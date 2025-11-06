Порвёт ли Ферстаппен всех на «Нордшляйфе»? Эксперт объяснил: не всё так просто

Если вы знаете Михаила Засадыча, то наверняка являетесь поклонником автоспорта со стажем. Самые громкие успехи Михаила пришлись на 2000-е: вице-чемпионство в первом сезоне «Формулы Русь», два титула в классе «Супер-продакшн» RTCC (нынешняя РСКГ), второе место в «Кубке Лады», призовые места на этапах немецкой серии VLN… В общем, богатая биография, последние главы которой сейчас пишутся, внезапно, в Таиланде. Вот мы и пообщались с Засадычем о всяком-разном, начав с достаточно актуальной темы – выступлений Макса Ферстаппена на «Нордшляйфе», где сам Михаил гонял два сезона. Макс, напомним, хочет принять участие в марафоне «24 часа Нюрбургринга» – возможно, уже в 2026 году.

«Лёгкой прогулки для Ферстаппена не ждите»

— Михаил, на вашем счету много гонок на знаменитой «Нордшляйфе». Как оцениваете перспективы Макса Ферстаппена на легендарной трассе?

— Пока Макс выступал в так называемой подготовительной серии, потому что сейчас сразу в серию VLN (в последние сезоны официально называется NLS – Nürburgring Langstrecken Serie, основной чемпионат гонок на «Нордшляйфе». – Прим. «Чемпионата») никого не пускают. Всё-таки трасса очень сложная, очень требовательная к уровню пилотажа. И процедура допуска одинакова для всех гонщиков – в независимости от их регалий.

Макс Ферстаппен (справа) Фото: Getty Images

Соответственно, Макс выступил в обучающей серии, где уровень конкуренции абсолютно не его. А вот в серии VLN или «24 часах Нюрбургринга» лёгкой прогулки для Ферстаппена не ждите: там гоняют местные, которые ежегодно наматывают огромное количество километров, лучше знакомы с условиями на трассе, с множеством нюансов. Конечно, Макс намного сильнее как пилот, но он просто не в состоянии заранее смоделировать в голове все эти изменения по ходу гонки.

— То есть даже при всём величии Ферстаппена стоит ждать проблем?

— Макс столкнётся с жесточайшей конкуренцией — и я думаю, прекрасно это понимает. Наверняка он будет выступать за коллектив, где пилоты имеют большой накат по «Нюрбургрингу», а персонал команды знаком со спецификой этих гонок — иначе шансов просто не будет. Помню, во время моих выступлений в серии заводская команда «Ауди» просто выиграла один этап — и там устроили бурное отмечание победы, что наконец удалось выиграть у незаводских «Порше». Так что от команды, техники зависит очень много.

– Если вдруг представить, что Ферстаппен просит у вас совет перед «24 часами Нюрбургринга», то что бы вы сказали?

– У Макса огромный накат по «Рингу» в симрейсинге, и он невероятно быстрый пилот. Можно пожелать только стабильной работы техники и определённого фарта в непростых условиях 24-часовой гонки. Но, думаю, и соперников стимулирует такое интересное противостояние – очень хочу посмотреть эту гонку!

— Как, кстати, складывались ваши собственные выступления на «Нордшляйфе»?

— Два сезона я выступал в серии VLN, один из них проехал почти полностью. В классе SEAT Leon Cup занял второе место. Проехал тогда девять этапов из 10, на крайний просто не хватило финансирования, а то теоретически мог бы и выиграть. До сих пор считаю, что VLN — это высочайший уровень. И самого чемпионата, и пилотский. Самые сложные гонки именно там. И на «Ринге» очень важен накат, поэтому можно сильно прогрессировать с каждым новым выступлением.

«Ощущение, что руль отвалился от рулевой колонки!»

— У вас вообще довольно необычная гоночная карьера. Как вышло, что вы оказались в гонках уже после 30-летия?

— Совершенно случайно. С детства я профессионально занимался футболом. Закончил школу олимпийского резерва, до армии год отыграл в молодёжке «Спартака», мы стали чемпионами Москвы. После армии год во Второй лиге за «Знамя Труда» из Орехово-Зуева… Потом уже было не до спорта — пошёл учиться.

Что касается гонок, то я работал коммерческим директором по продаже автомобилей в дилерском центре «Фольксвагена», когда на выставке по соседству с нами оказался стенд итальянских мотоциклов Bimota. Случайно познакомились, договорились о дилерстве. А мотоциклы дорогие, ни черта не продавались. А я на байках катался с детства. И решил, что надо их светить через спорт — достаточно отчаянно полез в кольцевой чемпионат России, без всякого опыта ши шатко ни валко его проехал.

На следующий год кольцевую трассу на Ходынке уже сломали из-за застройки территории, но я успел заразиться атмосферой гонок. Пошёл в прокатный картинг — и понеслось. В чемпионате России по картингу шёл в первой пятёрке общего зачёта, когда безоговорочно лидировал Ладыгин, отдельные этапы ехал Миша Ухов… В международном картинге принимал участие в мировых финалах серии Rotax Max.

— Насколько легко было совмещать работу коммерческого директора и гоночную карьеру?

— Всё очень просто случилось. Я уже открыл собственный автосалон на Варшавке, и недельные отлучки на гонки не мешали: партнёр-менеджер спокойно всё закрывал. К слову, на Варшавку я позвал Никиту Небылицкого, который открыл там очень популярный картинг «Серебряный дождь», поэтому можно было тренироваться, не отвлекаясь от работы!

Михаил Засадыч Фото: СМП РСКГ

— А как перешли от картинга к «формулам» и турингу?

— Юра Ким начал организовывать Формулу «Русь» и как раз искал пилотов из картинга — но не молодых ребят, которые ему бы порушили машины, а достаточно зрелых. Он позвал человек пять из чемпионата России по картингу, и мы ехали первый сезон. Роман Шестаков выиграл, я стал вторым, Гена Брославский — третьим.

Однако «формула» мне вообще не зашла: я от неё чего-то большего ожидал. Ждал большого карта, а оказалось совсем не так. Это была не совсем понятная мне машина. Я год отъездил, стал вторым в чемпионате и понимал, что не связываю с «формулой» своё будущее. Хотя впоследствии, когда удалось немного погоняться на формуле Opel Lotus, мнение о формульных машинах поменялось.

А тогда, в первой половине 2000-х, заинтересовали кузова. Как раз возродили «Кубок Лада» на ВАЗ-2112, а дополнительно к «Вазику» купил «Фольксваген Гольф 3» финской постройки для участия в «Туринге». В первый же сезон попал в десятку в «Туринге» и стал вице-чемпионом в «Кубке Лады». Мне там очень помог картинговый опыт: вечно толпа, кто-то едет в 10-20 см от тебя, постоянно подталкивает… Машина почти никогда не приезжала «живой», всегда что-то замято было.

— Вспомните какой-нибудь интересный случай из тех времён.

— «Двенашка» для «Кубка Лады» была не очень удачной машиной в плане управляемости. Помню, как ещё в старом Мячкове у меня подряд были заезды в «Туринге» и в Кубке. Опаздываю на старт, прыгаю в «двенашку». На установочном круге поворачиваю руль направо, и ощущение, что руль отвалился от рулевой колонки! Я, правда, подумал, что руль оторвался, а потом машина всё-таки повернула — вот такая разница была в управляемости с туринговой машиной.

В общем, машина была такая «антиспортивная». Говорят, правда, что у заводской команды автомобили были построены по-другому, но не хочу это обсуждать, 20 лет прошло…

Михаил Засадыч и Андрей Севастьянов в 2000-х Фото: B-Tuning

«Удивительный момент: никто никогда не пишет протесты»

— Ещё один повод для разговора — ваши выступления в Таиланде в этом сезоне. Где именно выступали и чего удалось добиться?

— Я приехал в Таиланд два года назад и подумал — почему бы не погонять? Нашёл в соцсетях несколько серий, а по машинам понял, во что лезть стоит, во что — нет. Некоторые серии совсем серьёзные, типа GT Asia. Были серии попроще, начиная от клубных гонок невысокого уровня и заканчивая чемпионатом Таиланда. Решил начать с чего-то средненького и нашёл серию, где достаточно адекватные машины, много участников и не очень высокие требования к самой машине и экипировке.

Там много допусков: можно было использовать комбинезон и шлем с закончившейся омологацией, каркас безопасности попроще. А то полностью заново закупать экипировку не хотелось. Нашел машинку Honda Civic на «маркетплейсе». Здесь самая распространённая — это разные варианты «Хонды». Вот я взял четвёртое или пятое поколение — вполне достаточно для начала.

Михаил Засадыч за рулём Honda Civic Фото: Из личного архива Михаила Засадыча

В прошлом сезоне выступал в клубном чемпионате, а с конца прошлого сезона — в чемпионате Таиланда по гонкам на выносливость. У них обычно четыре этапа — четыре часа, пять, шесть и восемь. Гонки проходят на одной и той же трассе на севере Таиланда — «Чанг Интернейшнл» в Бурираме. Прошлый сезон вышел немного сумбурным: к первой гонке машина не совсем была готова. Однако в итоге несколько раз доезжали до призовой пятёрки — в Таиланде именно пятёрка, а не тройка.

Потом мой первый напарник уехал из Таиланда, так что я нашёл нового. Товарищ очень хотел заниматься гонками, мы начали с картинга, тестов. Иногда подтягивался кто-то из Москвы третьим членом экипажа — Илья Буренко, Антон Щербаков. Достаточно быстрые ребята. По итогам сезона вполне заслуженно заняли второе место в чемпионате Таиланда по эндурансу. Чемпионы от нас уезжали: там сильная команда с хорошим спонсором и опытными профессиональными гонщиками из GT3 Asia.

Михаил Засадыч и его экипаж — вице-чемпионы зачёта Eco Car Фото: Из личного архива Михаила Засадыча

— В чём главные «стилистические» отличия от гонок в России?

– Здесь машины с правым рулём. Долго переучивался быстро и точно переключать передачи левой рукой. Жарко – требовалась хорошая физическая выносливость, благо помогали постоянные занятия спортом, в основном футбол. Что касается манеры пилотажа, я бы сказал, что в Таиланде гонщики ездят мягче, чем в России и Европе. Например, на «Нюрбургринге» пожёстче езда: прессингуют, действуют активнее. В Таиланде – помягче. Наверное, местным пилотам было бы потом тяжело за рубежом. А в Кубке Lada, который за глаза называли Кубком Мяса, таиландцы бы с такой ездой просто не выжили.

И один просто удивительный момент: никто никогда не пишет протесты. Через 30 минут после финиша награждение — всё, значит, результаты утверждены. Никаких долгих разборок и вызовов в КСК, как в России. Например, меня человек немного ударил, не успев затормозить, даже не развернул. Я после финиша уже забыл про этот инцидент, а соперник подошёл с переводчиком, извинился. Ну какие вопросы?

Аналогично по технике. Если комиссары сами что-то нашли при проверке машины — понятно, аннулируют результаты. Но никто никогда сам не напишет: «Давайте проверим Васю, нам кажется, что у него что-то нелегально». Да никто и не пытается химичить. При мне один раз сняли команду за технический момент просто потому, что они упустили новые технические требования.

— В общем, по техническим проверкам всё очень спокойно…

— Вот именно! Технические проверки проходят очень быстро, не нервозно и доброжелательно. Например, выявили у нас объективные проблемы с каркасом. Так и сказали: «Парни, понимаем, что вы старались, но с таким каркасом в гонку допустить нереально, это просто опасно. Вы можете либо приехать на следующую гонку, либо попытаться сделать сейчас на месте». Механики за ночь отрезали кусок крыши, всё проварили, зачистили — и утром нам сказали, что вот теперь ехать можно. В России бы точно не допустили: потребовали бы устранить проблему не самостоятельно, а только силами сертифицированного производителя каркасов.

Вижу, что в Таиланде удаётся привлечь большое количество участников за счёт невысокого по стоимости порога входа в автогонки. Разнообразие серий, больше участников… Например, в чемпионате, где я выступал в прошлом году, на городскую гонку собралось 230 автомобилей! Это же о чём-то говорит.

Михаил Засадыч на подиуме серии Classic Touring Фото: classictouring.ru

«Над боксами спокойно размещены российские флаги»

— Вообще, насколько высок уровень конкуренции?

— В нашем классе «Эко» едут машины с двигателем до 1300 кубиков, а минимальный вес около 900 кг в зависимости от модели автомобиля. И пускай машины от разных производителей, едут очень ровно. Видимо, организаторы хорошо сбалансировали вес и мощность. Неожиданно хороший уровень пилотов, проходных людей вообще не было. В квалификации все от первого до последнего укладывались в полторы секунды.

К слову, в кольцевых гонках в Таиланде очень много девушек-пилотов, в некоторых сериях есть отдельно женские зачёты. И по большей части гонщицы отнюдь не являются статистами, они прошли хорошую школу картинга.

Вот на это хочу обратить внимание: в мире есть много вроде бы экзотических чемпионатов, про которые мы ничего не слышали, а при этом они вполне себе на уровне. Знаю, что сейчас подсдулись многие европейские чемпионаты — скандинавские, французский… А вот в юго-восточной Азии, наоборот, какой-то всплеск интереса.

— Может, как-то связано с Албоном в Формуле-1 и ролью тайских совладельцев «Ред Булл»?

— Да просто в Таиланде всё, что связано с автомобилями, в основном рекламируется через автоспорт. Это в России реклама: «Семья собралась на дачу, погрузила рассаду и кота, и вот на каких замечательных шинах мы едем». В Таиланде в рекламном ролике гонщик фигачит на этих шинах по трассе. У многих производителей автомобильной продукции, сетей заправок есть свои гоночные команды.

— Не знаете, что сейчас с проектом уличной трассы Формулы-1 в Бангкоке?

— Такой вариант возник, потому что трасса в Бурираме, принимающая MotoGP, слишком короткая для Формулы-1, да и гостиничной инфраструктуры там недостаточно. Что же до Гран-при в Бангкоке, то, если не путаю, промоутеры даже подписывали договоры с Формулой-1, какие-то годы обозначены, однако точной информации у меня нет.

Но важно понимать, что Автомобильная федерация Таиланда находится под патронажем Королевской семьи. Самого короля я на соревнованиях не видел, однако члены семьи постоянно выполняют такую представительскую функцию.

— У вас как у российского гонщика никаких проблем из-за паспорта не было?

— Вообще никаких. Даже над боксами спокойно размещены российские флаги, пусть даже я выступал с местной национальной лицензией. В нашей команде выступал Илья Буренко, он вообще гонялся с лицензией РАФ — никаких вопросов это не вызывало. При том что в чемпионате выступает множество иностранцев, в основном европейцев. А ещё японцы, малайзийцы, да, в общем, пилоты со всего мира.

— Есть какие-то долгосрочные цели в местном чемпионате?

— В первую очередь — организовать постоянный экипаж. Сейчас есть один стабильный товарищ, с которым мы здесь познакомились и с которым я занимаюсь. Он очень хорошо едет, быстро всё понимает. Нужен стабильный третий пилот. Но я не исключаю, что мы можем арендовать и вторую машину. Определённый спрос у гонщиков из России есть: участвовать в гонках здесь дешевле, чем в чемпионатах других стран. К тому же ты можешь и в гонках выступить, и с семьёй недельку отдохнуть.

Без проблем можно выцепить авиабилеты туда-обратно за 60-70 тысяч рублей. От Бангкока до трассы в Бурираме четыре-пять часов на машине, а после гонки уже через несколько часов можно загорать на пляже в Паттайе или Пхукете. Всё достаточно близко. Я из Таиланда пока никуда не собираюсь. Здесь тепло, хорошо. Но не исключаю и другие интересные гоночные проекты.