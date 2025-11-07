Норрис — на поуле спринта Ф-1 в Бразилии. А вот Ферстаппена ждёт сложный уикенд

Сезон Формулы-1 вступает в решающую фазу, и в этот уикенд у пилотов будет две возможности набрать очки: Гран-при Бразилии на трассе «Интерлагос» проходит в формате со спринтом. И в пятницу состоялась квалификация к нему.

SQ1. Борьба Цуноды

В первом сегменте раньше всех боксы покинул Цунода, однако первая попытка японцу не удалась — время Юки оказалось на секунду хуже, чем у гонщиков «Макларена», и к началу вторых попыток он занимал последнюю позицию. В зоне вылета также оказались оба гонщика «Уильямса», Эстебан Окон и только что продливший контракт с «Альпин» Франко Колапинто.

Во второй попытке Цунода прибавил и показал 13-е время, однако соперники тоже смогли прибавить, и Юки в итоге не прошёл дальше. На 16-й позиции квалификацию закончил Колапинто — он улучшил во второй попытке, но до второго сегмента не хватило 0,06 секунды. Следом расположился Лиам Лоусон, который не смог улучшить в финальной попытке, Цунода остался 18-м. Юки зато опередил Эстебана Окона и Карлоса Сайнса, не улучшивших на последних быстрых кругах.

Быстрейшим же в SQ1 стал Ландо Норрис. На второй строчке с отставанием в 0,348 секунды расположился Макс Ферстаппен, а Оскар Пиастри был лишь четвёртым, уступив в том числе прорвавшемуся в топ-3 Фернандо Алонсо.

SQ2. Хэмилтон не проходит в финал

Во второй части гонщики «Астон Мартин» продолжили удивлять: первую попытку в SQ2 быстрее всех проехал Алонсо, Норрис с Пиастри расположились на второй и третьей позициях, проиграв менее десятой доли секунды. Макс Ферстаппен своим первым быстрым кругом поставил только восьмое время.

В зоне вылета внезапно оказался Льюис Хэмилтон. Ещё в первом сегменте пилоты «Феррари» держались ближе к середине пелотона, чем к лидерам, и прошли дальше лишь с 10-й и 12-й позиций. Прибавить во второй части сессии практически никому не удалось, и Хэмилтон в итоге остался на 11-й позиции, проиграв Хюлькенбергу 0,076 секунды.

12-м квалифицировался Алекс Албон, Пьер Гасли расположился на 13-й позиции, а Габриэл Бортолето стал одним из тех, кому удалось прибавить в концовке. Бразилец, однако, отыграл лишь одну строчку и занял в итоге 14-е место, отправив на 15-ю позицию Оливера Бермана — британец лишился возможности улучшить из-за жёлтых флагов, спровоцированных разворотом Шарля Леклера в 10-м повороте.

SQ3. «Макларен» против «Мерседеса»

Финал квалификации к спринту начался с мощнейших кругов пилотов «Мерседеса»: первым круг закончил Расселл (1:09.556), но вскоре его время на две десятые секунды перебил Антонелли — 1:09.340. Пиастри совладать с «Мерседесами» не смог и уступил обоим, а вот Норрис сумел-таки проехать круг быстрее и установить новый ориентир — 1:09.271.

Гонщики «Макларена» остались на трассе, тогда как пилоты «Мерседеса» свернули в боксы остудить резину — ставить свежий комплект в квалификации к спринту запрещено. Норрис улучшил своё время — 1:09.243, а Пиастри опередил Расселла и поднялся на третью строчку. А вот пилотам «Мерседеса» прибавить не удалось: Кими и Джордж остались на второй и четвёртой позициях.

Алонсо в финале квалификации был уже не так быстр и показал пятое время, тем не менее Фернандо всё равно опередил Ферстаппена — Макс на протяжении всей сессии жаловался на управляемость болида и занял шестую позицию. Стролл отметился седьмым временем, Леклер показал восьмой результат, а на последних позициях в топ-10 расположились Хаджар и Хюлькенберг.

Короткая гонка стартует на «Интерлагосе» в субботу, 8 ноября, в 17:00 мск, а квалификация к воскресному Гран-при начнётся позднее — в 21:00.