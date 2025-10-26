Лидера общего зачёта Ф-1 сливает команда? Или он не справился ментально?

Ещё совсем недавно казалось: пусть чемпионский титул Формулы-1 Оскару Пиастри не гарантирован, но австралийцу нужно сильно «постараться», чтобы его упустить. После отказа мотора на машине Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов отрыв австралийца от британца вырос до 34 очков, а от Макса Ферстаппена — до шокирующих 104. С учётом стабильности Пиастри в нынешнем сезоне и превосходства «Макларена» по темпу над соперниками казалось: всё почти кончено.

Перематываем плёнку вперёд — и сегодня, перед стартом гонки Гран-при Мексики, мы обсуждаем, не потеряет ли Пиастри лидерство в общем зачёте, а до начала гоночного уикенда многие эксперты называли фаворитом в борьбе за титул Ферстаппена, который теперь всего в 40 очках. Что же случилось с Пиастри за последние Гран-при? И прежде всего в Остине и Мехико, где он поехал заметно медленнее Норриса?

Американский кризис Пиастри

На протяжении всего сезона напарники по «Макларену» были близки по темпу. Пиастри в 2025-м существенно прибавил в квалификациях и в стабильности гоночного темпа, что позволяло ему добиваться даже чуть лучших результатов, чем Норрису. Но вот на Гран-при США всё пошло наперекосяк. Пожалуй, в спринт-квалификации мы ещё не обратили внимание, что Оскар уступил Ландо три десятые — все следили за очередным поулом Ферстаппена и его погоней за «оранжевыми». Затем Пиастри проиграл почти три десятые в основной квалификации и невзрачно провёл гонку.

Переезд в Мексику — и всё идёт для Оскара ещё хуже. Пиастри не может поддерживать темп Норриса на тренировках, а в решающий момент квалификации уступает напарнику почти шесть десятых секунды — просто катастрофа!

«Просто нет скорости, и это загадка, — констатировал Оскар в субботу в Мехико. — Отставание было примерно одинаковым весь уикенд, так что мы изучим, что пошло не так. Очевидно, всё это немного разочаровывает. В плане моих ощущений от машины изменилось не так много. Но в этот и прошлый уикенды такое чувство, что скорость просто не приходит. Я ещё не на 100% уверен почему, так что мы будем копаться».

Лидера подставляет команда?

Разумеется, на фоне столь резкого падения темпа Оскара пошли разговоры — ну понятно, британский «Макларен» решил помочь британскому пилоту и придушить машину коллеги. К тому же Норрис выступает за команду дольше, он свой воспитанник, в то время как Пиастри — «пришлый», из «Альпин».

Весь сезон возникали вялые «набросы» на то, что «Макларен» нет-нет да и отдаёт предпочтение Норрису — они усилились благодаря неоднозначной просьбе к Пиастри вернуть Ландо второе место в Монце после провального пит-стопа сокомандника. Теперь же сторонники теории заговора получили новые «свидетельства»: «Макларен» что-то сделал, и машина перестала ехать. Тем более раз сам пилот не понимает, что не так.

В Монце Пиастри спорно попросили отдать второе место Фото: Joe Portlock/Getty Images

Разумеется, у самой команды объяснение другое, куда более практическое: по словам босса «Макларена» Андреа Стеллы, Пиастри просто не подходят такие трассы, как в Остине и Мехико.

«Необычно видеть такой разрыв между ними на решётке и такую разницу по времени на круге. Думаю, в Остине и здесь такие условия, что машина сильно скользит. Это требует определённого способа работы с машиной — вероятно, Оскару ещё нужно немного ему научиться. Обычно Ландо хорош в гонке, когда шины старые и автомобиль сильно скользит. А тут квалификация проходит почти в таком же режиме. В то же время Оскар — пилот, который особенно хорош при высоком сцеплении машины с трассой. Не стоит забывать, что он проводит всего третий год в Формуле-1. Оскар учится со скоростью света. Так что он всё освоит», — заключил Стелла.

В общем, Андреа призывает просто дождаться следующих Гран-при, где темп Пиастри придёт в норму и аномальная разница в скорости сойдёт на нет.

У Пиастри бракованное шасси?

Есть, однако, ещё одна версия. Тут уже без саботажа со стороны «Макларена». Мол, просто после аварии на старте спринтерской гонки в Остине Пиастри заменили шасси, и новое работает не лучшим образом.

Так бывает: разные пилоты, включая топов, иногда жаловались на необъяснимые проблемы с одним из экземпляров шасси, возникавшие после плановой или вынужденной замены. Возможно, иногда это был чисто психологический момент, но тем не менее. Однако Стелла не думает, что с новым шасси что-то не так.

«Все свидетельства и данные, вся информация, которой мы располагаем, гласит, что проблем с машиной нет, — приводит слова Андреа The Race. — У нас нет причин подозревать, что дело в этом. Что касается замены шасси. Знаю, что в истории Ф-1 бывало, когда поднимали такую тему с заменой. Я бы поменял другие компоненты, а не шасси — днище, переднее антикрыло… Но вообще существует ротация деталей: нет такого, что на болидах всегда стоят одни и те же детали. Так что у нас есть причины быть уверенными, что с машиной никаких проблем нет».

Оскар просто не выдержал?

Две трети нынешнего сезона Пиастри поражал своим спокойствием. Оскар был похож на робота, который никогда не теряет хладнокровия — идёт ли речь о яркой победе, обидной неудаче или спорном поступке со стороны соперника или собственной команды. Казалось, Пиастри неуязвим с психологической точки зрения и в том числе за счёт этого компонента убедительно переигрывает Норриса.

Но ситуация вдруг изменилась: заполучив отрыв от Ландо, Пиастри на ровном месте разбил машину в Баку, завёл нервные беседы по радио после старта в Сингапуре и, наконец, просел по темпу в Мексике и Остине. Возможно, дело не в технике или неких кознях Зака Брауна сотоварищи, а в том, что Оскар сдал ментально?

Вот Жака Вильнёва удивило, что в квалификации в Мексике Пиастри не производил впечатления человека, который вопреки всем сложностям пытается выжать из машины 120%: «Это было странно. Когда ты настолько медленнее своего напарника, то пытаешься атаковать чуть сильнее, у тебя возникают проблемы, колёса блокируются, и возникает куча остальных сложностей. Но он, казалось, был доволен тем, как вела себя машина, и это действительно странно...»

Разумеется, в конце статьи мы не дадим чёткого ответа, в чём же дело. Как ни банально, тут поможет только время: если Пиастри здорово отыграется сегодня или хотя бы проведёт сильный уикенд в Сан-Паулу, можно будет говорить о «неудобных» трассах. Если же и дальше до конца сезона мы продолжим наблюдать падение результатов Оскара, то разговоров о слабой менталке станет всё больше. Хотя желающие предпочтут вариант с антиавстралийским заговором коварных британцев.

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.