Даниил Квят проиграл беспилотному болиду? Сейчас всё объясним

В минувший уикенд на трассе «Яс Марина», принимающей Гран-при Абу-Даби Формулы-1, состоялись вторые гонки беспилотных автомобилей Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL). Впервые эти соревнования состоялись в апреле 2024 года, и порой поведение машин с искусственным интеллектом выглядело не очень адекватно, однако команды постепенно прогрессируют и двигаются вперёд.

Как устроена A2RL и при чём тут Квят

A2RL базируется в Абу-Даби, а в состязаниях принимают участие не традиционные гоночные команды, а коллективы из научных университетов и технических лабораторий из США, Германии, Италии, Венгрии и других стран, к которым в этом году присоединились представители Франции и Японии. Соревнования проходят на болидах «Даллара» SF23, использующихся в японской «Супер Формуле». Все машины оснащены одним и тем же набором лидаров и компьютеров, а участники пишут код и соревнуются в том, кто сможет эффективнее использовать технику.

Чтобы задать участникам ориентир, в A2RL пригласили Даниила Квята. Россиянин не только собирал данные для команд, но также принял участие в гонке человека против компьютера — и в 2024 году проехал круг на 10 секунд быстрее беспилотного болида. При этом на первых тестах отставание роботов составляло три с половиной минуты.

Квят догоняет болид TUM Фото: Кадр из трансляции

В состязании A2RL победу тогда одержала команда Технического университета Мюнхена (TUM), опередив в концовке заезда болид итальянской команды Unimore. Не обошлось, правда, без проблем: машину команды Polimove развернуло после слишком жёсткого торможения, а затем она и вовсе была снята с гонки из-за обрыва интернет-соединения.

В целом с учётом того, что в 2024 году A2RL проходили впервые в истории, участники показали себя достойно. Однако очная гонка команд выглядела странно: алгоритмы, только-только научившиеся проезжать трассу, сходили с ума, когда видели рядом другой болид и не могли предсказать его движение. Но полтора года спустя всё разительно изменилось: благодаря наработанному опыту и данным, полученным во время гонки в виртуальном пространстве, беспилотные «Даллары» поехали намного быстрее.

С 10 секунд до шести десятых

Уикенд A2RL в 2025 году начался с нового раунда дуэли человека и компьютера, причём заезд проходил в новом формате: беспилотная «Даллара» команды TUM стартовала первой, тогда как Квят начал движение лишь через 10 секунд после соперника, а в общей сложности им нужно было проехать 10 кругов. Даниил, разумеется, догнал болид с ИИ, а на финише их разделили 0,7 секунды. Причём лучший круг автономной машины составил 59,154 секунды — лишь на 1,585 секунды медленнее быстрейшего круга Квята. Более того, позднее по ходу уикенда машина TUM проехала круг ещё быстрее — за 58,183 секунды, то есть уже лишь на 0,6 секунды медленнее профессионального пилота. Даже визуально можно заметить, что теперь машины A2RL держатся на трассе куда увереннее.

Так или иначе, никакого «проигрыша» со стороны Даниила не было. Просто поначалу с места событий доходила лишь обрывочная информация, что беспилотный болид приехал первым — организаторам явно стоит подумать над пиаром соревнований. Мог ли Квят при этом обогнать робота? Разумеется. Однако сам формат заездов, а также адекватная форма «соперников» не подразумевали реальной борьбы на трассе.

«Соревноваться с беспилотным автомобилем, конечно, необычно, но разрыв становится всё меньше и меньше, траектории этих машин выглядят всё более реалистично, а точки торможения теперь намного ближе к моим, — поделился впечатлениями Квят. — Удивительно, насколько удалось продвинуться за год. В этом году мне по-настоящему пришлось атаковать, чтобы догнать эту машину. Конечно, ещё есть куда расти, но я большой поклонник новых технологий и считаю, что участники блестяще справились. Правда, продолжать прогрессировать будет ещё сложнее».

Unimore обгоняет TUM Фото: Кадр из трансляции

На старт основной гонки уикенда вышли шесть болидов. Прежде чем погасли огни светофора, отмашку зелёным флагом участникам дал робот-гуманоид. Старт был дан с ходу, и в лидерах закрепилась машина TUM, однако уже на втором круге смелой атакой на торможении перед шиканой беспилотник команды Unimore опередил немецкий болид. К пятому кругу Unimore оторвался от TUM на 2,2 секунды, но действующие чемпионы не сдавались и постепенно сократили отставание до нескольких десятых. К середине дистанции два лидировавших робота вели настоящую борьбу за победу!

Увы, на середине дистанции болид Unimore врезался в отставший на круг медленно двигавшийся перед поворотом автомобиль Constructor. Причём машина Constructor пыталась свернуть с траектории и пропустить лидеров, однако автомобиль Unimore зацепил его передним правым колесом и со сломанной подвеской улетел носовым обтекателем в заграждения. Для обеих команд это стало окончанием гонки, а победу — уже вторую подряд — завоевал коллектив TUM из Мюнхена. Второе место с отставанием в 47 секунд заняла TII Racing из ОАЭ, а Polimove стали третьими.

***

В целом вторые гонки A2RL прошли гораздо интереснее первых: если в 2024-м беспилотные «Даллары» смотрелись на трассе, скажем прямо, потешно, то теперь на глаз отличить поведение ИИ от пилотажа реального пилота практически невозможно. Более того, эти машины стали гораздо «умнее» в борьбе колесо в колесо, а TUM и Unimore действительно боролись на протяжении нескольких кругов. Прогресс A2RL впечатляет, и, кажется, уже не так далёк день, когда беспилотные болиды смогут по скорости опережать профессиональных пилотов.

Соревнования A2RL продолжатся в 2026 году. Организаторы обещают, что беспилотные болиды станут ещё умнее и будут сражаться на трассе более агрессивно. Прогресс участников в этом году действительно впечатляет, осталось дождаться, чтобы за TUM и Unimore подтянулись остальные и борьба за победу шла между несколькими командами. Как бы то ни было, на сегодняшний день проект выглядит гораздо лучше, чем можно было предположить!