Кто худший гонщик Гран-при Мексики Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Мексике редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите «лауреата».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Джордж Расселл
Гонка шла для Джорджа всё хуже и хуже. На старте британец пропустил вперёд Ферстаппена и напрасно жаловался, что Макс срезал трассу: к торможению «Мерседес» уже был позади. Затем Расселл выпустил вперёд Бермана с Антонелли, когда уворачивался от того же Макса после борьбы нидерландца с Хэмилтоном. Добившись обмена позициями с Кими, Джордж ничего не показал и, пропустив Пиастри, вновь выпустил итальянца вперёд. Слабое воскресенье.
Алекс Албон
Серое воскресное выступление таиландского пилота. В прошлом нередко бывало, что ставка на «хард» позволяла Алексу ярко прорываться и брать очки, но в Мексике всё вышло по-другому. Темпа на жёстких шинах не было, по сути, Албон промучился бо́льшую часть гонки, прежде чем смог чуть прибавить на «софте» и все равно не получить шансов на финиш в топ-10.
Карлос Сайнс
К пилотажу испанца больших вопросов нет — хотя Лиам Лоусон считает, что именно Сайнс виноват в их контакте на первом круге гонки. Этот контакт в итоге дорого обошёлся и пилоту «Уильямса»: оказались повреждены сенсоры скорости на переднем колесе, из-за чего некорректно работал лимитатор скорости на пит-лейне. После первого штрафа за превышение команда попросила Сайнса проехать на скорости 70 км/ч, но в итоге испанец не справился и получил ещё одно наказание.
Исак Хаджар
При старте с восьмого места у француза был хороший шанс финишировать в очках. По признанию самого Исака, на первом круге он ошибся в шестом повороте и потерял пару мест. Тем не менее у пилота «Рейсинг Буллз» был шанс сохранить 10-ю позицию, однако ближе к финишу француз не смог сдержать Габриэла Бортолето, а затем словно сдался и пропустил ещё и Цуноду с Албоном.
Льюис Хэмилтон
По сути, претензия к семикратному чемпиону мира одна. Когда он пытался контратаковать Макса Ферстаппена и в четвёртом повороте уехал в траву, то после возвращения на трассу не стал пропускать вперёд пилота «Ред Булл» (и прошмыгнувшего мимо Макса Оливера Бермана). Да, обидно терять сразу два места, однако Хэмилтон получил очевидное преимущество от срезки трассы — странно, что Льюис с командой не осознали этого и подставились под 10-секундный штраф.