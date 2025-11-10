Кто худший гонщик Гран-при Бразилии Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Сан-Паулу редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите «лауреата».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Юки Цунода
Нельзя сказать, что у японца после слабой квалификации были серьёзные шансы на очки, но Юки «на всякий случай» оперативно всё испортил, когда при смелой атаке в дебюте гонки приехал в зад болида Лэнса Стролла. 10-секундный штраф стал финальным приговором, к тому же механики «Ред Булл» ещё и обеспечили Цуноде дополнительное наказание.
Льюис Хэмилтон
Вряд ли Льюиса можно винить за контакт с Карлосом Сайнсом в первом повороте — там был классический случай, когда испанец оказался «в коробочке», британец же не знал, что слева от «Уильямса» ещё одна машина. А вот чуть позже Хэмилтон сломал себе переднее антикрыло об «Альпин» Колапинто и вдобавок получил штраф от стюардов, признавших Льюиса виновным в инциденте.
Оскар Пиастри
В попытке побыстрее опередить Антонелли с Леклером австралийский гонщик «Макларена» перестарался и схлопотал 10-секундный штраф, задев «Мерседес». В итоге вполне вероятная вторая позиция превратилась на финише в пятую. Да, мог получиться красивый двойной обгон, но всё же глобально манёвр был слишком рискованным — особенно когда ты в борьбе за титул.
Габриэл Бортолето
Бразильский новичок здорово начал первый круг, но, кажется, в порыве эмоций немного перестарался, когда решил до последнего продолжать борьбу с Лэнсом Строллом — в итоге канадец вольно-невольно вывез «Кик-Заубер» в стену. Безусловно, можно свалить вину на Лэнса, но судьи не увидели в действиях Стролла ничего страшного — значит, всё же стоило сбавить самому Габи.
Алекс Албон
После старта таиландский гонщик пробился было в очковую зону, но дальше всё как-то пошло не по плану. Албон не определился с оптимальной тактикой, затянул с первым пит-стопом, но при этом всё равно пошёл на две остановки и вылетел из топ-10. В отличие от Лоусона с Хюлькенбергом, таиландец не сумел так растянуть первый отрезок, чтобы ограничиться одной остановкой и набрать очки.