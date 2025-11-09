Ферстаппен прорвался с 19-го места на третье! А мог и победить. Яркая гонка Ф-1 в Бразилии

Как бы ни геройствовали Макс и Андреа Кими Антонелли, в общем зачёте Ландо Норрис оторвался ещё дальше!

Море аварий и штрафы для Пиастри и Хэмилтона

На старте Гран-при Бразилии Ландо Норрис уверенно сохранил первую позицию, да и в целом именно у лидеров всё прошло относительно спокойно — разве что Расселл пропустил Лоусона на шестое место. А вот ниже в пелотоне произошло сразу два инцидента на первом круге: сначала Стролл «вывез» в отбойник Бортолето (какой ужасный уикенд для местного героя), а на разгоне к стартовой прямой Хэмилтон обломал переднее антикрыло о диффузор Колапинто.

Впрочем, к тому моменту гонка Льюиса уже была испорчена: в борьбе в первом повороте ему повредил днище Сайнс. Когда потом пилоту «Феррари» ещё и дали пять секунд за контакт с «Альпин», это уже ничего не решало. Даже не знаем, зачем Хэмилтона бо́льшую часть гонки держали на трассе, хотя шансов на высокий результат не было.

Машина безопасности освободила пилотов после пятого круга — и тут же новый инцидент! Антонелли не сумел поймать момент рестарта и попал под атаку с двух сторон: Леклер пошёл снаружи, Пиастри — внутри. Добром это не закончилось: «Макларен» австралийца ударил «Мерседес», отлетевший в «Феррари». При этом Оскар и Кими поехали дальше, а вот монегаск замер на обочине с поломанной подвеской — что за невезение! Судьи после просмотра повторов дали Пиастри 10 штрафных секунд — вполне справедливо.

Ферстаппен поднялся на третье место. А были мечты и о первом!

Где-то на обломках от всех этих многочисленных инцидентов заработал медленный прокол Макс Ферстаппен, но, возможно, это было не так страшно: под режимом виртуального сейфти-кара нидердандец избавился от «харда» в пользу куда более «гоночного» «медиума» и возобновил прорыв наверх. Похоже, к гонке «Ред Булл» подобрал-таки рабочие настройки, которые позволили Максу быстро прорываться наверх, тем более что многие середняки выбрали тактику с ранним первым пит-стопом и потому «не мешались» под колёсиками и не создавали DRS-паровозики.

В итоге Гран-при Бразилии превратился в парад разнообразных стратегий, где подчас было вообще непонятно, у кого сейчас преимущество, кто имеет больше шансов даже на победу — да, в какой-то момент было не так очевидно, что Норрис окажется на первой позиции!

Когда Ландо совершил последний пит-стоп по своей стратегии «медиум» — «софт» — «медиум», то в лидеры гонки вышел… Ферстаппен! При этом у Макса были относительно свежий «медиум» и восемь секунд отрыва — казалось, что нидерландец постарается дотянуть до финиша и по возможности не подпустить к себе «Макларен», тем самым совершив чудо.

В «Ред Булл» не рискнули ради шанса на победу

И всё-таки стратеги «Ред Булл» посчитали, что так ехать слишком рискованно, и позвали Ферстаппена за комплектом «софта» — эх, убили шанс на такую сказку! После визита в боксы Макс вернулся четвёртым, и казалось, что четырёхкратный чемпион мира как минимум успеет обогнать оба «Мерседеса». Однако если Расселла Ферстаппен действительно опередил, то до Антонелли доехал, забрался в зону DRS, но ни одной атаки за финальные круги не провёл — пришлось ограничиться третьим местом. Что ж, при старте 19-м с пит-лейна не так плохо! Ну а Кими молодец, блестящий уикенд.

Норрис впереди спокойно победил, а Пиастри после штрафа ограничился пятой позицией. Оскар под финиш догнал Расселла, на финише между ними было полсекунды — вероятно, австралийцу не хватило пары кругов, чтобы подняться ещё чуть выше. Так или иначе, ему дорого обошлась ошибка при атаке Антонелли — и как же повезло Кими, что его болид не пострадал при ударах о сразу две машины!

В средней группе объективно шустрее всех оказался Оливер Берман, финишировавший шестым. Своего рода подвиг сотворил Лиам Лоусон на седьмом месте: он ограничился одним пит-стопом и проехал на комплекте «медиума» 51 круг! Под занавес гонки австралиец с огромным трудом отбился от Хаджара, который провёл два пит-стопа. Сам Исак успел опередить ещё одного заклинателя шин Нико Хюлькенберга: немец продержался на «софте» 38 кругов и набрал два очка. Замкнул очковую гонку Гасли.

Алекс Албон, на первом круге обошедший Хюлькенберга, по ходу гонки не смог сдержать «Кик-Заубер», а потом, в отличие от Халка, поехал в боксы второй раз — и даже догнал всю группу во главе с Лоусоном, но в очковую зону не пробился. Примерно аналогичная история у Алонсо, который ошибочно поставил на стартовый отрезок плохо работавший «хард» и в итоге пропустил и Хюлькенберга, и Албона, а в итоге финишировал 14-м.

Уф, это было напряжённо — во многом благодаря в кои-то веки непонятной ситуации со стратегией. Немного выдыхаем перед финишем сезона Формулы-1. Следующий этап — Гран-при Лас-Вегаса — пройдёт 21-23 ноября.