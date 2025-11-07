Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Норрис выиграл квалификацию к спринту Гран-при Бразилии Формулы-1, Пиастри — 3-й, Ферстаппен — 6-й

Норрис — на поуле спринта Ф-1 в Бразилии. А вот Ферстаппена ждёт сложный уикенд
Дмитрий Захарченко
Норрис — на поуле спринта Ф-1 в Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии
В финале главным соперником «Макларена» внезапно стал «Мерседес».

Сезон Формулы-1 вступает в решающую фазу, и в этот уикенд у пилотов будет две возможности набрать очки: Гран-при Бразилии на трассе «Интерлагос» проходит в формате со спринтом. И в пятницу состоялась квалификация к нему.

SQ1. Борьба Цуноды

В первом сегменте раньше всех боксы покинул Цунода, однако первая попытка японцу не удалась — время Юки оказалось на секунду хуже, чем у гонщиков «Макларена», и к началу вторых попыток он занимал последнюю позицию. В зоне вылета также оказались оба гонщика «Уильямса», Эстебан Окон и только что продливший контракт с «Альпин» Франко Колапинто.

Во второй попытке Цунода прибавил и показал 13-е время, однако соперники тоже смогли прибавить, и Юки в итоге не прошёл дальше. На 16-й позиции квалификацию закончил Колапинто — он улучшил во второй попытке, но до второго сегмента не хватило 0,06 секунды. Следом расположился Лиам Лоусон, который не смог улучшить в финальной попытке, Цунода остался 18-м. Юки зато опередил Эстебана Окона и Карлоса Сайнса, не улучшивших на последних быстрых кругах.

Быстрейшим же в SQ1 стал Ландо Норрис. На второй строчке с отставанием в 0,348 секунды расположился Макс Ферстаппен, а Оскар Пиастри был лишь четвёртым, уступив в том числе прорвавшемуся в топ-3 Фернандо Алонсо.

Обязательных пит-стопов будет два?
В Ф-1 могут ввести важнейшую поправку в правила. Но не сделают ли гонкам только хуже?
В Ф-1 могут ввести важнейшую поправку в правила. Но не сделают ли гонкам только хуже?

SQ2. Хэмилтон не проходит в финал

Во второй части гонщики «Астон Мартин» продолжили удивлять: первую попытку в SQ2 быстрее всех проехал Алонсо, Норрис с Пиастри расположились на второй и третьей позициях, проиграв менее десятой доли секунды. Макс Ферстаппен своим первым быстрым кругом поставил только восьмое время.

В зоне вылета внезапно оказался Льюис Хэмилтон. Ещё в первом сегменте пилоты «Феррари» держались ближе к середине пелотона, чем к лидерам, и прошли дальше лишь с 10-й и 12-й позиций. Прибавить во второй части сессии практически никому не удалось, и Хэмилтон в итоге остался на 11-й позиции, проиграв Хюлькенбергу 0,076 секунды.

12-м квалифицировался Алекс Албон, Пьер Гасли расположился на 13-й позиции, а Габриэл Бортолето стал одним из тех, кому удалось прибавить в концовке. Бразилец, однако, отыграл лишь одну строчку и занял в итоге 14-е место, отправив на 15-ю позицию Оливера Бермана — британец лишился возможности улучшить из-за жёлтых флагов, спровоцированных разворотом Шарля Леклера в 10-м повороте.

Масса подал в суд на Формулу-1 и ФИА:
Экс-пилот «Феррари» судится из-за проигранного титула 2008 года. Как стартовал процесс?
Экс-пилот «Феррари» судится из-за проигранного титула 2008 года. Как стартовал процесс?

SQ3. «Макларен» против «Мерседеса»

Финал квалификации к спринту начался с мощнейших кругов пилотов «Мерседеса»: первым круг закончил Расселл (1:09.556), но вскоре его время на две десятые секунды перебил Антонелли — 1:09.340. Пиастри совладать с «Мерседесами» не смог и уступил обоим, а вот Норрис сумел-таки проехать круг быстрее и установить новый ориентир — 1:09.271.

Гонщики «Макларена» остались на трассе, тогда как пилоты «Мерседеса» свернули в боксы остудить резину — ставить свежий комплект в квалификации к спринту запрещено. Норрис улучшил своё время — 1:09.243, а Пиастри опередил Расселла и поднялся на третью строчку. А вот пилотам «Мерседеса» прибавить не удалось: Кими и Джордж остались на второй и четвёртой позициях.

Алонсо в финале квалификации был уже не так быстр и показал пятое время, тем не менее Фернандо всё равно опередил Ферстаппена — Макс на протяжении всей сессии жаловался на управляемость болида и занял шестую позицию. Стролл отметился седьмым временем, Леклер показал восьмой результат, а на последних позициях в топ-10 расположились Хаджар и Хюлькенберг.

Короткая гонка стартует на «Интерлагосе» в субботу, 8 ноября, в 17:00 мск, а квалификация к воскресному Гран-при начнётся позднее — в 21:00.

Не пора ли задвинуть Пиастри или Норриса?
Должен ли «Макларен» пожертвовать одним из гонщиков ради чемпионства?
Опрос
Должен ли «Макларен» пожертвовать одним из гонщиков ради чемпионства?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android