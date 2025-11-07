Должен ли «Макларен» пожертвовать одним из гонщиков ради чемпионства?

Макс Ферстаппен всё ближе к первому месту в личном зачёте — пора ли задвинуть Пиастри или Норриса?

До конца сезона Формулы-1 остаётся четыре Гран-при, и «Макларен» оказался одновременно и в приятном, и в неприятном положении. С одной стороны, один его пилот лидирует в личном зачёте, а второй — уступает лишь очко. С другой — конкурент в лице Макса Ферстаппена отыграл уйму баллов и сейчас отстаёт от первого места только на 36 очков. Попахивает повторением бесславного сезона-2007, когда Хэмилтон, Алонсо и «Макларен» общими усилиями подарили титул Кими Райкконену. Не время ли принять меры и сосредоточить все ресурсы на ком-то одном?

«Забудьте, мы так не гоняемся»

Стремление нынешних боссов не испортить атмосферу в команде и никого не задвинуть на второй план нравится конкурентам из «Ред Булл». Разумеется, привет соперникам уже передал Хельмут Марко.

«Насколько я понимаю, в «Макларене» собираются дать обоим пилотам полную свободу действий до самого конца. Возможно, это даже подстегнёт Пиастри бороться ещё жёстче, что в конечном итоге может сыграть им обоим не на руку», — приводит слова советника «быков» по автогонкам издание Kronen Zeitung.

В то же время руководитель «Макларена» Зак Браун в свежем интервью заверил: никакой командной тактики не будет: «Предпочёл бы уже, чтобы наши гонщики сделали всё возможное и закончили сезон с равным количеством очков, а другой соперник обошёл их на одно, чем сценарий, в котором мы заранее решаем, кто из них имеет право бороться за титул. Забудьте, мы так не гоняемся».

В общем, лучше повторим 2007-й, чем ударим по атмосфере в коллективе. И Зака можно понять: ну как сделать выбор, если между гонщиками всего одно очко? А уж если вспоминать разные моменты по ходу сезона… У Норриса сгорел мотор — зато Пиастри вернул Ландо второе место в Монце, хотя был не обязан. Потом британец не очень красиво повёл себя на старте в Сингапуре — Пиастри в ответ устроил аварию в спринте в Остине. Оскар лидировал бо́льшую часть чемпионата — Ландо резко прибавил в последнее время…

Короче, столько нюансов, что в глубине души каждый из пилотов может считать, что чуть больше достоин поддержки от боссов в решающий момент.

Сценарий Феттеля, а не Хэмилтона?

При этом в команде точно ценят как скорость обоих пилотов, так и их неконфликтность. Если кого-то «на время» сделать вторым номером, то очевидно, что гонщик моментально задумается о своём долгосрочном будущем в коллективе и начнёт поглядывать в сторону «Феррари», «Астон Мартин» и так далее.

Есть и свежий исторический пример, когда нежелание ставить на кого-то одного сыграло в плюс. В сезоне-2010 за два Гран-при до финиша у Марка Уэббера было на 14 очков больше, чем у Себастьяна Феттеля. Тем не менее на Гран-при Бразилии при победном дубле «Ред Булл» Себ не пропустил Марка — и затем стал чемпионом в Абу-Даби при поддержке Виталия Петрова.

Так что же, делать ли кого-то первым номером уже сейчас, пока Ферстаппен ещё не подобрался на дистанцию атаки? Ваш автор полагает: когда между гонщиками всего очко, подобное решение было бы странным и неоправданным. Но, возможно, вы считаете по-другому? Участвуйте в опросе и высказывайтесь в комментариях.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:

Должен ли «Макларен» сделать ставку на кого-то одного в личном зачёте?