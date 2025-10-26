Вырвется ли «Феррари» в лидеры и отыграются ли претенденты на титул? ГП Мексики — LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Мексиканский Гран-при проходит на высокогорье, и это сложные, непривычные условия для капризной техники Формулы-1. Только гонка покажет, кому удалось лучше всего адаптироваться к необычным факторам: то самое высокогорье, скользкая трасса, перегрев техники и двигателей… Даже герои квалификации в гоночном режиме вдруг могут резко сдать. Но для начала всем надо пережить старт с его длинным рывком к первому повороту. Сохранит ли Ландо Норрис лидерство? Вырвется ли вперёд кто-то из пилотов «Феррари»? Как начнут гонку с пятой и седьмой позиций Ферстаппен и Пиастри?

Главные события Гран-при Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции.