Причём, как выяснилось, это произошло не в первый раз, и «Макларену» даже пришлось придумать, как покрепче наклеивать скотч. Австрийцы таким образом пытались помешать Норрису на старте — если уж не спровоцировать фальстарт, то хотя бы заставить Ландо понервничать.

Так можно было?

Насколько подобное спортивно? Ну а почему нет? Раз уж судьи никак не регулируют этот момент, то у «Ред Булл» есть точно такое же право срывать лишние наклейки, как и у «Макларена» их клеить. То есть с точки зрения регламента действия «Ред Булл» — будь они сделаны в разрешённое время — абсолютно законны. Тем не менее очевидно: в «борьбе» с наклейкой цель австрийцев была не в том, чтобы сделать своего пилота быстрее, а в том, чтобы замедлить соперника. Это, однако, для Формулы-1 тоже не новость.

Когда Серхио Перес сдерживает Льюиса Хэмилтона, оттягивая пит-стоп и осложняя себе гонку ради помощи Максу Ферстаппену, он «министр обороны» и герой. Хотя по факту действия Чеко точно так же направлены на то, чтобы помешать другому пилоту. Можно вспомнить, например, фальшивые приказы заехать в боксы, чтобы спровоцировать соперников на пит-стоп, или остановку на выезде с пит-лейна, из-за чего у находящихся позади пилотов остывают шины. Всё это часть игры, и, пока стюарды прямо не запрещают эти вещи, команды вправе их использовать, не заботясь о том, насколько благородно они при этом выглядят.

Борьба на грани дозволенного

Проблема с механиком «Ред Булл» в другом — он пошёл отклеивать скотч в тот момент, когда бегать вдоль пит-уолла было уже нельзя. И стюарды могли отреагировать более жёстко. Ферстаппена, конечно, за такое не наказали бы (а вдруг это был механик Цуноды?), но в теории команду могли лишить очков, ограничить время работы в аэродинамической трубе или выписать куда более чувствительный в условиях ограниченных бюджетов денежный штраф.

Но можно посмотреть на это и с другой стороны. Чемпионат перешёл в решающую фазу, за титул сражаются одновременно три пилота, и в погоне за победой команды готовы на всё (в разумных, конечно, пределах). Последний раз настолько жёсткая и принципиальная борьба в Формуле-1 была в 2021 году, и здорово, что судьба первого места в личном зачёте в этот раз действительно непредсказуема. А такие моменты, как с наклейкой Норриса, делают битву ещё драматичнее.

