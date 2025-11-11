Гарантирован ли Норрису титул и должен ли был Пиастри так рисковать? Разбор Гран-при

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Бразилии Формулы-1, который выиграл Ландо Норрис.

Норрис — чемпион?

Ещё нет. Всегда и машина может подвести, как в Зандворте, и какой-то инцидент случится. Так что пока не оформлен титул по очкам, он не чемпион. Но всё к этому идёт. И сейчас, безусловно, выглядит так, что он его скоро оформит.

У кого больше шансов ну хотя бы попробовать что-то сделать в борьбе за титул?

Если смотреть на последние Гран-при, то у Макса. Оскар явно потерялся. Но очков отставания многовато, хотя посмотрим. Очень надеюсь, что Оскар поймёт, что ему тоже, как и Максу, нечего терять, и поедет так, как ехал в середине сезона.

Правильно ли «Ред Булл» решил провести ещё один пит-стоп для Макса или нужно было ехать на «медиуме» до финиша?

Да, правильно. Ландо бы хватило темпа его проехать. А ехать на сильно изношенном комплекте всегда риск, даже если темп позволяет ехать долго. Это не оптимально, и сами команды не всегда знают, сколько можно выжать жизни по кругам из резины. В какой-то момент может быть резкое и сильное падение по «держаку», а можно и просто получить внезапный прокол. Я думаю, они сделали правильно и не стали рисковать.

Кто виноват в аварии Пиастри и Антонелли? Правы ли судьи с решением оштрафовать Оскара?

Я бы сказал, гоночный инцидент. Прямо идеальный пример такого инцидента. Куда там Оскару надо было деться? Он и тормозил не на ушах позже всех. Просто так сложилось.

Насколько прав был Оскар, когда так рисковал с атакой?

Конечно, прав. Реальный шанс пройти двух в одном повороте, и уже гонка идёт с Ландо, а не с «Мерседесами».

Опять Кими на старте «запинали» или в этот раз нельзя так сказать?

Со второго места сделать рестарт сложнее всего. Ты реагируешь на лидера, и остальные – тоже. Получается, вы реагируете одновременно, а лидер – чуть раньше.

Откуда взялся такой темп Антонелли в этот уикенд? И ждать ли его дальше?

Не знаю откуда! Но с его пиаром перед сезоном надо скорее спросить: «А где эта скорость была прежде?» Думаю, вот такого от него и ждали. Я не думаю, что это продолжится, хотя посмотрим.

Разберите два инцидента Хэмилтона в начале основной гонки

Первый с Сайнсом — это такой же гоночный инцидент, как у его напарника Леклера. Когда ты третья машина снаружи, то можешь внезапно получить. Второй случай с антикрылом — ну да, глупый. Льюис это сразу показал жестом руки — мол, да, просчитался по-глупому.

Насколько виноваты Пиастри, Хюлькенберг и Колапинто в авариях в спринте?

Хороший вопрос. Макс ведь как-то отловил примерно такой же момент на том же круге. Мне кажется, это скорее удача: кого-то «поставит» чуть больше, кого-то – меньше. Кого-то, как Норриса, вообще почти не «поставило», хотя он тоже эту воду цеплял. Если в первый момент резина зацепилась, тогда поедешь дальше, если нет, то нет. Эта больше удача, с моей точки зрения.

Что стало причиной двух аварий Бортолето?

В спринте Габриэл просто сделал резкое движение через влажный кусок асфальта. Логично, что такой манёвр может отправить в стену, что и произошло. Странно, что за 20 кругов он не рассмотрел, где на прямой сухо, а где — мокро. А в аварии в основной гонке, конечно, есть вина Стролла, который не оставил места. Но зачем рисковать и ехать в это крошечное место? Так что решения Бортолето я не понимаю. Чтобы что? Перекрестить? Так там потом длинный затяжной поворот в другую сторону — перекрестить не получается. Поребрика на входе нет, есть трава и стена. А риск, что человек не оставит тебе места, большой. Особенно если это Стролл. Так что вроде вина Стролла, а в стене – ты. Не надо было себя загонять в эту позицию.