Пиастри не хватает мастерства, а у Ферстаппена почти нет шансов. Итоги Гран-при Бразилии

Норрис укрепил преимущество в чемпионате и показал: у него есть всё необходимое для титула.

Гран-при Бразилии завершился уверенной победой Ландо Норриса — на предыдущем этапе британец перехватил лидерство в общем зачёте, а теперь заработал себе относительное преимущество. 24 очка за три этапа до конца — это не так уж много, однако такого отрыва у Ландо в этом году ещё не было.

Итоги 21-го этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Пиастри опять провалился

Перед этапом в Сан-Паулу Пиастри уступал в борьбе за титул одно очко, а покидает «Интерлагос» с отставанием в 24. Проблемы, которые начались у Оскара на этапе в Баку, продолжаются — за два дня австралиец загремел в две аварии, получил штраф и в единственной доведённой до финише гонке был только пятым. Уже пять этапов подряд Пиастри не дотягивается до подиума. И, похоже, Оскару просто не хватает мастерства.

Причём его атака на рестарте была не такой уж и глупой. Если бы Оскар прорвался на второе место до того, как Норрис оторвался бы от пелотона, у австралийца был бы шанс побороться за победу. Антонелли на рестарте допустил пробуксовку и разогнался хуже, Леклер и Пиастри смогли с ним поравняться — и, согласно гайдлайнам стюардов, будь Оскар достаточно близок, соперник должен был уступить. Но к моменту апекса передние колёса «Макларена» всё же не дотягивались до зеркал заднего вида «Мерседеса».

Столкновение Леклера, Антонелли и Пиастри Фото: Formula 1 via Getty Images

Притом Антонелли знал, что Пиастри атакует внутри — и всё равно сместился в его сторону, пытаясь удержать позицию. На входе в поворот, увидев, что Кими не оставляет калитку, Пиастри нажал по тормозам — и допустил блокировку, что в глазах судей лишь усугубляло вину австралийца. Впрочем, если бы не защита Кими, Оскар наверняка попал бы в поворот и не заблокировал бы колёса.

В любом случае атака получилась чересчур оптимистичной и рискованной, однако в этом случае понять Пиастри можно, мастерства ему не хватает в другом. Уже третий этап подряд Оскар не может адаптировать пилотаж к скользкому покрытию и много проигрывает Норрису. Австралийцу пока не хватает опыта в борьбе за титул, и это видно по аварии в спринте. Пиастри не повезло — лужа после проезда Норриса застала Оскара врасплох. Но по этой же луже проезжал Ферстаппен — он был готов и отловил машину. Пиастри же, похоже, всё ещё не готов.

Важнейшая победа для Норриса

Норрис известен тем, что тяжело переживает неудачи, и прошлогодний Гран-при Бразилии запомнился как один из самых больших провалов Ландо. Но теперь это в прошлом — британец набрал на «Интерлагосе» максимальное количество и создал себе небольшой задел в борьбе за чемпионский титул. И — что куда важнее — выглядит теперь увереннее, чем в конце сезона-2024 или в первой половине нынешнего чемпионата.

Прошедший этап не был для Норриса лучшим с пилотажной точки зрения. Например, субботняя квалификация прошла для Ландо сложно: ошибка в первой попытке в Q3, не самый чистый, по признанию самого гонщика, второй круг. Тем не менее британец смог собраться и в сложных условиях нехватки сцепления завоевал поул. В гонке темп Норриса тоже, возможно, был не самым высоким, однако он чётко отработал всю дистанцию и финишировал с отрывом в 10 секунд. И это лишь подчёркивает, что Ландо научился оставаться хладнокровным.

Норрис после победы на Гран-при Бразилии Фото: Formula 1 via Getty Images

«Ред Булл» прыгнул выше головы

«Интерлагос» совершенно не подошёл машине «Ред Булл» — из-за проблем со сцеплениям болид вёл себя нервно. Инженеры рискнули попробовать другое направление в настройках, но стало ещё хуже: Ферстаппен в принципе не мог атаковать на такой машине. Однако в гонке автомобиль ожил, а Макс провёл ещё одну феноменальную гонку. Перед стартом было сложно поверить, что кому-либо по силам притащить на подиум болид, который так слабо смотрелся в квалификации.

Впрочем, несмотря на очень сильную гонку, шансов выиграть чемпионат у Ферстаппена практически не осталось. Даже после этапов в Монце, Баку и Сингапуре, где Макс уверенно опережал «Макларены», нидерландцу нужно было провести все оставшиеся сессии идеально. И в Бразилии из-за проблем с балансом произошёл сбой. Теперь «Ред Булл» нужно, чтобы с проблемами столкнулся Норрис, иначе до гонки в Абу-Даби Ферстаппен окочнчательно выпадет из числа претендентов.

Берман продолжает удивлять

После блестящего четвёртого места в Мексике Берман добился ещё одного сильного результата — в Бразилии Оливер финишировал на шестой позиции. Второй этап подряд британец выглядит лучшим среди пилотов команд-середняков — на незнакомой трассе дебютант провёл очень чистую гонку, красиво боролся и извлёк максимум из имеющейся техники. Другими словами, у «Феррари» есть достойная замена в случае расставания с Хэмилтоном…

Сам Льюис в Сан-Паулу разочаровал и был уже не так быстр, как в Мехико. Экс-чемпион дважды не проходил дальше Q2 и явно уступал в темпе Леклеру. На старте главной гонки Хэмилтон получил удар и потерял несколько позиций, а затем на ровном месте налетел на Колапинто. Ни разу по ходу гонки Льюис не поднимался выше 14-го места. Будем надеяться, что до конца сезона британцу удастся хотя бы раз реализовать имеющийся потенциал.

Хэмилтон после столкновения с Колапинто Фото: Formula 1 via Getty Images

Плохой уикенд для бразильца

Пожалуй, главным неудачником прошедшего уикенда стал Габриэл Бортолето — единственный бразилец в сегодняшнем пелотоне Формулы-1. В квалификации к спринту Бортолето занял 14-е место, а в конце короткой гонки чуть не убился в борьбе за ничего не значащую 10-ю позицию. В том эпизоде дебютант откровенно пожадничал, слишком поздно нажав на тормоз. Механики не успели собрать новую машину к старту квалификации, и потому в воскресенье Габриэл стартовал последним. И не проехал ни одного полного круга, оказавшись на траве в борьбе с «Астон Мартин».

Домашний этап — это большое событие для любого пилота, а первая домашняя гонка в карьере — событие, которое останется в памяти навсегда. И жаль, что для Бортолето бразильский этап обернулся таким провалом. Впрочем, свой потенциал Габриэл уже продемонстрировал, и настоящий результат бразилец должен выдавать в следующем году. И Гран-при Бразилии 2026-го наверняка сложится для Бортолето куда лучше.