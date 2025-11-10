Скидки
Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 на Гран-при Бразилии — 2025: Пиастри, Хэмилтон, Цунода или кто-то другой

Кто худший гонщик Гран-при Бразилии Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Бразилии Формулы-1?
В этот раз у нас сразу три представителя топ-команд.

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Сан-Паулу редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите «лауреата».

Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при Бразилии Формулы-1?
Юки Цунода
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
1 место

Юки Цунода

Нельзя сказать, что у японца после слабой квалификации были серьёзные шансы на очки, но Юки «на всякий случай» оперативно всё испортил, когда при смелой атаке в дебюте гонки приехал в зад болида Лэнса Стролла. 10-секундный штраф стал финальным приговором, к тому же механики «Ред Булл» ещё и обеспечили Цуноде дополнительное наказание.

Льюис Хэмилтон
Фото: Hector Vivas/Getty Images
2 место

Льюис Хэмилтон

Вряд ли Льюиса можно винить за контакт с Карлосом Сайнсом в первом повороте — там был классический случай, когда испанец оказался «в коробочке», британец же не знал, что слева от «Уильямса» ещё одна машина. А вот чуть позже Хэмилтон сломал себе переднее антикрыло об «Альпин» Колапинто и вдобавок получил штраф от стюардов, признавших Льюиса виновным в инциденте.

Оскар Пиастри
Фото: Peter Fox/Getty Images
3 место

Оскар Пиастри

В попытке побыстрее опередить Антонелли с Леклером австралийский гонщик «Макларена» перестарался и схлопотал 10-секундный штраф, задев «Мерседес». В итоге вполне вероятная вторая позиция превратилась на финише в пятую. Да, мог получиться красивый двойной обгон, но всё же глобально манёвр был слишком рискованным — особенно когда ты в борьбе за титул.

Габриэл Бортолето
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
4 место

Габриэл Бортолето

Бразильский новичок здорово начал первый круг, но, кажется, в порыве эмоций немного перестарался, когда решил до последнего продолжать борьбу с Лэнсом Строллом — в итоге канадец вольно-невольно вывез «Кик-Заубер» в стену. Безусловно, можно свалить вину на Лэнса, но судьи не увидели в действиях Стролла ничего страшного — значит, всё же стоило сбавить самому Габи.

Алекс Албон
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
5 место

Алекс Албон

После старта таиландский гонщик пробился было в очковую зону, но дальше всё как-то пошло не по плану. Албон не определился с оптимальной тактикой, затянул с первым пит-стопом, но при этом всё равно пошёл на две остановки и вылетел из топ-10. В отличие от Лоусона с Хюлькенбергом, таиландец не сумел так растянуть первый отрезок, чтобы ограничиться одной остановкой и набрать очки.

