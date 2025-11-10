Худший провал Хэмилтона в «Феррари» и новое разочарование Пиастри. Оценки за ГП Бразилии

21-й этап Формулы-1 — в наиболее субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9,5

Второй раз подряд Ферстаппен прыгает в гонке выше головы — и вряд ли в этот раз даже в «Ред Булл» верили, что есть шанс на подиум, тем более что из-за прокола Макс на восьмом круге оказался последним. После этого нидерландец продемонстрировал выдающийся темп и красиво обогнал Расселла в борьбе за подиум. Но Антонелли был уже слишком далеко.

Ландо Норрис — 9

Норрис во второй раз подряд одержал уверенную победу, чем не только увеличил преимущество в чемпионате, но и наверняка упрочил веру в себя перед решающими гонками. Если Ландо и в оставшихся гонках будет извлекать из машины её объективный максимум и сохранит свой нынешний уровень, чемпионство у него в кармане.

Андреа Кими Антонелли — 8,5

Лучший уикенд в карьере Антонелли. Не обошлось без ошибок в квалификациях, однако на незнакомой трассе Кими дважды пробивался на первый ряд. Можно придраться к пробуксовке на рестарте или жестковатой обороне от Пиастри, но машина в итоге выдержала удар, а второе место выглядит абсолютно заслуженным.

Оливер Берман — 8,5

Берман блистает второй уикенд подряд и вновь становится лучшим среди пилотов команд-середняков — Оливер вновь провёл идеальную гонку и реализовал потенциал машины. Но на полях отметим, что в спринте британец жестковато выдавливал Лоусона и отчасти спровоцировал столкновение, а затем не смог прибавить в финальной попытке Q3.

Шарль Леклер — 8,5

В Бразилии у Леклера был шанс если не на подиум, то по крайней мере на финиш в топ-5, однако уже на шестом круге Шарль стал жертвой столкновения Антонелли и Пиастри — и единственным из всех троих сошёл с дистанции. В свою очередь, сам монегаск сделал всё чётко: опередил Алонсо на последних кругах спринта и показал в Q3 третье время.

Столкновение Леклера, Антонелли и Пиастри Фото: Peter Fox/Getty Images

Лиам Лоусон — 8

Лоусон проехал Гран-при Бразилии с одним пит-стопом, после которого 52 круга продержался на одном комплекте «медиума». Лиам бережно обращался с резиной и сохранил достаточный темп, чтобы финишировать на достойном седьмом месте. Кроме того, в квалификации Лоусон пусть и проиграл Хаджару, но речь лишь о 0,03 секунды.

Пьер Гасли — 8

На «Интерлагосе» у «Альпин» внезапно появился достойный темп, и Гасли блестяще этим воспользовался, набрав два очка. В воскресенье француз боролся с Хаджаром, но проиграл ему, однако в спринте Пьер был на высоте: уже на первом круге отыграл две позиции, никуда не убрался на луже в первом повороте, а ближе к финишу прошёл Стролла.

Джордж Расселл — 7,5

Риск Расселла с «медиумом» в Q3 не оправдался, и в воскресенье Джордж стартовал лишь шестым. Впоследствии британец отыгрался и поднялся на четвёртое место, а по пути немного сдержал Ферстаппена, защитив подиум напарника. Не забудем и финиш в топ-3 в спринте. Однако и в нём Расселл выглядел медленнее Антонелли — как, впрочем, и весь уикенд.

Исак Хаджар — 7,5

Хаджар использовал более агрессивную тактику, которая позволяла атаковать, и ближе к финишу Исак был быстрее Лоусона и должен был обогнать напарника. Однако француз перестарался и чуть не разбил обе машины команды. На этом эксперименты закончились, и Хаджар смирился с и без того весьма неплохим восьмым местом.

Нико Хюлькенберг — 7,5

Хюлькенберг стал вторым пилотом, рискнувшим проехать дистанцию с одной сменой резиной, и у Нико смелая стратегия тоже сработала — он финишировал девятым. В квалификациях немец на этот раз сработал здорово, но в спринте поскользнулся на той же луже, что и Пиастри, а на старте основной гонки потерял на первых кругах три позиции.

Алекс Албон — 7

«Уильямсу» на трассе в Бразилии не хватало скорости, однако шанс зацепиться за топ-10 у Алекса был — пока запоздалый первый пит-стоп не отбросил гонщика на 16-е место. На «медиуме» в концовке Албон был весьма активен, но в конце концов финишировал только 11-м — в 0,27 секунды от первой десятки.

Алекс Албон и Пьер Гасли Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Фернандо Алонсо — 7

Старт на «харде» оказался неудачной затеей, и если большинство пилотов избавились от него на первых кругах, то в «Астон Мартин» оставались на этой резине до 28-го круга. Алонсо явно не хватало темпа, и после пит-стопа он выехал на трассу 17-м — без шансов добраться до очков. Зато в спринте Фернандо набрал сразу три балла, хотя и не смог в итоге сдержать Леклера.

Эстебан Окон — 6

В квалификации у Окона возникли проблемы с темпом, и Берману он проиграл более полусекунды. Эстебан в очередной раз выбыл уже в Q1, а на первых кругах гонки получил прокол и вынужден был совершить ранний пит-стоп. Вероятно, именно это в конце концов стоило французу финиша в топ-10 — при более удачной тактике мог быть шанс на очки.

Лэнс Стролл — 6

Как и Алонсо, Стролл слишком долго оставался на «харде», однако ещё до этого канадца развернул Цунода, из-за чего гонщик «Астон Мартин» откатился на последнее место и финишировал в итоге предпоследним — впереди Юки, что символично. Набрать очки в спринте было более реально, но с Пьером Гасли Лэнс не справился.

Карлос Сайнс — 5

На фоне проблем с балансом машины Сайнс весь уикенд справлялся хуже Албона и в квалификациях оба раза уступал напарнику более 0,4 секунды. В спринте шансов на очки изначально не было, а после контакта с Хэмилтоном на старте их не осталось и в гонке. Впрочем, при более высокой стартовой позиции и Льюиса рядом не было бы.

Франко Колапинто — 4,5

Колапинто оказался третьим пилотом, который вылетел в начале спринта в первом повороте. Механики оперативно пересобрали машину, однако, по словам пилота, у него изменились ощущения от болида. В итоге в основной квалификации Франко проиграл Гасли более 0,7 секунды, а всю гонку провёл в районе аутсайдеров.

Оскар Пиастри — 4

Череда провалов Пиастри продолжается — на этот раз австралиец угодил в две аварии. В первом случае — в спринте — Оскару не повезло с образовавшейся не вовремя лужей, однако в столкновении на рестарте в воскресенье австралиец виноват прежде всего сам. Но самое худшее – это то, что Пиастри вновь уступал Норрису в чистой скорости.

Оскар Пиастри Фото: Peter Fox/Getty Images

Юки Цунода — 4

Пятничный разворот стоил Юки половины тренировки, и японец весь уикенд был на шаг позади соперников. На фоне проблем с шасси, которое Цуноде, в отличие от Ферстаппена, не перенастроили перед гонкой, у Юки был теоретический шанс на очки, но японец сам его упустил, поддев носовым обтекателем «Астон Мартин» Стролла.

Льюис Хэмилтон — 3

Худшее выступление Хэмилтона в составе «Феррари». Льюис вновь уступал Леклеру в квалификациях, но за счёт уверенного старта набрал пару очков в спринте. Воскресная же гонка фактически продолжалась лишь один круг: в первом повороте британец налетел на Сайнса, а затем не рассчитал скорость позади Колапинто и врезался в «Альпин».

Габриэл Бортолето — 2

Бортолето — главный неудачник прошедшего уикенда. Бразилец отчаянно хотел проявить себя на домашнем этапе и в итоге перестарался. В концовке спринта Габриэл слишком агрессивно атаковал Албона и списал шасси перед главной квалификацией, а на старте основной гонки опрометчиво полез в борьбе со Строллом и предсказуемо оказался в траве. Искренне сочувствуем дебютанту и верим, что следующий Гран-при Бразилии сложится лучше.