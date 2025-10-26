Вырвется ли «Феррари» в лидеры и отыграются ли претенденты на титул? ГП Мексики — LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Мексиканский Гран-при проходит на высокогорье, и это сложные, непривычные условия для капризной техники Формулы-1. Только гонка покажет, кому удалось лучше всего адаптироваться к необычным факторам: то самое высокогорье, скользкая трасса, перегрев техники и двигателей… Даже герои квалификации в гоночном режиме вдруг могут резко сдать. Но для начала всем надо пережить старт с его длинным рывком к первому повороту. Сохранит ли Ландо Норрис лидерство? Вырвется ли вперёд кто-то из пилотов «Феррари»? Как начнут гонку с пятой и седьмой позиций Ферстаппен и Пиастри?
Главные события Гран-при Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции.
Юки Цунода за рулём болида «Хонды» 1965 года
Фото: Mark Thompson/Getty Images
В преддверии гонки Юки Цунода выехал на трассу на болиде «Хонда» RA272 — на этом шасси Ричи Гинтер выиграл Гран-при Мексики 1965 года и принёс японской команде первую победу в Формуле-1. Правда, как сообщает британский Autosport, заезды Цуноды пошли не плану — на автомобиле возникли технические проблемы.
Болельщики на автодроме имени братьев Родригес
Фото: Peter Fox/Getty Images
Сегодня нас ждёт 20-й этап Формулы-1 сезона-2025 — Гран-при Мексики на автодроме имени братьев Родригес, трассе, которая в различных конфигурациях принимает этапы чемпионата мира с 1963 года.
Чемпион Кубка конструкторов уже известен, но в личном зачёте борьбу за титул продолжают три пилота. На фоне неудачного уикенда в Остине отрыв Оскара Пиастри от Ландо Норриса сократился до 14 очков, тогда как Макс Ферстаппен отстаёт от лидера чемпионата на 40 баллов. Кроме того, формально в числе претендентов остаётся Джордж Расселл, но отыграть 94 очка гонщику «Мерседеса», откровенно говоря, нереально.
Сегодня всё внимание будет приковано к Норрису — он стартует с поул-позиции, тогда как Ферстаппен и Пиастри лишь на 5-м и 7-м местах стартовой решётки. Если к финишу все трое сохранят свои позиции, то Ландо вернёт себе лидерство в чемпионате, утраченное после Гран-при Саудовской Аравии в конце апреля.
Общий зачёт (топ-10):
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 346 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») — 332
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 306
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 252
5. Шарль Леклер («Феррари») — 192
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 142
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 89
8. Александер Албон («Уильямс») — 73
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 41
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 39.