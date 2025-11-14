Как отыгрался Норрис? Гонщик «Макларена» из лузера превратился в фаворита

В начале сезона Ландо потерял не только очки, но и уверенность. В какой-то момент показалось, что шансов уже нет.

Ещё пару месяцев назад фаворитом в борьбе за титул чемпиона Формулы-1 считался Оскар Пиастри — в конце августа после 15 этапов сезона австралиец опережал Ландо Норриса на 34 очка. Оскар, казалось, намного хладнокровнее и способен не допускать ошибок, тогда как Норриса, в межсезонье считавшегося лидером «Макларена», практически списали со счетов.

И вот теперь всё изменилось. Пиастри постоянно допускает той или иной степени грубости ошибки, тогда как Ландо одержал две победы подряд, вернул себе первое место в общем зачёте и отобрал у напарника статус фаворита чемпионата. Однако за счёт чего британцу удался такой прорыв?

Ландо начала сезона

В начале сезона Норрис не справлялся с давлением. Блеклый уикенд в Шанхае, фальстарт в Бахрейне, ошибка в квалификации в Джидде — с каждым этапом Ландо терял не только очки, но и уверенность. На британца порой больно было смотреть во время интервью после финиша. Норрис, который в прошлом сезоне опережал Пиастри и в квалификациях, и в гонках, теперь не мог пилотировать так же стабильно и быстро, как его напарник.

Одна из особенностей шасси «Макларена» нынешнего сезона — подвеска с агрессивной «антиклевковой» геометрией. Расположение рычагов выбрано таким образом, чтобы при торможении носовой обтекатель как можно меньше «клевал» вниз, сохраняя стабильное пространство под днищем и помогая граунд-эффекту прижимать автомобиль к асфальту.

Ландо Норрис на Гран-при Канады Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Однако из-за жёсткой платформы гонщику за рулём современных болидов порой сложно найти общий язык с автомобилем — и именно в такой ситуации оказался Норрис. Описывая ощущения от машины, Ландо говорил, что передняя ось слово «немела», из-за чего уже не удавалось в полной мере атаковать, например, на быстром круге квалификации.

К Гран-при Канады инженеры изменили геометрию передней подвески — причём в команде даже не скрывали, что обновление направлено не на увеличение скорости, а на то, чтобы у пилота были более точные ощущения от машины. Пиастри от новой подвески отказался, Норрису же она подошла. В Монреале, правда, Ландо провалил квалификацию, всю гонку провёл позади напарника, а затем ещё и чуть не снёс его с трассы во время необдуманной попытки обгона.

Возвращение после Канады

Однако затем последовали победы на Гран-при Австрии, Великобритании и Венгрии. К Норрису стала возвращаться уверенность — как на трассе, так и за её пределами: Ландо вновь почувствовал, что способен ехать быстрее всех и регулярно побеждать. Изменения в психологии пилота можно было заметить после схода на Гран-при Нидерландов: поломка двигателя стоила британцу 18 очков, однако он воспринял произошедшее намного спокойнее, чем ошибки на старте сезона.

Затем состоялись гонки в Монце и в Баку, в которых «Ред Булл» оказался сильнее «Макларена», а Ферстаппен сенсационно вернулся в борьбу за титул. Впрочем, и на этих этапах Норрис выступал куда увереннее Пиастри, а после – убедительно превзошёл Оскара на трассах в Мексике и Бразилии, когда к «Макларену» вернулось былое преимущество. И в последних гонках Норрис опережал напарника именно за счёт техники и мастерства.

Оскар Пиастри и Ландо Норрис Фото: Clive Rose/Getty Images

Получив более понятную машину и вернув уверенность, Норрис вновь обрёл шанс раскрыть свой потенциал — у Ландо превосходная техника, и с точки зрения пилотажа он входит в число лучших пилотов на стартовой решётке. Из-за волнения и сложностей с новой машиной показать потенциал удавалось не всегда, а успехи Пиастри, казалось, окончательно подорвали уверенность Норриса в себе.

Парадоксальным образом неудачи на трассе — в том числе отказ двигателя в Зандворте — позволили Ландо избавиться от ненужного давления и прибавить в стабильности. И на фоне провала Пиастри, который как будто никак не может оправиться от шока в Баку, Норрис вернул себе и лидерство в чемпионате. 24 очка за три этапа до конца сезона — это уже весомый, хоть и не слишком большой отрыв. В то же время Ландо ещё никогда не был в ситуации, когда титул так близок — и испытание его уверенности в себе ещё не закончено.