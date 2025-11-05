В Ф-1 могут ввести важнейшую поправку в правила. Но не сделают ли гонкам только хуже?

Новый регламент Формулы-1, запланированный на сезон-2026, может получить ещё одну важную перчинку: по данным итальянской редакции Motorsport, на следующем заседании Комиссии Ф-1 обсудят возможность введения в гонках двух обязательных пит-стопов. Зачем это нужно, кто виноват и будет ли что-то сделано, сейчас разберёмся.

Какие варианты обсудят?

Последний год нынешней эры правил получается противоречивым. С одной стороны, в Формуле-1 замечательная конкуренция, когда в квалификации все машины в Q1 умещаются в одну секунду. С другой — обгонов в группе лидеров не так много, а тактикой победителя всё чаще становится унылый один пит-стоп. И если насчёт обгонов ещё можно надеяться, что ситуацию исправит новый технический регламент (правда, мы так надеемся каждый раз, но что-то всё никак), то с числом пит-стопов надо что-то делать. Формульные законодатели пришли к самому примитивному предложению: раз пилоты и команды не хотят заезжать в боксы хотя бы два раза «по-хорошему», давайте их заставим.

По слухам, на повестке сразу три идеи. По одной пилотов хотят обязать использовать по ходу гонки все три состава шин — «софт», «медиум» и «хард». По другой — просто закрепить в правилах минимум два пит-стопа, но при этом убрать ограничения на выбор составов. Хочешь и можешь — лети все отрезки на «софте». Третий вариант — запретить использовать каждый комплект резины дольше, чем 45 % гоночной дистанции (тут не уточняется, но, видимо, правило использования хотя бы двух разных составов резины сохраняется).

Все идеи обсудит Комиссия Ф-1, а дальше возможны варианты. Может, команды и руководство чемпионата вдруг резко согласуют какую-то из идей. Может, наоборот дружно откажутся что-либо менять — мол, давайте посмотрим, как сработают на практике новые правила, а там уже решим, требуются ли какие-то искусственные меры. Возможен и третий вариант, когда единогласной позиции не появится, но боссы Ф-1, ФИА и часть команд сформируют достаточное большинство для утверждения одной из идей. Главное, чтобы не получилось, что проголосуют за что-то эмоционально, практически бездумно, а потом ужаснутся, как всё будет выглядеть на практике — такое в истории Формулы-1 уже не раз происходило.

Составы «Пирелли» то слишком мягкие, то слишком жёсткие Фото: Clive Rose/Getty Images

Что думают в «Пирелли»?

Руководитель гоночного подразделения итальянских шинников Марио Изола в интервью Motorsport уже прокомментировал идею с введением минимального числа пит-стопов и заодно объяснил, почему сейчас в Ф-1 так неохотно меняют шины.

«Команды всегда пытаются извлечь максимум из того, что у них есть. Они стараются уменьшить число пит-стопов. Что логично, поскольку во время пит-стопа вы можете совершить ошибку, а при возвращении на трассу можно попасть в трафик и потерять время. Мы пытаемся привнести что-то хорошее ради шоу. И я убеждён, что идея с двумя пит-стопами лучше для шоу, потому что вы получаете больше непредсказуемости. Но когда вы накладываете больше ограничений, есть риск, что все выберут одно и то же направление стратегии.

Мы можем рассмотреть вариант с двумя остановками без обязательств использовать разные составы. Тут может быть много комбинацией. Но моё личное предложение: если все придут к согласию или к какой-то общей идее, то давайте выберем ряд гонок и попросим команды провести их симуляцию — если будет такое правило, то как вы на него отреагируете? И вот тогда мы увидим, изберут ли они разные подходы. Если да, то, видимо, в этом направлении надо двигаться».

В общем, в «Пирелли» проблемы не видят, да и какие могут быть проблемы? Итальянцы в любом случае будут привозить прежнее число комплектов шин, а повышение числа пит-стопов хоть и приведёт к более высокой нагрузке на резину, но зато позволит избежать ситуации, когда кто-то вопреки рекомендации едет чуть ли не всю гонку на одном комплекте покрышек — то есть безопасность станет даже выше.

Вот только у нас вопрос к «Пирелли» — как же так вышло, что шинники регулярно промахиваются с подбором составов резины на Гран-при? Ведь именно из-за этого команды приходят к зачастую однообразной скучной тактике. То «софт» оказывается слишком мягким, то, наоборот, оказывается не нужен «хард», поскольку для одного пит-стопа вполне хватает сочетания мягких и «средних» шин… Что за симуляции проводят шинники, что так часто ошибаются? А ведь итальянцы эксклюзивно работают с Ф-1 с 2011 года, да и нынешний регламент в силе уже четвёртый год… В общем, во многом само появление идеи с обязательными вторыми пит-стопами — это следствие слабой работы «Пирелли». Либо тех людей, которые требуют от итальянцев тех или иных характеристик шин.

Два пит-стопа — это хорошо или плохо?

С изложением фактуры покончено, давайте наше мнение. Глобально усложнение регламента и введение в него нового искусственного элемента — зло. В гонках станет ещё труднее разобраться новичкам, при этом есть упомянутый Изолой риск, что команды все равно будут приходить к одним и тем же стратегиям. При этом пилоты будут реже сталкиваться с повышенным износом резины, а значит, и ситуацией, когда пропустить или обогнать кого-то становится легче.

По сути потенциальное правило с двумя пит-стопами — это расписывание авторов правил и «Пирелли» в собственной несостоятельности. Получается, у вас за кучу лет так и не получилось сделать так, чтобы пилоты и команды сами хотели чаще посещать боксы, поэтому приходится прибегать к крайним мерам. Ну такое.

Чем больше пит-стопов, тем выше шанс на ошибку Фото: Mark Thompson/Getty Images

Вместе с тем будет странно утверждать, что болельщикам потенциальное новое правило «не зайдёт». Сейчас, судя по комментариям и эмодзи в соцсетях, большинство против, но два пит-стопа правда могут оживить многие гонки: пилоты могут смелее атаковать, не пугаясь грязного воздуха, выбирать диковинные стратегии, смело идти на андеркаты… Кажется, самым интересным выглядит вариант, когда нас избавят от ограничений по использованию разных составов резины — вот тогда точно можно рассчитывать на разнообразие тактических решений, но не придётся держать в голове, кто на чём ещё не проехал.

В общем, провал авторов правил и производителя резины на практике может сдавать гонки Ф-1 интереснее. Но дадим аккуратный прогноз: что-то подсказывает, что все захотят сначала посмотреть, как работает новый технический регламент, а уже затем что-то менять с прицелом на 2027-й. Так что готовьтесь к новому обсуждению правила двух пит-стопов через год. А пока можете проголосовать, в каком именно виде это правило нужно ввести — если вообще нужно.