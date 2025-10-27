Норрис вернулся! А придёт ли в себя его соперник-напарник? Итоги Гран-при Мексики

Гран-при Мексики завершился более чем уверенной победой Ландо Норриса, который вернул себе не только лидерство в общем зачёте, но и статус фаворита чемпионата. Впрочем, Оскар Пиастри уступает лишь один балл, да и Макс Ферстаппен после прорыва на подиум сохраняет шансы…

Итоги 20-го этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Норрис ответил критикам

После ошибок в начале сезона и самоубийственной атаки в концовке Гран-при Канады многие списали Норриса. Казалось, что британец и на трассе, и вне её проиграл Пиастри, но теперь очевидно, что критики Ландо поторопились. Норрис изменил подход, стал спокойнее, и это дало плоды — Ландо отыгрался и за четыре гонки до конца сезона вернул себе лидерство в чемпионате.

Этап в Мексике в этом смысле очень показателен. Из-за разреженного воздуха и пыльной трассы асфальт автодрома в Мехико менее цепкий, машины намного сильнее скользят, и запороть квалификационную попытку — проще простого. Но Ландо выдал блестящий круг и выиграл поул. Но это было даже не полдела.

Подпись: Старт — ключевой момент в победе Норриса Фото: Getty Images

Из-за длинной прямой поул-позиция в Мехико — одна из самых сложных, поскольку у соперников есть шанс воспользоваться слипстримом и выйти вперёд. Но Ландо выдержал и это испытание — Норрис не дрогнул в момент сигнала светофора, чётко разогнался и из первой связки поворотов выехал лидером гонки. Остальное было делом техники, а техника у британца есть: на финише он был на полминуты раньше всех остальных.

Сохранит ли Норрис эту уверенность, когда напарник сможет дать бой в квалификации, а «Ред Булл» не будет испытывать таких проблем? Это теперь одна из главных интриг оставшейся части сезона. Но на сегодняшний день именно Ландо становится главным фаворитом чемпионата.

Борьба Леклера и Ферстаппена

Сражение за второе место стало одним из главных украшений концовки гонки. И жаль, что его исход в итоге решил виртуальный сейфти-кар. Во время гонки могло возникнуть ощущение, что дирекция перестаралась с VSC — машина Сайнса находилась в том месте, куда вылететь практически невозможно, можно было отделаться локальными жёлтыми флагами. Однако болид испанца дымился, маршалы обязаны были принять меры, что автоматически активировало режим VSC.

Как бы там ни было, и Леклер, и Ферстаппен провели отличные гонки, притом что перед стартом оба сомневались, что смогут побороться за подиум. После сильной квалификации «Феррари» у Шарля уверенности было побольше, а вот Макс в прорыв не слишком верил. Но нидерландец блестяще сработал с шинами и после пит-стопа проехал на «софте» более 30 кругов — причём в атакующем режиме. Как признался после финиша Леклер, его «медиум» к тому моменту уже совсем истёрся. «VSC меня спас», — заключил Шарль.

Несмотря на то, что «Феррари» обогнать не удалось, Ферстаппен сохраняет шансы на чемпионство — он даже немного сократил отставание от первой позиции, правда, всего на четыре очка. Ландо Норрису Макс уступает 36 баллов, и отыграть их за четыре этапа довольно сложно. Но не невозможно. А Ферстаппен показал, что порой способен и на невозможное. Вопрос в том, насколько будет быстр «Ред Булл» в оставшихся гонках.

Разбитая машина Сайнса Фото: Getty Images

Успех Оливера Бермана

Четвёртое место в Мексике — это главный успех в карьере Бермана на данный момент, и успех вполне заслуженный. Можно сказать, что Оливеру повезло обогнать Ферстаппена и Расселла, когда Макс, возвращаясь с обочины, выдавил в пятом повороте «Мерседес», но Берман сам притянул к себе удачу.

Оливер здорово квалифицировался, пробившись в Q3, а затем умудрился отыграть на старте три позиции. Дебютант не рисковал понапрасну, и воспользовался моментом, когда Хэмилтон, Ферстаппен и Расселл катались за пределами трассы. Поначалу казалось, что у Бермана даже есть шанс на подиум, но на фоне вторых пит-стопов шедших позади пилотов удержаться в топ-3 шансов не было — Ферстаппен уступал лишь несколько секунд и легко сожрал бы «Хаас».

Так что отметим не только успех пилота, но и его команды, которая вовремя сориентировалась и приняла единственно верное решение. Таким образом, эта гонка и для Аяо Комацу стала главным успехом на посту руководителя команды.

Подпись: Берман впереди Ферстаппена, Антонелли и Расселла Фото: Haas F1 Team

Ещё одна неудача Пиастри

После сложной квалификации Пиастри так и не удалось как следует отыграться. На старте Оскар потерял две позиции и откатился на 9-е место, после чего оказался заперт за пилотами «Мерседеса». Их всё-таки удалось пройти, но Берман оказался для австралийца недосягаем. Возможно, если бы не VSC в концовке, «Макларен» всё-таки обогнал бы «Хаас», однако это не оправдание, ведь на стартовой решётке Берман стоял непосредственно позади Пиастри — и именно Оскар должен был быть на месте британца, когда тот обгонял Ферстаппена и Расселла.

По словам Андреа Стеллы, Пиастри сложнее, чем Норрису пилотировать на трассах с меньшим уровнем сцепления. Тут, правда, хочется сказать, что при более высоком сцеплении всем пилотировать легче, но всё-таки подождём хотя бы этапа в Бразилии. Если Оскар оправится от неудач и сможет опередить Норриса, то вернёт себе лидерство в чемпионате. Да, австралиец растерял в последних гонках немало очков, но всё же он уступает лидеру чемпионата лишь один балл. Решающие гонки — впереди.

Хэмилтон расстроил. Но…

В Мексике Хэмилтон провёл лучшую квалификацию в составе «Феррари» (не считая квалификаций к спринтам) и получил реальный шанс подняться на подиум. Но всё рухнуло на шестом круге, когда Льюис перестарался в борьбе с Ферстаппеном и в четвёртом повороте уехал на газон. Вполне закономерный штраф отбросил британца на невзрачное восьмое место.

Но если посмотреть на картину в целом, нельзя не заметить, что Хэмилтон чувствует себя за рулём всё увереннее. Он совсем немного проиграл Леклеру в квалификации и поначалу грамотно боролся с Ферстаппеном — не отступил, оказавшись за пределами трассы в первом повороте и ответил сопернику во втором. Если бы не та злополучная блокировка и последовавшая за ней срезка, Хэмилтон мог бы финишировать если уж не на подиуме, то по крайней мере в топ-5. И это можно было бы засчитать за достойный результат.