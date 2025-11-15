Почему болельщики освистывают нового лидера Ф-1? Есть сразу 4 причины

Две последние победы Ландо Норриса в Мексике и Бразилии сопровождались освистыванием лидера общего зачёта на интервью или во время подиумной церемонии. Гул и свист в адрес британца стали неожиданностью: прежде Норриса никогда не считали «токсичным» пилотом с большим количеством хейтеров, а приходил он в Ф-1 и вовсе в роли героя соцсетей и добрых мемов. Что же произошло, откуда такое отношение со стороны публики? На самом деле, поводов сразу несколько.

1. Странные события на Гран-при Италии

Считается, что тектонический сдвиг в отношении некоторых болельщиков к Норрису произошёл на Гран-при Италии. Напомним, команда испортила Ландо пит-стоп, из-за чего он отдал позицию Оскару Пиастри, после чего австралийца по радио попросили вернуть напарнику второе место. После некоторого замешательства Оскар подчинился просьбе и таким образом отдал Норрису шесть очков в общем зачёте.

В принципе, просьба «Макларена» более-менее вытекала из своеобразных «правил папайи», принятых внутри команды (грубо говоря, это стремление к максимальной справедливости в подходе к обоим пилотам, пусть даже реализация подобного принципа зачастую просто невозможна). Обычно считается, что неудачный пит-стоп — не повод для внешнего вмешательства, а лишь история из серии «ну, это автоспорт, вот так бывает». В «Макларене», однако, рассудили по-другому.

На пресс-конференции после Гран-при Мексики местный журналист Карлос Халифе высказал мнение, что болельщики припомнили Норрису именно Монцу и «подаренные» шесть очков. Журналист даже спросил у Ландо, не хочет ли он «вернуть» три балла напарнику.

«Ну, если они хотят так думать, то имеют на это право. Полагаю, мы как команда пытаемся всё делать честно. То же самое было год назад в Будапеште, когда я мог выиграть гонку, но должен был пропустить Оскара обратно. Он заслуживал победу. В этот раз всё было точно так же. Если они хотят три очка… Ну, они могут думать, что хотят».

2. Подозрения, что «Макларен» работает на Норриса

Для кого-то эпизод в Монце стал не отдельно стоящим событием, а лишь звеном в цепи доказательств: «Макларен» работает на собственного воспитанника, да к тому же британца Норриса, задвигая на второй план «пришлого» австралийца Пиастри.

Ради Норриса команда доработала переднюю подвеску машины, те самые «правила папайи» чаще шли на пользу Ландо, ну а просьба к Пиастри вернуть позицию после неудачного пит-стопа для кого-то стала финальным доказательством неравного положения двух гонщиков. А значит, поводом для свиста в адрес британского пилота. Тем более на фоне загадочного падения темпа Оскара.

«Все, кто освистывает Ландо Норриса, предполагает, что «Макларен» отдаёт ему приоритет в чемпионате, — высказал мнение Хуан-Пабло Монтойя. — Думаю, «Макларен» изменил машину, чтобы она стала сильнее в квалификации. Норрис может ей управлять, а Пиастри — нет. Формула-1 — это не борьба за звание самого популярного, а соревнование по уничтожению соперников. Если болельщики и пилоты ненавидят тебя, то это лишь дополнительная причина уничтожить их своими выступлениями. Хейт можно использовать как топливо, а от побед получишь ещё большее удовольствие».

3. Неожиданное доминирование Норриса

Есть и те, кому просто может не нравиться доминирование Ландо на последних Гран-при. После неудач Пиастри и резкого рывка Ферстаппена все настроились на потрясающую концовку сезона, где сразу у трёх пилотов реальные шансы на титул, а теперь Норрис всё это портит серией побед, причём побед достаточно «скучных», без шансов для Оскара и Макса.

«Мне не нравится освистывание кого-либо, — говорила известная гонщица Джейми Чедвик после Гран-при Мексики. — То, что показал Ландо, не заслуживает свиста. Он показал мастер-класс. Да, он был далеко впереди, и гонка оказалась не самой захватывающей для просмотра, однако после таких выступлений надо аплодировать, а не свистеть».

4. Неоднозначные высказывания Ландо

Припоминают Норрису и его спорные высказывания в интервью и на пресс-конференциях. В частности, пилота «Макларена» давно не любят поклонники Льюиса Хэмилтона, поскольку во времена доминации «Мерседеса» Ландо регулярно преуменьшал заслуги самого гонщика.

В частности, в 2020 году Норрис скупо отреагировал на рекорд Хэмилтона по числу побед в Ф-1: «Рад за него, но не более. Для меня это ничего не значит. Он находится в машине, которая должна выигрывать каждую гонку. Льюису нужно победить лишь одного или двух соперников, вот и всё».

Не понравились некоторым болельщикам и слова Норриса, что ему было тяжелее попасть в Формулу-1, чем Максу Ферстаппену. Пусть нидерландец действительно мог положиться на опыт отца и не повторять его ошибок, но многих взбесили эти слова на фоне финансовых возможностей отца-миллионера Ландо.

«Трудно победить того, кто родился в Формуле-1. Если бы я мог вернуться в прошлое и выбрать, как стать лучшим гонщиком, то у меня бы тоже были мама и папа, которые были гонщиками. Я находился бы с детства в паддоке, начинал бы заниматься картингом в том же возрасте, что и он, и проводил бы больше тестов, чем все остальные. Я был бы лучшим гонщиком, если бы делал всё это», — говорил Норрис в интервью ESPN.

Не понравились многим и слова Ландо после впечатляющей победы Ферстаппена на Гран-при Бразилии 2024 года. «Они рискнули, и это сработало. Это не талант, это просто удача», — сказал расстроенный Норрис после гонки. Позднее, на гала-вечере ФИА, Ландо извинился за свои слова, но фраза уже ушла в народ.

Отец Ландо Норриса Адам с шлемом сына Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Я всё равно хочу производить хорошее впечатление»

Что думает сам Норрис про внезапную отрицательную популярность? Главному претенденту на чемпионство неприятно, но он старается не переживать.

«Я всё равно слышу — и это не самая приятная вещь. Думаю, прежде я слишком сильно беспокоился насчёт того, как выгляжу в глазах людей, как меня изображают в прессе. Даже в начале этого года беспокоился об этом слишком много — вероятно, это не лучшим образом на меня влияло. Просто научился справляться с такими вещами лучше.

Речь не о том, чтобы вообще не обращать на них внимание, ведь я всё равно хочу производить хорошее впечатление, не хочу быть грубым и так далее. Я всегда стараюсь говорить то, что действительно думаю. Это одна из вещей, к которым пришёл — просто будь честен с собой, имей уверенность в себе, верь в себя, говори, что думаешь».

Пока поведение болельщиков не поколебало вновь обретённую Ландо уверенность в собственных силах. Впереди три заключительных — решающих! — Гран-при сезона-2025…