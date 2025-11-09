Спасёт ли Ферстаппен свои шансы на чемпионство? Гран-при Бразилии — LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Ландо Норрис, прежде считавшийся недостаточно устойчивым психологически для сражения за чемпионство, внезапно набрал блестящую форму и вышел в лидеры общего зачёта. После победы в спринтерской гонке Гран-при Бразилии британец на девять очков опережает Оскара Пиастри и на 39 – Макса Ферстаппена. Австралиец в спринте разбил машину, нидерландец в квалификации провалился на 16-ю позицию. Сумеют ли Оскар и Макс переломить ход борьбы или Норрис сделает в гонке ещё один шаг в сторону единички на носу болида 2026 года?

Главные события Гран-при Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции.