«Макларен» возвращает кошмарный 2007-й? Обратной дороги уже нет

Ферстаппен может отобрать титул у Пиастри с Норрисом — так же, как это сделал Райкконен с Алонсо и Хэмилтоном в 2007-м.

Неожиданное возрождение «Ред Булл» после летней паузы сезона Формулы-1 позволило Максу Ферстаппену существенно сократить отставание в чемпионате и вернуться в борьбу за титул. За пять этапов до конца сезона нидерландец уступает Оскару Пиастри лишь 40 очков и, судя по всему, в каждой из оставшихся гонок сможет на равных бороться с «Маклареном».

И для команды из Уокинга это тревожная ситуация: на фоне уверенной победы в Кубке конструкторов подопечные Зака Брауна могут упустить чемпионский титул в личном зачёте. И у «Макларена» уже нет возможности как-либо изменить подход к борьбе.

Как так вышло

На фоне прорыва Ферстаппена в паддоке всё чаще вспоминают сезон-2007, в котором у «Макларена» была лучшая машина на стартовой решётке, но Хэмилтон и Алонсо постоянно отбирали друг у друга очки, а чемпионом в итоге стал гонщик «Феррари» Кими Райкконен. Даже Зак Браун в дни уикенда в Остине признал, что риск повторения ситуации 18-летней давности существует.

В «Макларене» сознательно отказались от деления пилотов на первый и второй номера, однако, если вспомнить сезон-2024, можно предположить: в Уокинге едва ли ожидали, что Пиастри сможет выступать на уровне Норриса и даже опережать его. Так, в конце прошлого года многие именно Ландо называли фаворитом чемпионата 2025 года, поскольку его молодой напарник зачастую уступал. Но австралиец сильно прибавил и в какой-то момент отобрал у Норриса статус фаворита.

Норрис позади Пиастри на Гран-при Канады Фото: Clive Rose/Getty Images

В стремлении обеспечить пилотам абсолютно равную борьбу в «Макларене» ввели так называемые «правила папайи». Они вызвали целое море насмешек, но вообще-то само по себе такое стремление вполне похвально. Да и применялись эти правила лишь один раз, когда Пиастри попросили вернуть Норрису позицию в Монце — и в той гонке Ландо действительно был быстрее Оскара.

Можно также предположить, что в тот момент в Уокинге не видели в Ферстаппене серьёзного соперника. У «Ред Булл» были проблемы с машиной, и в семи последних перед летним перерывом гонках Макс лишь один раз финишировал на подиуме, заняв второе место в Канаде. В Австрии действующий чемпион и вовсе сошёл, когда на торможении к третьему повороту в него влетел Антонелли.

Ферстаппен лидирует на Гран-при Азербайджана Фото: Clive Rose/Getty Images

Не то чтобы это именно «Макларен» недооценил Ферстаппена — в тот момент мало кто верил, что у Макса всё ещё есть шанс. В «Ред Булл», однако, сумели решить проблемы с болидом, тогда как «Макларен» больше не прогрессировал, переключив усилия на шасси будущего года — и на фоне отрыва в чемпионате это решение тоже выглядит логичным.

Наконец, на руку Ферстаппену сыграли и ошибки Пиастри. Если бы в Баку Оскар финишировал бы хотя бы восьмым и не устроил завал на старте спринта в Остине, то у австралийца было бы сейчас на 10 очков больше. Звучит не слишком впечатляюще, и тем не менее при отставании в 50 баллов шансы Макса выглядели бы сейчас поскромнее. И это мы не говорим об ошибках Норриса в Бахрейне, Саудовской Аравии и Канаде — без них Ландо даже на фоне схода в Нидерландах мог бы опережать Пиастри в общем зачёте.

Менять подход поздно

В итоге «Макларен» оказался в такой ситуации, когда менять подход к оставшимся гонкам чемпионата поздно и бессмысленно. В теории для повышения шансов на титул команда могла бы назначить одного из пилотов лидером команды, но второй вряд ли согласился бы ему подыгрывать. К тому же, а кого именно делать лидером? Пиастри, который в решающей фазе сезона стал допускать ошибки, или уступающего ему 14 очков Норриса?

Ответить на прорыв «Ред Булл» улучшением собственной машины «Макларен» тоже уже не в состоянии. На то, чтобы переформатировать план работы инженеров, спроектировать новые компоненты, проверить их и изготовить, нужно время, а его уже не осталось — до конца сезона немногим более полутора месяцев. В последних гонках Норрису с Пиастри предстоит сражаться с тем, что есть.

Норрис и Пиастри после Гран-при Сингапура Фото: Clive Mason/Getty Images

Впрочем, не будем сгущать краски: пилоты «Макларена» пока ещё остаются в фаворитах первенства. С одной стороны, преимущество в 40 очков — не так уж и много, и сход Пиастри в какой-либо гонке лишит его отрыва. Однако это работает и в другую сторону: Ферстаппену, чтобы выйти на первое место, нужно идеально провести все оставшиеся этапы, и одна поломка или авария сведёт его шансы практически к нулю.

Решающим фактором в последних гонках станут нервы. Сильнейшим станет тот, кто допустит меньше ошибок. Вряд ли «Ред Булл» по силам выиграть буквально все оставшиеся гонки, но даже в таком случае Пиастри достаточно будет финишировать в каждом заезде на втором месте. Как бы угрожающе не выглядел камбэк Макса, судьба Оскара находится в его собственных руках, тогда как у Норриса ситуация сложнее. В любом случае концовка чемпионата должна получиться крайне захватывающей.