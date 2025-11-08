Кошмар Ферстаппена и Хэмилтона, почти сенсация от молодёжи! Мощная квалификация Ф-1

Q1: шок для Ферстаппена!

Кто бы мог подумать, что одним из неудачников первого сегмента квалификации Гран-при Бразилии окажется Макс Ферстаппен! Да, спринтерская часть уикенда складывалась для «Ред Булл» не очень, у нидерландца не было темпа для борьбы с «Маклареном» и «Мерседесом», но кто мог представить, что к основной квалификации Макс и его команда не сделают шаг вперёд, а наоборот, рухнут вниз!

До какого-то момента ощущения катастрофы не было, однако Ферстаппен и «Ред Булл», похоже, перемудрили с тактикой под конец сегмента. Нидерландца выпустили пораньше на свежем «софте» — с запасом на два круга. Первый был испорчен серьёзным заносом, стоившим где-то четыре десятые, а на втором уже не было «держака» и скорости — в итоге Макс остался 16-м, не дотянувшись до результата Нико Хюлькенберга 66 тысячных секунды! Просто катастрофа для борьбы за титул…

Конечно, дальше не прошёл и второй представитель «Ред Булл» — Юки Цунода стал 19-м и фактически последним с учётом, что «Кик-Заубер» всё же не успел подготовить новую машину для Габриэла Бортолето после списания основного шасси в пугающей аварии в спринте. Соответственно, Габи оказался третьим неудачником квалификации. Ну а 17-й и 18-й результаты на счету Эстебана Окона и Франко Колапинто — в принципе, типичные выступления для француза и аргентинца в этом сезоне.

Q2: а теперь — Хэмилтон!

Если в первом сегменте квалификации Хюлькенберг поставил шлагбаум перед Ферстаппеном, то на сей раз 10-я позиция Нико оказалась недосягаемой для Льюиса Хэмилтона! Финальный круг пилота «Феррари» вышел неидеальным, и семикратный чемпион оказался лишь на 13-й позиции — провал. Да, «Скудерия» на «Интерлагосе» не в ударе, но Шарль Леклер пробился в топ-10 с четвёртым временем и отрывом в три десятые от напарника. Так что резерв явно был.

Впереди Льюиса на шестом ряду стартовой решётки расположатся Алонсо и Албон — «Астон Мартин» сделал шаг назад, как это обычно и бывает по ходу нынешнего сезона. Времени Хюлькенберга испанец уступил 16 тысячных. Лэнс Стролл проиграл напарнику полторы десятые и будет стартовать 14-м. 15-е место у Карлоса Сайнса, у которого ещё одна неудачная квалификация — он даже не завершил финальный круг.

Q3: Берман не удержался, Норрис всё же выстрелил

Первая попытка решающей части квалификации принесла неожиданности: Норрис после ошибки променял ожидаемую первую позицию на провальную десятую, а вперёд вырвался Пиастри. При этом Оскар всего на две тысячные опережал Леклера и на 80 — Бермана! Олли всю квалификацию внезапно смотрелся претендентом на высочайший результат — оставалось посмотреть, как сложится финальная попытка и как выступят все фавориты. Шансы на поул, по прикидкам, были сразу у шести гонщиков!

В итоге обошлось без сенсации: Норрис собрался, не перенервничал и завоевал поул-позишен с отрывом в 174 тысячные от Андреа Кими Антонелли — итальянец на «Интерлагосе» в блестящей форме! Леклер стал третьим, вероятно, выжав максимум из возможностей «Феррари», а вот Пиастри в решающий момент прибавить не сумел, проиграл времени Норриса почти четыре десятые и примет старт только четвёртым.

Герой большей части квалификации Берман в решающий момент вновь выстрелить не сумел — только восьмая строчка. Впереди него оказались оба гонщика «Рейсинг Буллз», которых разделил Джордж Расселл. Британец решил надеть на финальную попытку «медиум», однако пользы это не принесло: Джордж проиграл Антонелли две с половиной десятые и четыре позиции.

Пятую линию стартовой решётки составят Гасли и Хюлькенберг — пожалуй, это близко к максимуму для «Альпин» и «Кик-Заубера», хотя немец проводил третий сегмент на старых комплектах шин. Если учитывать плотность результатов — пятое место от 10-го отделили полторы десятые секунды — может, у немца был шанс оказаться выше.

В целом пусть Норрис и победил с запасом, остальные результаты субботы сулят нам интересную гонку — тем более что все будут ждать прорыва Макса Ферстаппена с 16-го места. С нетерпением ждём старта в 20:00 мск 9 ноября!