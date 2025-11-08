Три пилота Ф-1 убрались в одном повороте! Больше всех не повезло претенденту на титул

В преддверии Гран-при Бразилии синоптики прогнозировали на уикенд пасмурную погоду, и в паддоке многие готовились к дождевой субботе. Однако к старту субботнего спринта обошлось без существенных осадков — трасса была сырой после утреннего дождя, но на короткую гонку все выехали на сликах. Причём если большинство выбрали на спринт «медиум», многие рискнули стартовать на «софте» — включая расположившихся на чётной (внутренней) стороне решётки пилотов «Мерседеса», а также Ферстаппена и Леклера.

Старт спринта в Бразилии Фото: Mark Thompson/Getty Images

На старте Норрис уверенно разогнался к первому повороту и вышел из него лидером гонки. Позади Ландо Антонелли уверенно заблокировал Пиастри и сохранил за собой вторую позицию. Расселл остался четвёртым, а Ферстаппен прошёл Алонсо и поднялся на пятое место. Позади Макса и Фернандо расположились гонщики «Феррари»: Леклер опередил Стролла и занял седьмую строчку, а Хэмилтон отыграл сразу три позиции и стал восьмым.

В глубине пелотона не повезло Оливеру Берману. Британец сражался с Габриэлом Бортолето за 15-е место и в какой-то момент вынужден был отпустить газ. В этот момент с «Хаасом» поравнялся Лиам Лоусон, решивший занять внутреннюю траекторию перед стартовой прямой и в итоге развернувший машину Бермана в четвёртом повороте. Оливер в итоге откатился на 18-е место.

Столкновение Лоусона и Бермана Фото: Hector Vivas/Getty Images

Норрис закрепился в лидерах и оторвался от Антонелли на полторы секунды. Тем временем Пиастри прессинговать Кими не удавалось, а на шестом круге Оскар и вовсе вылетел с трассы. Причём в этом австралийцу невольно помог Ландо. Британец атаковал поребрик в третьем повороте и в какой-то момент вынес на трассу много воды.

Следом ехал Пиастри, и он тоже глубоко входил в поворот, и в какой-то момент его «Макларен» поперёк трассы бросило в стену. В следующее мгновение в том же месте поскользнулись Нико Хюлькенберг и Франко Колапинто. Судьи поначалу отправили на трассу автомобиль безопасности, а вскоре остановили заезд красными флагами.

Маршалы эвакуируют машину Пиастри Фото: Peter Fox/Getty Images

На фоне аварии Пиастри на третье место поднялся Расселл, Ферстаппен и Алонсо перед рестартом вышли на четвёртую и пятую позиции, гонщики «Феррари» расположились на шестой и седьмой строчках, а восьмое место перешло к Строллу. Во главе пелотона перед рестартом, который судьи решили дать с хода, остались Норрис и Антонелли. Причём Норрис и Алонсо во время красных флагов перешли на «софт», а все их соперники — Антонелли, Расселл, Ферстаппен и Леклер — мягкие шины поменяли на «медиум».

На рестарте Норрис в самый последний момент нажал на газ, из-за чего Антонелли уже в первых поворотах оказался под атаками Расселла, а позади них Ферстаппен не без труда удержал позади Алонсо. В итоге Ландо сразу уехал ото всех на секунду с небольшим, вскоре после этого Расселл выпал из зоны DRS позади Антонелли, а Ферстаппен оторовался-таки от Алонсо. Сам же Фернандо попал под прессинг пилотов «Феррари».

Рестарт после красных флагов Фото: Mark Thompson/Getty Images

К 18-му кругу «софт» на машинах Норриса и Алонсо стал изнашиваться всё сильнее. Ландо по просьбе гоночного инженера стал аккуратнее обращаться с задними колёсами и позволил Антонелли приблизиться. Впрочем, выйти на дистанцию атаки Кими всё же не удавалось. А вот Леклер на 22-м круге смог пройти Алонсо: Фернандо допустил небольшую ошибку в открывающей круг связке, Шарль смог лучше разогнаться на последующую прямую и перед четвёртым поворотом выйти вперёд.

Норрис же в конце концов устоял впереди и выиграл короткую гонку, увеличив свой отрыв от Пиастри в общем зачёте до девяти очков. Антонелли и Расселл финишировали вторым и третьим, Ферстаппен закончил гонку на четвёртой позиции — и теперь проигрывает Норрису в чемпионате 39 баллов. Леклер замкнул топ-5, зато Алонсо удержал позади Хэмилтона и сохранил за собой шестое место. На восьмую же строчку прорвался Пьер Гасли, обогнавший Лэнса Стролла. А завершился заезд аварией Габриэла Бортолето на последнем круге: в борьбе за позицию бразилец заблокировал задние колёса перед первым поворотом и на высокой скорости врезался в стену. Гонщик, к счастью, не пострадал.

Сегодня, в субботу, 8 ноября, пилотов также ждёт квалификация к воскресной гонке — она стартует в 21:00 мск. Гран-при Бразилии стартует 9 ноября в 20:00.