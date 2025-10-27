Ферстаппен поразил, а Пиастри и Хэмилтон опять расстроили. Оценки за Гран-при Мексики

20-й этап Формулы-1 — в по-прежнему субъективных оценках автора.

Оливер Берман — 10

Великолепный уикенд в исполнении дебютанта — в Мехико Берман всё сделал идеально и прыгнул выше головы. Оливер пробился в Q3, отыграл на старте сразу три позиции, сумел воспользоваться моментом, когда Ферстаппен и Расселл ушли с оптимальной траектории, а затем сдержал лидера чемпионата.

Макс Ферстаппен — 9,5

Макс выжал из машины даже больше, чем она должна была позволить. Ферстаппен стартовал на «медиуме», но в первый поворот входил в один ряд с лидерами, а в концовке на проехавшем уже более 30 кругов «софте» демонстрировал просто бешеный темп. В этот раз Максу пришлось работать больше, чем в дни некоторых побед, и Макс справился блестяще.

Ландо Норрис — 9

В Мексике «Макларен» оказался намного быстрее остальных, и Ландо чётко реализовал потенциал машины и не сплоховал ни в одном из компонентов. Отличный круг в квалификации, уверенный старт, чистый первый поворот и победа с преимуществом в полминуты. Норрис возвращает себе статус фаворита.

Шарль Леклер — 8

Леклер провёл сильную гонку и умудрился удержать позади Ферстаппена, но, как признался после финиша сам монегаск, его спас VSC на последних кругах. Впрочем, третье место тоже было бы достойным результатом, однако не будем забывать, что на старте Леклер пропустил Хэмилтона и перед срезкой второго поворота был немного позади Льюиса.

Габриэл Бортолето — 8

Бортолето не слишком удачно выступил в квалификации, однако уже на старте отыграл три позиции, а затем провёл уверенный второй отрезок, проехав, как и Ферстаппен, более 30 кругов на «софте» и не потеряв темпа. В итоге Габриэл не только оставил позади Цуноду, но и обогнал Хаджара, заработав один балл. И всё это — на незнакомой трассе.

Габриэл Бортолето на Гран-при Мексики Фото: Peter Fox/Getty Images

Андреа Кими Антонелли — 7,5

В Мексике Антонелли не уступал Расселлу в темпе. В квалификации Кими проиграл опытному напарнику менее десятой доли секунды, а перед первым поворотом чуть его не обогнал, однако всё же перестарался на торможении. Тем не менее не факт, что Антонелли опередил бы Джорджа, если бы того не вывез с трассы Ферстаппен.

Эстебан Окон — 7,5

Окон в этот уикенд остался в тени Бермана, но всё равно провёл этап вполне добротно. В квалификации Эстебан попал в грязный воздух и не смог раскрыть всего потенциала шасси, но уже на старте прорвался в топ-10, а затем опередил ещё и Цуноду, завоевав свой лучший результат за 10 последних гонок.

Джордж Расселл — 7

Позади Антонелли Расселл оказался не по своей вине — Джорджа на обочину выдавил Ферстаппен, тем не менее британец в целом смотрелся в этой гонке не лучшим образом. Расселл неудачно стартовал (хуже стоявшего позади Антонелли), а после долгих пререканий с командой так и не смог догнать Бермана.

Пьер Гасли — 7

В Мексике «Альпин» катастрофически не хватало темпа, тем не менее на первом круге Гасли пробился на 15-ю позицию. Удержать её, впрочем, не было никаких шансов — уже к девятому кругу француз откатился на предпоследнее место и опережал лишь менее опытного напарника. Окончательно надежды на результат похоронил более ранний, чем нужно, пит-стоп.

Фернандо Алонсо — 7

«Астон Мартин» в этот раз тоже не позволял блеснуть. Алонсо квалифицировался 14-м и после вполне уверенного старта уже в первом повороте получил удар от Окона, а после этого пропустил Бортолето. Впрочем, на фоне повреждений антикрыла и барахливших тормозов добраться до финиша Фернандо было уже не суждено.

Фернандо Алонсо на Гран-при Мексики Фото: Hector Vivas/Getty Images

Нико Хюлькенберг — 6,5

У Хюлькенберга уже на прогревочном круге возникли проблемы с мощностью силовой установки, из-за чего немец потерял на первом круге сразу четыре позиции, а затем и вовсе сошёл с дистанции. В квалификации же Нико не смог улучшить в финальной попытке, хотя и опередил — уже в третий раз подряд — Бортолето.

Оскар Пиастри — 6

Ещё один слабый уикенд в исполнении Пиастри. В чём бы ни заключались проблемы Оскара, проигрыш напарнику почти 0,6 секунды в квалификации — это слишком много. На старте австралиец тоже не сумел сориентироваться и потерял дополнительно ещё две позиции. На этом фоне можно радоваться и пятому месту — всё могло закончиться куда хуже.

Льюис Хэмилтон — 6

В целом Хэмилтон смотрелся очень неплохо. Льюис квалифицировался в топ-3 и сражался с Максом Ферстаппеном. Но одна-единственная ошибка в четвёртом повороте шесго круга перечеркнула весь уикенд: Хэмилтон перестарался на торможении, срезал поворот и получил закономерный штраф, который в итоге стоил ему по меньшей мере четырёх позиций.

Юки Цунода — 6

Цунода вновь не прошёл в финальный сегмент квалификации, а в конце первого отрезка совсем потерял темп, что свело на нет отыгранные на старте позиции. В итоге на финише Юки оказался в двух с небольшим секундах позади Бортолето, который в начале гонки шёл позади японца. Хотя тут не обошлось без «помощи» механиков, запоровших Цуноде пит-стоп. Так или иначе, ещё один довольно посредственный этап.

Цунода впереди Пиастри Фото: Peter Fox/Getty Images

Алекс Албон — 6

После неудачной квалификации и запоротой финальной попытки Алекс стартовал 17-м и выбрал на первый отрезок «хард», но так и не смог продемонстрировать достойного темпа и после смены шин вновь откатился назад. За 29 кругов до финиша Албон перешёл на «софт», однако было уже поздно — топ-10 оказалась недосягаема.

Исак Хаджар — 5,5

Хаджар хорошо выступил в квалификации и довольно неплохо стартовал, но затем допустил ошибку в шестом повороте и потерял несколько позиций. Исак стартовал на «медиуме» и в боксы поехал одним из первых среди тех, кто выбрал такой же тип резины, и в итоге «софта» на второй отрезок французу не хватило.

Карлос Сайнс — 5,5

Штрафы за превышение скорости на пит-лейне стали результатом повреждённого на старте сенсора: уворачиваясь от Окона, Сайнс свернул на обочину и врезался там в Лиама Лоусона. Возможно, в этом эпизоде у испанца не было другого выбора, тем не менее, если бы не штраф за столкновение с Антонелли в США, Карлос вообще не оказался бы в этой группе.

Франко Колапинто — 5

Колапинто испортил себе финальную попытку в Q1, слишком глубоко заехав на поребрик, и в итоге стартовал последним. На фоне слабого темпа «Альпин» шансов на очки у Франко не было, но тот факт, что аргентинец практически всю гонку ехал последним, всё равно разочаровывает.

Колапинто на Гран-при Мексики Фото: Clive Rose/Getty Images

Лэнс Стролл — 4

Провальный уикенд для Стролла, который, кажется, и не старался, зная, что у машины нет темпа. В квалификации Лэнс проиграл Алонсо почти 0,4 секунды, а на первом круге допустил разворот, оказавшись на грязной части трассы. На итоговый результат это, впрочем, не особенно повлияло — опередить канадец мог разве что Хаджара.

Лиам Лоусон — 4

Лоусон прошёл во второй сегмент квалификации, но испортил в нём и первую, и вторую попытки. В итоге свой лучший круг в Q2 Лиам проехал на уже прикатанных шинах и даже 14-му месту проиграл почти секунду. Гонка, впрочем, закончилась для гонщика довольно быстро: после удара от Сайнса болид продержался лишь пять кругов.