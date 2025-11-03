Экс-пилот «Феррари» судится из-за проигранного титула 2008 года. Как стартовал процесс?

На прошлой неделе в Лондоне начались предварительные судебные слушания по иску Фелипе Массы к Формуле-1, Международной автомобильной федерации (ФИА) и Берни Экклстоуну. Бразильский гонщик уверен, что несправедливо проиграл чемпионский титул 2008 года, и теперь требует компенсации в размере £ 64 млн (более $ 84 млн по текущему курсу).

Рассказываем, что происходит на слушаниях.

В чём претензии Массы

По итогам сезона-2008 Фелипе Масса проиграл Льюису Хэмилтону одно очко, а спустя примерно полгода стало известно, что результат одной из гонок был подстроен. Речь идёт о Гран-при Сингапура и печально известном «Крашгейте»: Нельсон Пике-младший намеренно разбил машину, чтобы спровоцировать выезд автомобиля безопасности и тем самым помочь своему напарнику по «Рено» Фернандо Алонсо выйти в лидеры и одержать победу.

Как признался летом 2009 года сам Пике, он пошёл на это, чтобы сохранить место во французской команде, в которой был на грани увольнения. ФИА провела расследование, доказала факт сговора и наложила на его участников строгие санкции. В то же время пересматривать результаты гонки организаторы не стали, в том числе и потому, что причастность Алонсо не была доказана. При этом в марте 2023 года Берни Экклстоун, бывший генеральный промоутер Формулы-1, в интервью F1 Insider заявил, что организаторы знали о заговоре со стороны «Рено» ещё в 2008-м, до публичного признания Пике, но ничего не сделали.

«Мы хотели защитить спорт и уберечь Формулу-1 от большого скандала, — сказал Экклстоун. — Поэтому я ангельским голосом уговаривал своего бывшего пилота Нельсона Пике (отца Нельсона Пике-младшего. — Прим. «Чемпионата») сохранять спокойствие. Тогда действовало правило: после церемонии награждения ФИА результаты чемпионата неприкосновенны. Хэмилтону вручили награду, всё было в порядке. Мы располагали достаточной информацией для расследования. По уставу в тех обстоятельствах мы должны были отменить гонку в Сингапуре».

В случае отмены результатов Гран-при Сингапура по итогам сезона-2008 у Массы было бы на пять баллов больше, чем у Хэмилтона. Сам Фелипе из-за проблем на пит-стопе, штрафа и последующей собственной ошибки очков в тот день не набрал, тогда как Льюис финишировал третьим и в случае аннулирования гонки потерял бы шесть баллов. Признание Экклстоуна убедило Массу, что ФИА, зная о нарушении со стороны «Рено», однако не став проводить расследование до признания Пике в 2009-м, лишила Фелипе титула. Сначала бразилец призывал аннулировать результаты Гран-при Сингапура и пересмотреть итоги сезона-2008, но теперь ограничился лишь требованием финансовой компенсации (призовые, бонусы по контракту, потенциальные соглашения со спонсорами, моральный ущерб...). Экклстоун же заявил, что никакого интервью F1 Insider не помнит.

Что происходит на суде

Первым на слушаниях выступил представитель Массы Ник де Марко. «Только после интервью Экклстоуна Массе и его советникам стало очевидно, что имело место преднамеренное сокрытие заговора, — сказал он. — Им удавалось препятствовать реальному расследованию на протяжении 15 лет — пока Экклстоун наконец не дал своё интервью. Если то, что сказал Экклстоун, правда, то Масса был обманут Экклстоуном и Мосли (президентом ФИА в 2008-2009 годах. — Прим. «Чемпионата»).

Не будет преувеличением сказать, что намеренная авария стала одним из наиболее вопиющих актов манипуляции в спорте. Не только потому, что это была попытка манипуляции результатами гонки, но и потому, что это действие угрожало зрителям и самому гонщику. То, что последовало за этим, было преднамеренным сокрытием информации теми, кто отвечает за чистоту спорта. Это был сговор, цель которого — скрыть один из самых больших скандалов в истории спорта».

Следом настал черёд адвокатов ответчиков. Дэвид Квест, представляющий интересы Экклстоуна, заявил, что Масса «пытается пересмотреть итоги чемпионата 2008 года». «Он утверждает, что, если бы не действия ФИА, он выиграл бы чемпионат. И такие заявления превращают суд в клуб дебатов. Нам предлагают заняться гипотетическим спором о судействе спортивного события, состоявшегося почти 17 лет назад, — сказал Квест. — Заявление Массы потенциально лишит Льюиса Хэмилтона титула 2008 года, несмотря на то что он точно так же был затронут произошедшей аварией».

Адвокат ФИА Джон Мерзад назвал заявления Массы чрезмерно амбициозными, а также добавил, что гонщик «явно игнорирует целый перечень собственных ошибок». Кроме того, на слушаниях выступила представительница FOM Аннелиз Дэй. «У того, кто ознакомится с иском, может сложиться неверное впечатление, будто преднамеренная авария в Сингапуре стала основной причиной того, что Масса не смог заработать в той гонке ни одного очка. По правде говоря, не появление автомобиля безопасности, а серия последующих ошибок, допущенных им и его командой, изменили ход истории для Массы. Правда же заключается в том, что и на Гран-при Сингапура и в течение всего сезона-2008 Хэмилтон выступал лучше Массы и всех остальных».

Что дальше

Дело ведёт судья Роберт Джей, теперь ему предстоит оценить аргументы стороны и вынести официальное постановление о том, переходить ли к основным слушаниям или претензии Массы недостаточно весомы. Дата объявления решения неизвестна.