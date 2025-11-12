Разборки в «Феррари»: Хэмилтон назвал происходящее кошмаром — президент жёстко его осадил

Вот только убрать семикратного чемпиона мира так же легко, как Проста в своё время, не выйдет.

Первый сезон Льюиса Хэмилтона в «Феррари» получается чем угодно, но только не медовым месяцем. За три Гран-при до конца чемпионата у британца 0 подиумов в основных гонках, временами в заявлениях семикратного чемпиона сквозит отчаяние, а вот теперь на Льюиса явно обиделся человек, который и позвал его в команду – глава всей «Феррари» и, более того, председатель совета директоров автомобильной корпорации Stellantis Джон Элканн. Что за буря в отношениях между Хэмилтоном и его боссом?

«Это кошмар» — «Важно, чтобы пилоты меньше говорили»

Кризис в отношениях между Льюисом и «Скудерией» намечался уже давно — как иначе, если приглашенный в Маранелло великий пилот на практике уступает Шарлю Леклеру куда больше, чем его скромный предшественник Карлос Сайнс, зарабатывавший гораздо меньше. При этом Льюис то причитает, что чувствует себя бесполезным, то жалуется на неудобные тормоза, то напрягает руководство постоянными письмами с предложениями, как надо перестроить работу команды.

Нарыв вскрылся после Гран-при Бразилии, на котором Хэмилтон сначала столкнулся на старте с — ирония судьбы — Сайнсом, а потом врезался в «Альпин» Франко Колапинто и сломал переднее антикрыло. Из-за контакта с Карлосом машина была серьёзно повреждена, и, пока «Феррари» не согласилась на сход Льюиса, британец, по сути, бессмысленно наматывал круги вдалеке от очковой зоны.

«Это кошмар, и я уже какое-то время в нём живу, — заявил Хэмилтон после гонки. — Этот перепад между выступлением за эту потрясающую команду и последовавшим кошмаром в плане результатов, эти взлёты и падения — это непросто. Но завтра я встану, продолжу тренироваться. Продолжу работать с командой. Очень хотел принести ей хорошие очки в этот уикенд… Вернусь таким же сильным в следующей гонке и постараюсь отыграться».

Вроде ничего такого — не особо отличается от прежних речей Хэмилтона по ходу сезона. Но, очевидно, приравнивание выступлений за «Феррари» к кошмару по-настоящему задело Элканна — особенно на фоне успеха итальянцев в чемпионате мира по гонкам на выносливость, где к очередной победе в «24 часах Ле-Мана» «Феррари» добавила титулы в командном и личном зачётах.

«Победа в чемпионате мира по гонкам на выносливость принесла невероятные ощущения вечером в субботу, — вроде бы миролюбиво начал свою речь перед журналистами Элканн. — Это прекрасная демонстрация: когда «Феррари» едина и все заодно, можно достигать великих вещей. Но если, однако, посмотреть на Ф-1, то Бразилия стала огромным разочарованием. С одной стороны, наши механики отработали отлично — например, если посмотреть на пит-стопы. Если взглянуть на инженеров, то, без сомнений, машина стала лучше.

Но вот всё остальное не на уровне. Очень важно, чтобы наши пилоты концентрировались на пилотаже и меньше говорили, ведь впереди важные гонки и ещё вполне реально стать вторыми в Кубке конструкторов. И это самое важное следствие Бахрейна: это доказательство, что, когда «Феррари» является командой, мы побеждаем. В Формуле-1 главное — совместная работа. Повторюсь: механики на пит-стопах и инженеры отлично работают, чтобы машина прогрессировала в течение года. Нам многое нужно улучшить, и нам определённо нужны гонщики, которые думают не о себе, а о «Феррари».

Да, формально нельзя написать, что Элканн в открытую жёстко раскритиковал Хэмилтона. Однако призыв к пилотам «меньше говорить» и «думать не о себе» — это не намёк, это, по сути, публичная выволочка гонщика, который не оправдывает надежд человека, пригласившего его в команду.

Материалы по теме Критика президента «Феррари» Элканна была адресована персонально Хэмилтону — CdS

Кто прав?

С одной стороны, можно поддержать босса «Феррари» — мол, Льюис выступает слишком слабо, чтобы поучать команду. В квалификационной дуэли с Леклером Хэмилтон проигрывает 5:16, в гоночной — 3:18. То есть является очевидным вторым номером, которому словно бы надо помолчать и поработать над собой, а не рассказывать, что в рабочих процессах не так.

Но разве «Феррари» так успешна, чтобы не обращать внимание на советы опытного гонщика, взявшего семь титулов? Напомним, последнее чемпионство «Скудерии» в личном зачёте случилось ещё до первого титула Льюиса. С тех пор меняются руководители, технические директоры, гонщики и все остальные, а долгожданного успеха всё нет. Так, может, надо адекватнее реагировать на критику и советы со стороны пилотов?

Материалы по теме Хэмилтон вновь потребовал изменений процедур внутри «Феррари» — Corriere della Sera

Положим, с пит-стопами у «Феррари» сейчас всё действительно неплохо. Поменьше провалов и с тактикой. Но что имел Элканн в виду, когда хвалил инженеров? В конце 2024 года болид «Феррари» боролся за звание быстрейшего, однако на старте сезона-2025 случился заметный шаг назад, да и долгожданное обновление задней подвески сработало не так волшебно, как ожидали в команде. Машина ведёт себя нестабильно, капризна в настройках — инженеры и гонщики сами не понимают, чего от неё ожидать.

Да, в Бразилии Леклер запрыгнул на третье место в квалификации, но точно ли здесь прямо есть чем гордиться? Мы не можем проверить гоночный темп Леклера, однако он наверняка уступал бы скорости Норриса и Пиастри, да и по «Мерседесу» есть вопросы. Даже болельщики самой «Феррари» ухмыляются — как жаль, что мы не увидели момента, когда пилотов вновь заставят снизить скорость и чаще тормозить двигателем, как это часто происходило в других гонках.

Короче говоря, ну не в той форме «Феррари», чтобы Элканн надменно приказывал гонщикам помолчать. Да, можно представить, что механикам и инженерам хотелось бы увести критические обсуждения во внутренний контур, но вряд ли это повод, чтобы публично «пихать» собственным пилотам и невольно намекать, что во многом проблема в них самих. Словно до Хэмилтона привести итальянцев к титулу не пытались Феттель, Райкконен и Алонсо.

Джон Элканн наблюдает за Льюисом Хэмилтоном Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Это путь к разрыву?

Значат ли слова Элканна, что Хэмилтону в Маранелло осталось недолго и уже скоро мы можем ждать перевода из «Хааса» перспективнейшего Оливера Бермана? Не стоит торопиться. Сейчас не 1991 год, когда «Феррари» выставила Алена Проста из команды за то, что он неосторожно сравнил поведение болида с грузовиком.

У Льюиса пуленепробиваемый контракт, за расторжение которого «Феррари» придётся заплатить немыслимые деньги. Опять же, ради чего? Берману лишний год в «Хаасе» не повредит, а раз уж вы переманили Хэмилтона, то логично посмотреть, каким для него окажется следующий сезон с революционными изменениями в техническом регламенте.

Если «Феррари» и пилот никуда не поедут, легко предположить, что Льюис сам решит покинуть и команду, и чемпионат в целом. Если же произойдёт внезапный ренессанс, все нынешние обиды чудеснейшим образом забудутся. Именно 2026-й определит, какой окажется в карьере Хэмилтона глава, связанная с «Феррари».

Разумеется, на следующем этапе Ф-1 в Лас-Вегасе журналисты зададут Льюису множество вопросов о словах Элканна, но легко предположить примирительные комментарии Хэмилтона – о страстном стремлении всех причастных побыстрее увидеть успех «Феррари».

Собственно, об этом говорит и свежий комментарий британца в соцсетях: «Я поддерживаю свою команду. Я поддерживаю себя. Я не сдамся. Ни сейчас, ни потом, ни когда-либо».

Время настоящей словесной войны ещё не настало. Вот в 2026-м…