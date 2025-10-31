Так почему же не наказали Ферстаппена? Большой разбор решений судей на Гран-при Мексики

Недавний Гран-при Мексики запомнился не только победой Ландо Норриса, погоней Макса Ферстаппена за Шарлем Леклером и сенсационным четвёртым местом Оливера Бермана, но также и рядом неоднозначных решений стюардов, которые обсуждают до сих пор. Попробуем разобраться в их действиях.

Срезки на старте

После финиша гонки сразу три пилота — Фернандо Алонсо, Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон — обратили внимание, что никто не был оштрафован за срезку первого поворота на старте. Расселла больше всего возмутило то, что пенализации избежал Ферстаппен, хотя Джордж перед первым поворотом находился позади «Ред Булл». И формально Макс действительно не должен был отдавать позицию гонщику. С другой стороны, нидерландец находился на такой траектории и тормозил так поздно, что никак не мог вписаться в поворот.

Перед первым поворотом Макс Ферстаппен впереди Джорджа Расселла Фото: Кадр из трансляции

Другим пилотом, который допустил срезку на старте, стал Леклер, причём на асфальт монегаск вернулся лидером гонки. Шарль убрал ногу с педали газа и вернул первую позицию Норрису. Однако перед поворотом Леклер был позади Хэмилтона — и ему позицию Шарль не вернул. Если в случае с Ферстаппеном логику в судейском решении усмотреть можно, то в эпизоде с Леклером сделать это гораздо сложнее. Макс за счёт срезки сохранил позицию, а Шарль в итоге отыграл место — налицо полученное за пределами трассы преимущество.

Перед апексом первого поворота Льюис Хэмилтон впереди Шарля Леклера Фото: Кадр из трансляции

В то же время в первый поворот не вписались ещё четверо — Андреа Кими Антонелли, Оскар Пиастри, Лиам Лоусон и Карлос Сайнс. И если Оскар после небольшого выезда на газон вернулся на асфальт перед первым поворотом, то остальные отправились прямиком к третьему. Можно предположить: судьи сочли, что срезок было слишком много и восстановить правильный порядок позиций невозможно, и именно поэтому не стали никого наказывать. Но если это так, то это очень плохой прецедент: кто, если не стюарды, должен лучше других понимать ситуацию?

В общей сложности шесть пилотов оказались за пределами трассы Фото: Кадр из трансляции

Борьба между Хэмилтоном и Ферстаппеном

Ещё одним спорным эпизодом стала дуэль Хэмилтона и Ферстаппена на шестом круге: в четырёх поворотах гонщики четырежды выезжали за пределы трассы, регулярно выдавливая друг друга, а штраф был наложен только один. Однако в данном случае логика событий и действий стюардов более или менее понятна.

Макс Ферстаппен достаточно поравнялся, чтобы иметь право на атаку Фото: Кадр из трансляции

В первом повороте Ферстаппен на апексе достаточно поравнялся с машиной Хэмилтона, чтобы получить право на внутреннюю траекторию. Льюис продолжил борьбу и остался бок о бок с «Ред Булл», с которым у него произошёл небольшой контакт. Судьи изучили этот эпизод, однако решили не выносить штрафов, хотя под угрозой наказания в этом случае был Хэмилтон. Согласно тексту стюардов, поскольку столкновение «не привело к спортивным последствиям», то и необходимости в пенализации нет. Это, правда, не совсем вяжется с прежней позицией ФИА, что инциденты оцениваются вне зависимости от их последствий.

Льюис Хэмилтон за пределами трассы перед вторым поворотом Фото: Кадр из трансляции

Хэмилтон и Ферстаппен продолжили борьбу, и во втором повороте за пределами трассы оказался уже Макс. Нидерландец срезал часть трассы по траве, на асфальт вернулся впереди «Феррари» и позицию отдавать не стал. Если исходить из руководства для стюардов, то Льюис тоже в достаточной мере поравнялся с машиной соперника, чтобы претендовать на траекторию. Однако эти гайдлайны также требуют от атакующего пройти поворот в контролируемой манере и по разумной траектории в пределах трассы. Хэмилтон же после контакта в первом повороте оказался за пределами гоночного полотна, а его атака во втором не отвечала требованиям руководства. Соответственно, права на внутреннюю траекторию пилот «Феррари» не имел, а Макс не должен был возвращать позицию.

Льюис Хэмилтон ошибается перед четвёртым поворотом Фото: Кадр из трансляции

Льюис продолжил борьбу и попытался объехать «Ред Булл» снаружи четвёртого поворота, но заблокировал колёса, допустил ещё одну срезку и получил за неё 10 секунд штрафа. В своём решении судьи отдельно отметили, что не стали наказывать Хэмилтона за то, что он не удержался в пределах асфальтовой дорожки возвращения, поскольку скорость «Феррари» была слишком высокой. И штраф был выписан именно за полученное за пределами трассы преимущество. Если бы Льюис пропустил Макса и проскочившего мимо «Ред Булл» Бермана, штрафа бы не последовало. Однако возвращать позиции британец не стал.

Макс Ферстаппен за пределами трассы перед пятым поворотом Фото: Кадр из трансляции

Причём в том же самом четвёртом повороте за пределами трассы оказался сам Ферстаппен — и не из-за того, что кто-то его туда выдавил, а из-за собственных действий: Макс расширял траекторию, чтобы заблокировать атаку Хэмилтона. Возвращаясь на трассу, нидерландец выдавил Расселла, который из-за этого пропустил Бермана и Антонелли. В теории Ферстаппен мог получить штраф за небезопасное возвращение на трассу, однако на повторе чётко видно, что Макс ещё до апекса вернулся на асфальт и шёл бок о бок с Расселлом. При этом «Ред Булл» был достаточно впереди «Мерседеса», чтобы, согласно всё тем же гайдлайнам, не оставлять ему место.

Макс Ферстаппен чисто вернулся на трассу Фото: Кадр из трансляции

VSC в концовке

Множество вопросов вызвал режим виртуального сейфти-кара, активированный на последних кругах из-за разворота Карлоса Сайнса. Испанец потерял контроль над машиной, врезался в отбойник, после чего уехал в карман безопасности. Разбитый «Уильямс» находился довольно далеко от трассы и, исходя из конфигурации секции в районе стадиона, не представлял угрозы для других пилотов: нужно было очень сильно постараться, чтобы вылететь в это место. Получается, можно было обойтись локальными жёлтыми флагами?

Как объяснили после финиша представители ФИА, «Уильямс» Сайнса дымился, от команды поступила информация, что есть риск возгорания, а потому маршалы обязаны были заняться автомобилем. В случае работы маршалов над стоящей в зоне вылета машиной сейфти-кар неизбежен, и дирекция гонки в итоге ограничилась виртуальным автомобилем безопасности.

Суммируем: