Для Хэмилтона следующий сезон станет последним в Ф-1 — и вот почему

Переход Хэмилтона в «Феррари» стал одним из самых интригующих в истории чемпионата. Союз семикратного чемпиона и культовой команды выглядел многообещающе, но на деле всё оказалось намного печальнее. Льюис всё никак не найдёт подход к болиду «Скудерии» и вчистую проигрывает Леклеру. Всё настолько грустно, что следующий год для Хэмилтона может стать последним в Формуле-1.

Это не нужно «Феррари»

Контракт Хэмилтона со «Скудерией» истекает в конце 2026 года, и далеко не факт, что в Маранелло захотят его продлевать. Да, Льюис – великий гонщик, но, каким бы титулованным ты ни был. в команде от тебя будут ждать только одного – результатов на трассе. И с этим пока что у британца проблемы.

В дебютном сезоне за «Феррари» Хэмилтон в одну калитку проигрывает внутрикомандное сражение Леклеру. 210 на 146 по очкам, 7-0 по подиумам и 15-5 по квалификациям – всё в пользу Шарля. Семикратный чемпион всё никак не может найти общий язык с болидом «Скудерии» – в частности, с тормозами и двигателем. И ладно бы речь шла исключительно про старт сезона, но нет. Чемпионат подходит к концу, а Хэмилтон как проигрывал Леклеру, так и проигрывает.

И всё это обходится «Феррари» в $ 60 млн в год. У Льюиса, кстати, вторая зарплата в пелотоне – по неофициальным сведениям, почти в два раза больше, чем у Шарля. Есть ли резон «Скудерии» тратить столько денег на гонщика, который по всем статьям слабее напарника – вопрос риторический.

Да, тут можно возразить, что контракт с Хэмилтоном – это прежде всего маркетинговая история. Отчасти так, но у любой рекламной кампании есть свой предел. Взять того же Мика Шумахера. Его нахождение в системе «Феррари» ведь тоже в какой-то степени было про маркетинг – уж больно звучная фамилия для Маранелло.

До главной команды сын семикратного чемпиона так и не добрался – достиг того самого предела. Мик провалил второй сезон в «Хаасе», после чего в Маранелло поставили на нём крест. Нечто подобное может случиться и с Льюисом, если он так и не начнёт давать результат на трассе. Ведь, если нет побед или хотя бы подиумов, о каком маркетинге может идти речь? Вряд ли шестое, седьмое места привлекут кучу спонсоров и повысят узнаваемость брендов.

Это не нужно Хэмилтону

Льюису тоже не сказать, что прямо-таки необходимо сотрудничество с «Феррари». Когда семикратный чемпион уходил из «Мерседеса», он явно рассчитывал наконец получить машину, которая вернёт его в борьбу за победы. Однако по факту Хэмилтон променял шило на мыло, причём шило оказалось явно лучше. У того же Расселла в этом году две победы, а у «Феррари» не было ни единого шанса выиграть хоть один Гран-при.

Интересно ли выигравшему всё, что можно, Хэмилтону в 40 лет сражаться за очки? Скорее всего, нет. Льюис в принципе плохо реализует потенциал машины, которая неспособна сражаться за победы. Вспомните его последние сезоны в «Мерседесе». Когда «Серебряные стрелы» серьёзно уступали конкурентам, Расселл опережал заслуженного напарника. Но стоило команде Тото Вольфа подтянуться к лидерам, и лучше смотрелся уже Льюис.

Очевидно, Хэмилтону в принципе неинтересно отбывать на трассе номер где-то далеко от сражений за победы. Поэтому если «Феррари» не удастся построить конкурентоспособную машину к 2026 году, удержать семикратного чемпиона будет ой как непросто.

Что с другими командами

Отдельно стоит проговорить, почему Хэмилтон именно закончит карьеру в Ф-1, а не перейдёт куда-то ещё. Если коротко: найти новое место Льюису будет непросто. В «Ред Булл», к примеру, британского гонщика в принципе не ждут. Пока за команду выступает Ферстаппен, есть Макс и все остальные. Льюис и сам не захочет идти в логово нидерландского льва. Да и если Ферстаппен всё же покинет «Ред Булл», в Милтон-Кинсе вряд ли одобрят кандидатуру британца. Можете представить, как Хельмут Марко приглашает Хэмилтона в команду? Вот и я – нет.

Есть ещё «Макларен», но, даже если Пиастри покинет Уокинг по истечении контракта, а такие слухи ходили, Льюису всё равно будет сложно получить место в стане «оранжевых». Скорее всего, после эпохи «правил папайи» Зак Браун будет искать ярко выраженного второго номера во избежание внутрикомандных конфликтов. Согласится ли Хэмилтон на роль «Вторикеллы»? Ответ очевиден.

Из «Феррари» Льюису переходить некуда Фото: Peter Fox/Getty Images

В «Мерседес» Льюис, очевидно, не вернётся, да и Тото Вольф вряд ли жаждет возродить сотрудничество. В теории есть ещё «Астон Мартин», но его перспективы весьма туманны. А если «зелёные» всё же поедут в эпоху нового регламента, то наверняка попробуют переманить Ферстаппена.

Остальные команды рассматривать просто бессмысленно. «Ауди» и «Кадиллаку» потребуются годы, чтобы хотя бы выйти на уровень крепких середняков. А остальные команды банально не потянут зарплату семикратного чемпиона. Наконец, не забываем: в 2027 году Льюису стукнет 42 года.

Впрочем, это всё догадки и размышления. Как минимум год Хэмилтон ещё проведёт в Формуле-1, поэтому пока что у нас есть возможность следить за историей самого успешного гонщика в истории чемпионата.