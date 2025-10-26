Квалификация Гран-при Мексики может оказаться прологом к смене лидера общего зачёта. А ещё в ней ожила «Феррари».

Норрис разгромил всех! Лидер общего зачёта только восьмой, и даже Ферстаппен далеко

Q1: Антонелли чудом спасся

Стартовый сегмент квалификации на трассе в Мехико вполне оправдал ожидания: короткий круг на автодроме имени братьев Родригес привёл к тому, что все 20 пилотов уместились в секунду, а 15 быстрейших — в шесть десятых. Как раз 15-м оказался Андреа Кими Антонелли, которому очень повезло, что его не выбили пилоты, теоретически обладавшие подобным потенциалом.

Габриэл Бортолето в этот раз не дотянулся до Нико Хюлькенберга и остался 16-м после неидеального круга. Албон — 17-й, но в этом, возможно, нет вины Алекса: на его «Уильямсе» ещё с утренней практики остались проблемы с тормозами. Не исключено, что даже придётся нарушать режим закрытого парка, чтобы всё исправить.

В полном составе завершила выступление «Альпин»: Гасли опередил Колапинто на десятую с небольшим (у Франко были помарки), а между ними оказался Лэнс Стролл — тут без особых сенсаций, ведь и Алонсо на сей раз никуда не летел, пусть в Q2 и отобрался.

Q2: Пиастри в 79 тысячных от катастрофы

Главной темой второго сегмента оказалась слабая скорость Оскара Пиастри. На первой попытке австралиец проиграл Ландо Норрису аж секунду и жаловался на странную работу мотора. На втором круге двигатель уже не подвёл, однако скорости так особо и не появилось: Оскар уступил времени напарника почти полсекунды и пробился в Q3 со скромным запасом в 79 тысячных от 11-й позиции.

Но если «Макларен» всё же пробился дальше в полном составе, то «Ред Булл» этого сделать не сумел: Юки Цунода как раз оказался 11-м лишним, проиграв Исаку Хаджару (символично, не правда ли?) 12 тысячных секунды. Соседом японца по шестому ряду станет Эстебан Окон. Седьмой ряд разделят ветераны Хюлькенберг и Алонсо, ну а Лиам Лоусон провёл откровенно слабый сегмент и после локального провала остался 15-м.

Q3: финальный выстрел от Норриса

Первые попытки решающей части квалификации преподнесли сюрприз: все ждали первого времени Норриса и вроде бы его дождались, когда Ландо привёз почти три десятые Ферстаппену и Пиастри, но тут вдруг выстрелила «Феррари»! Сначала Льюис оказался в тайминге выше Макса и Оскара, а затем Леклер и вовсе привёз две десятые самому Норрису — Шарль на промежуточном поуле, причём по меркам Мексики с запасом!

И всё же суббота осталась за Ландо. В решающий момент пилот «Макларена» не оплошал, собрал отличный круг и вырвался вперёд. Леклер тоже улучшил, однако всё равно уступил четверть секунды. А у других шансов вовсе не было: Хэмилтон в трёх с половиной десятых, Расселл — в четырёх с половиной.

А что же два других претендента на титул? Ферстаппен показал только пятый результат, проиграв почти полсекунды — неожиданно после бодрой пятницы и рассуждений Макса, что проблемы будут скорее в гонке (может, под неё перенастроили машину?). Оскар Пиастри и вовсе восьмой — катастрофа! Впереди Оскара оказались Антонелли (менее десятой от напарника) и даже Сайнс. Пятый ряд стартовой решётки сформируют Хаджар и Берман, у которых объективно не было техники для борьбы за что-то большее.

Итак, при такой стартовой решётке не исключено, что завтра может состояться смена лидера личного зачёта, где Норрис уступает Пиастри 14 очков. Ждём старта в воскресенье в 23:00 по московскому времени!