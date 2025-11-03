Самое драматичное поражение года в автоспорте. Кто виноват в скандальном финале NASCAR?

На овале в Финиксе состоялся финальный уикенд гонок Национальной ассоциации гонок сток-каров (NASCAR), однако большой спортивный праздник на деле оказался огромным ударом по репутации самых популярных гонок США. Рассказываем, что произошло и кто в этом виноват.

Три финала

Заключительный уикенд сезона в NASCAR – это сразу три финальные гонки: с пятницы по воскресенье проходят решающие гонки третьего, второго и высшего дивизионов ассоциации. Все три чемпионата проводятся в схожем формате плей-офф: к последней гонке остаются четыре претендента на титул, и тот из них, кто первым пересечёт линию финиша, станет чемпионом, независимо от результатов предыдущих этапов.

В пятницу прошёл финал серии пикапов — NASCAR Craftsman Truck Series, третьей лиги ассоциации, — и доминировавший по ходу сезона Кори Хайм в овертайме прорвался на первое место и завоевал титул. На следующий день состоялась гонка NASCAR Xfinity Series — финал второй лиги, в которой главным претендентом на титул считался новичок Коннор Зилич. В ходе сезона дебютант одержал 10 побед (больше, чем кто-либо другой), выиграл восемь поулов (больше, чем кто-либо другой), 20 раз финишировал в топ-5 (больше, чем кто-либо другой), а его средний финиш был 8,0 (выше, чем у кого-либо другого). Однако на последних кругах гонки Зилич уступил Джесси Лаву (две победы, девять финишей в топ-5 и четыре поула) и проиграл ему чемпионство.

Коннор Зилич после финала NASCAR Xfinity Series Фото: James Gilbert/Getty Images

После финиша Зилич был подавлен и с трудом сдерживал эмоции. 19-летний парень потерпел крайне обидное поражение, впрочем, у него уже есть контракт на выступления в NASCAR Cup Series в следующем году, а чемпионский титул второй лиги или его отсутствие на дальнейшую карьеру Коннора уже никак не повлияют. Никто не сомневается, что у парня большое будущее в высшей лиге. Тем не менее драматичная развязка лишь усилила разговоры, что негоже определять чемпиона в одной-единственной гонке.

К тому же паддок довольно быстро переключился на главное событие уикенда — финал NASCAR Cup Series, высшей лиги ассоциации. Причём состав финалистов собрался очень сильный: экс-чемпионы Кайл Ларсон и Уильям Байрон, ветеран Денни Хэмлин, который за 20 лет выступлений в высшей лиге одержал 60 побед, но ещё не был чемпионом, а также его новый напарник Чейз Бриско, лишь в конце 2024 года перешедший из развалившейся Stewart-Haas Racing в топ-команду Joe Gibbs Racing и сумевший себя проявить. Что могло пойти не так?

Катастрофа вместо гонки

Поначалу всё шло нормально: Хэмлин и Байрон сражались за лидерство, Ларсон держался неподалёку от них, а Бриско прорывался из конца топ-10. Но на 106-м круге у последнего лопнула шина. Чейз с первых кругов жаловался крю-чифу (своего рода гоночный инженер в NASCAR) на вибрации, и прокол казался следствием проблем с машиной. Бриско поменяли шины, но он откатился на 32-е место, которое, казалось, ставит крест на всех надеждах. Однако он не опустил руки, продолжил атаковать и в какой-то момент выбрался на второе место. А затем — новый прокол!

Причём шины не выдерживали не только у Бриско. Проколы были и у Кайла Буша, и у Остина Диллона, затем о пробитом колесе сообщил Денни Хэмлин, а одновременно со вторым проколом Бриско взорвалась шина у Кайла Ларсона. В дальнейшем шины лопались у Карсона Хосевара, Алекса Боумана, Ноа Грэгсона и ряда других пилотов. Причиной этих проблем могла стать конфигурация трассы, на которой гонщики атаковали друг друга в том числе по апрону (плоская часть полотна, при переходе с которой на бэнкинг нагрузка на резину увеличивается), однако, вероятнее всего, проблема была в самих шинах: Goodyear привезла в Финикс мягкий состав.

Чейз Бриско с лопнувшей шиной Фото: Sean Gardner/Getty Images

Как бы там ни было, всем финалистам удалось отыграться, и на рестарте за 28 кругов до финиша Ларсон, Бриско, Хэмлин и Байрон оказались на четырёх первых позициях. Правда, первые двое выбрались вперёд лишь за счёт более короткого пит-стопа — им механики поменяли лишь по две правые шины. В итоге Хэмлин и Байрон, взявшие по четыре свежие шины, быстро прошли соперников и вновь закрепились на первых двух местах. Хэмлин стал отрываться и уехал от пелотона на три секунды. Казалось, Денни уже ничего не может остановить…

За три круга до финиша лопнула передняя правая шина на машине Байрона. Неуправляемая «Шевроле» врезалась в стену, а судьи выбросили очередные жёлтые флаги — финиш гонки перешёл в овертайм, всё должны были решить последние два круга. Почти все пилоты поехали в боксы — кроме Брэда Кезеловски, который рискнул и остался на трассе на уже изношенных шинах, но вышел в лидеры. Многие другие тоже пошли на риск, однако чуть меньший: поменяли по два колеса — среди них был и Ларсон. А вот Хэмлину поменяли все четыре колеса.

Финиш финала NASCAR Cup Series в Финиксе Фото: Chris Graythen/Getty Images

На рестарте за два круга до финиша лидировал Кезеловски, Ларсон был пятым, а Хэмлин занимал 10-е место. Кезеловски в итоге в лидерах не удержался — его опередил Райан Блейни, выигравший гонку. Третьим линию финиша пересёк Ларсон, который опередил Хэмлина, расположившегося в итоговой классификации шестым, и завоевал второй чемпионский титул в карьере.

Хэмлин же после финиша с трудом покинул машину. Он дебютировал в NASCAR Cup Series в 2005-м, а в 2006-м стал вице-чемпионом и с тех пор уже 20 лет безуспешно сражается за титул. В Финиксе Денни был быстрее всех и удивительным образом прорывался даже в грязном воздухе. Но в итоге проиграл титул на последних кругах — и не по своей вине.

Кто же виноват?

То, что происходило с шинами в решающей гонке сезона, необъяснимо. Поначалу, когда пилоты не спешили, всё шло нормально, но ближе к финишу, когда все начали атаковать, резина просто не выдерживала нагрузок. Как бы ни атаковали пилоты и какие бы настройки ни использовали инженеры, шины не должны взрываться на трассе. Резина может изнашиваться и приводить к падению темпа, однако всё же не взрываться на полной скорости. Поначалу ещё казалось, что при аккуратном обращении с проблемами можно справиться, ведь тот же Байрон без проблем проехал почти всю гонку, но в итоге шина взорвалась и у него.

На фоне драмы в NASCAR Xfinity Series смазанный (если не сказать — скандальный) финал NASCAR Cup Series — это ещё один удар по системе плей-офф. Сама по себе система, в которой чемпион определяется в решающей гонке, не так уж и плоха. Чтобы пройти в финал, нужно не только отобраться в длинном регулярном сезоне, но и пройти три раунда в плей-офф, что не так-то просто. И ещё до старта финальной гонки было ясно: кто бы ни стал чемпионом Cup Series в этом году, он достоин титула. Как такового доминатора в высшей лиге в сезоне-2025, в отличие от тех же Зилича или Хайма, не было. Однако проблемы с шинами превратили заезд в лотерею. Да, сам характер гонок NASCAR подразумевает, что в любой момент может произойти инцидент, который может привести к жёлтым флагам. Но одно дело, когда ошибаются пилоты, и совсем другое — если в случайный момент времени на случайной машине взрываются шины.

Денни Хэмлин после финиша финала в Финиксе Фото: James Gilbert/Getty Images

В то же время винить NASCAR или Goodyear в поражении Хэмлина нельзя. Со стороны очень сложно понять, почему его крю-чиф Крис Гейбхарт решил поменять своему пилоту все четыре колеса. Денни контролировал резину чуть ли не увереннее всех, едва ли для него стало бы проблемой проехать два круга с пит-стопом лишь на две шины. Кроме того, из-за особенностей шасси поколения Next Gen положение на трассе играет огромную роль, и было очевидно, что на последних кругах многие рискнут и совершат более короткий пит-стоп — терять-то уже нечего. Очень жаль Денни Хэмлина, чей смертельно больной отец следил за гонкой сына по телевизору. Гонщик в этом заезде сделал всё, что мог, но не выиграл титул по не зависящим от него обстоятельствам.

А ещё после такого скандала NASCAR почти наверняка придётся изменить формат определения чемпиона. Обсуждаются разные варианты — вплоть до возвращения традиционной системы с учётом всех гонок. Однако против этого выступают телевизионщики, ведь если есть риск, что кто-то досрочно обеспечит себе титул и рейтинги упадут. Вероятно, NASCAR выберет некий промежуточный вариант, например, с финалом, состоящим из четырёх гонок, что при всех недостатках нынешней системы едва ли станет наилучшим выходом. Ведь почти наверняка среди этих четырёх финальных гонок будет этап на абсолютно непредсказуемой «Талладеге» (читай — лотерея). А веры в то, что ассоциации хватит смелости вернуть традиционный для автоспорта формат с учётом всех гонок сезона, практически нет.

Как бы то ни было, завершение сезона NASCAR получилось крайне неудачным. Да, финал NASCAR Cup Series в этом году по драматичности едва ли уступал Гран-при Абу-Даби 2021-го, но действительно ли оно того стоит?