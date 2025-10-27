Верно ли наказали Хэмилтона и придёт ли в себя Пиастри? Разбор Гран-при Мексики

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Мексики Формулы-1, который выиграл Ландо Норрис.

Откуда взялось такое доминирование Норриса?

Просто попали в яблочко. Чистый воздух, никто не мешает. Как говорят в Англии — «in the zone», а там тебя уже не остановить. Что касается квалификации, то, возможно, Ландо помогло, что он убрал с руля «дельту», не ориентировался на других и просто всё собрал.

Ландо ранее не отличался психологической стабильностью. Не дрогнет ли в конце сезона?

Вполне может. Уже сколько раз за этот сезон то Оскар, то Ландо показывают нам, что психологически они не роботы.

Есть масса версий проблем Пиастри. К какой склоняетесь вы?

Если взять именно Мехико, то там специфический «держак»: его просто меньше. Прижимная сила работает не так, как на уровне моря — и у тебя всегда ощущение, что машина «не стоит». Кто-то хорошо к этому приспосабливается, кто-то — хуже.

Сможет ли Оскар «вернуться»?

Думаю, да. Главное в этот момент — не начинать делать что-то совсем другое. Необходимо просто работать от сессии к сессии. Ты не становишься хуже как гонщик, лидируя почти весь сезон. Тот же обгон Оскара на Рассела — просто бомба: настолько чётко и на тоненького. Прямо как акула! Одно выверенное торможение, Джордж явно не ожидал — и всё. Пусть темп у Оскара был не вау, но как же чётко он обгоняет.

Правильно ли судьи не стали наказывать Ферстаппена и Леклера за срезки трассы на старте?

Да, ведь все вернули позиции. Крики Расселла по радио я не очень понял: он никак не выехал бы перед Максом, попади тот в поворот.

Насколько сложно не напороться на повторный штраф, если плохо работает лимитатор, как у Сайнса?

Очень сложно! Ехать на машине Формулы-1 с постоянной до километра скоростью очень сложно. И чем ниже эта скорость, тем сложнее.

Как оцените борьбу Хэмилтона с Ферстаппеном? Верно ли судьи выдали штраф Льюису?

С одной стороны, всё верно, ведь Льюис, безусловно, получил преимущество из-за срезки второй шиканы. Но и сам Макс полез плохо в первый поворот, с контактом. Спорная ситуация.

От себя — просто мегагонка от Макса. Это не видно по телевизору, но он провёл абсолютно сумасшедший второй отрезок. Просто космический! Ещё меня впечатлило, какую «грязь» он творил в начале гонки: и блокировка колёс, и плохо «влез» к Льюису, и проиграл борьбу Олли, после чего даже подотстал от него. Но потом успокоился и включил режим машины. После пит-стопа Бермана Макс ехал, как робот. Мегакруто! Знаете, если все пилоты говорят: «Вау, какая классная машина!» — то в случае с Максом если бы машина могла говорить, то она бы говорила: «Вау, какой мне пилот попался».

Были ли правы команды, которые вслед за Ферстаппеном позвали своих пилотов на второй пит-стоп?

Определённо, они знали, что до финиша на своих текущих позициях не доедут, что Макс их так и так проедет.

В чём секрет результата Бермана?

«Хаас» в целом ехал быстро: Окон тоже смотрелся хорошо. Так что и машина в порядке, и гонка прошла без ошибок.

Кого теперь считаете фаворитом на Гран-при Бразилии?

Это просто гадание на кофейной гуще. Просто надеюсь, что будет плотно и интересно!