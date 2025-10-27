В Формуле-1 новый лидер! Доминирующее выступление Норриса в Мексике

Срезки от Ферстаппена и Леклера, штраф Хэмилтона

Длинный разгон после старта Гран-при Мексики не разочаровал: к точке торможения четыре лидера подошли бок о бок! Норрис благоразумно занял внутренний радиус и сохранил лидерство — после того как первую позицию ему вернул срезавший трассу Шарль Леклер. Монегаск остался вторым, а Льюис Хэмилтон — третьим, хотя по радио британец уточнял, не будет ли последствий для срезавших трассу.

На полной скорости уехал после старта на обочину и Макс Ферстаппен, в итоге встроившийся на четвёртое место. Пожалуй, тут всё верно: ещё до торможения он опередил «Мерседес» Джорджа Расселла, так что жалобы британца по радио вряд ли были объективны. Отметим блестящий рывок Бермана на шестое место, а вот Пиастри, наоборот, упал с седьмого на девятое — не лучший вариант для попытки отыграться после квалификации.

Норрис сразу уехал от Леклера, Шарль — от Хэмилтона, а вот дальше было весело. Ферстаппен, в отличие от остальных стартовавший на «медиуме», пошёл в смелую атаку на Льюиса в первом повороте — на грани дайв-бомбы. Хэмилтон контратаковал в четвёртом повороте, но не вписался в поворот и при этом вернулся на трассу не по специально построенной асфальтовой дорожке, а по траве — позднее за этот эпизод Льюис получит от судей 10 штрафных секунд и таким образом потеряет шансы на первый подиум за «Феррари».

А вот действия Макса стюарды в итоге признали допустимыми. К слову, эта отчаянная борьба двух дуэлянтов сезона-2021 повлияла и на позиции позади них: Ферстаппен заодно выдавил на обочину Расселла, так что Джордж пропустил Бермана с Антонелли.

Ферстаппен спровоцировал вторые пит-стопы и лишил Бермана подиума

Тактическая борьба до какого-то момента не сулила нам ничего интересного: казалось, пилоты ограничатся одной остановкой, разница была лишь в порядке использования шин «софт» и «медиум». Ферстаппен, растянувший первый отрезок из-за более жёстких шин, из-за этого выпустил вперёд целую группу гонщиков, однако после перехода на «софт» так легко прошёл Хэмилтона, что для остальных в этой группе стало очевидно: нужно ехать в боксы второй раз!

Таким образом, Макс без новых атак вошёл в топ-3, а Оливер Берман потерял шансы на подиум — жаль, британец проводил блестящую гонку. И даже после этого пилот «Хааса» уверенно сдержал Расселла, забравшегося было в зону DRS. Джордж, кстати, долго ныл по радио, чтобы команда отдала Антонелли приказ пропустить напарника. Однако после обмена позициями британец никуда не уехал — вероятно, сможет это объяснить износом шин в грязном воздухе.

Вторая волна пит-стопов позволила Пиастри опередить прямо в боксах Антонелли, а ближе к финишу Оскар прошёл и Расселла за пятое место, после чего Джордж сдержал слово и пропустил обратно Кими — ничего геройского в этот раз у лидера «Мерседеса» не вышло. Ну а сам Оскар успел доехать до Бермана, но так и не лишил юного британца блестящего четвёртого места.

Сразу после пит-стопов и Бермана и компании был вопрос, не смогут ли они дружно рвануть в контратаку на Ферстаппена. Как бы не так: нидерландец отлично работал с шинами, так что быстро стало понятно, что как минимум третье место от пилота «Ред Булл» никуда не денется, а второе вдруг станет возможно.

Макс на «софте» начал сокращать отставание от Леклера на более старом «медиуме»: к последним кругам 12 секунд разрыва превратились в одну! Когда Ферстаппен уже приготовился к атаке, финиш гонки невольно испортил Карлос Сайнс: его «Уильямс» остановился на третьем секторе и вызвал режим VSC. Виртуальная машина безопасности «уехала» лишь за полкруга до финиша, когда Шарль и Макс уже оставили позади две прямые, где были реальны атаки, так что монегаск сохранил второе место.

Ну а впереди в доминирующем стиле выиграл Ландо Норрис. После напряжённого старта у британца было просто 0 проблем: пилот «Макларена» всю гонку последовательно увеличивал отрыв от Леклера, а отсутствие сейфти-кара лишило конкурентов даже теоретических шансов на борьбу с Норрисом, который теперь стал лидером общего зачёта: британец опережает Пиастри на одно очко, а Ферстаппена — на 36!

Вернёмся к положению в очковой зоне. Пилоты «Мерседеса» финишировали шестым и седьмым, Хэмилтон, чью гонку сгубил штраф, остался на восьмой позиции и с мыслями «если бы да кабы...». Эстебан Окон — девятый, а замкнул очковую зону Габриэл Бортолето, у которого хорошо сработала тактика «медиум» — «софт». Плюс бразильцу повезло с неудачным пит-стопом Юки Цуноды — японец оказался на трассе за «Кик-Заубером» после единственных остановок обоих пилотов.

Кроме Сайнса, сошли ещё три пилота: Алонсо, Хюлькенберг и пострадавший в стартовых передрягах Лоусон. Про Карлоса ещё добавим, что на его машине криво работал лимитатор скорости на пит-лейне, из-за чего пилот «Уильямса» заработал аж два штрафа.

Итак, в чемпионате мира новый лидер, первая тройка стала ещё плотнее, и теперь вообще непонятно, кто будет фаворитом на следующем этапе в Бразилии. С нетерпением ждём Гран-при на «Интерлагосе» 7-9 ноября!