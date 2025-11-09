Скидки
Формула-1, Гран-при Бразилии Ф-1 9 ноября 2025 года — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Спасёт ли Ферстаппен свои шансы на чемпионство? Гран-при Бразилии — LIVE
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
,
Гран-при Бразилии Формулы-1 — LIVE
Комментарии
Позади напряжённейшая квалификация на «Интерлагосе» с неожиданными результатами. Старт гонки — в 20:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Ландо Норрис, прежде считавшийся недостаточно устойчивым психологически для сражения за чемпионство, внезапно набрал блестящую форму и вышел в лидеры общего зачёта. После победы в спринтерской гонке Гран-при Бразилии британец на девять очков опережает Оскара Пиастри и на 39 – Макса Ферстаппена. Австралиец в спринте разбил машину, нидерландец в квалификации провалился на 16-ю позицию. Сумеют ли Оскар и Макс переломить ход борьбы или Норрис сделает в гонке ещё один шаг в сторону единички на носу болида 2026 года?

Главные события Гран-при Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции.

Live Дмитрий Захарченко
Макс Ферстаппен в паддоке Гран-при Бразилии

Макс Ферстаппен в паддоке Гран-при Бразилии

Фото: Hector Vivas/Getty Images

Технический делегат ФИА Джо Бауэр сообщает о том, что Максу Ферстаппену заменили всю силовую установку, а Эстебану Окону поставили новый двигатель внутреннего сгорания. Им обоим предстоит стартовать с пит-лейна.

Ферстаппен и Окон, напомним, квалифицировались на 16-й и 17-й позициях. Соответственно, на 16-е место поднимается Франко Колапинто, а 17-е переходит к Юки Цуноде — если ему тоже не придётся стартовать с пит-лейна. В таком случае 17-м станет Габриэл Бортолето, который из-за аварии в спринте вовсе не успел выехать в квалификации.

16:00 Дмитрий Захарченко
Болельщики на трибунах «Интерлагоса»

Болельщики на трибунах «Интерлагоса»

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В Сан-Паулу начинается большой автоспортивный день — через четыре часа на трассе «Интерлагос» стартует Гран-при Бразилии, 21-й этап Формулы-1 сезона-2025. Борьба за чемпионство в самом разгаре: после победы в субботнем спринте Ландо Норрис увеличил отрыв от разбившего машину Оскара Пиастри до девяти очков. Немного потерял и Макс Ферстаппен, который проигрывает лидеру теперь 39 баллов. И на фоне слабой квалификации в субботу теперь едва ли всерьёз верит в свои шансы на победу в чемпионате. Впрочем, шанс ещё есть…

Общий зачёт (топ-10):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 365 очков
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 356
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 326
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 264
5. Шарль Леклер («Феррари») — 214
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 148
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 104
8. Александер Албон («Уильямс») — 73
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 41
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 40.

Борьба за Кубок конструкторов уже завершена — «Макларен» давно недосягаем для преследователей. А вот сражение за вторую позицию остаётся плотным: «Мерседес» накануне опередил «Феррари», но разрыв между этими командами лишь шесть баллов. Кроме того, не так далеко и «Ред Булл», проигрывающий немцам 17 очков.

Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 721 очко
2. «Мерседес» — 368
3. «Феррари» — 362
4. «Ред Булл» — 351
5. «Уильямс» — 111
6. «Рейсинг Буллз» — 72
7. «Астон Мартин» — 72
8. «Хаас» — 62
9. «Кик-Заубер» — 60
10. «Альпин» — 21.

Комментарии
