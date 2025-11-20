Пустая трата времени? Что не так с женской «формулой» при Ф-1

В предстоящий уикенд в рамках Гран-при Лас-Вегаса состоится финальный этап женского первенства F1 Academy: в борьбе за чемпионство француженку Дориан Пен, представляющую «Мерседес», и протеже «Феррари» Майю Вёг из Нидерландов разделяет лишь девять очков.

Для обеих предстоящий уикенд станет, пожалуй, главной на данный момент битвой в карьере. Но, кажется, кто бы ни стал сильнейшей, этот титул особой пользы ни Пен, ни Вёг не принесёт.

В преддверии этапа предлагаем поговорить о том, что не так с F1 Academy.

Для чего нужна F1 Academy?

Женщины представлены в автоспорте недостаточно. Гонки до сих пор считаются в первую очередь мужским занятием, и девушек-гонщиц на фоне числа выступающих в гонках по всему миру парней исчезающе мало. Время от времени в младших сериях появляются смелые пилотессы, выступающие вместе с мужчинами, но существенных успехов им добиться сложно в силу физических различий.

Пилот за рулём болида испытывает перегрузки, для чёткой работы рулём и ударов по педали тормоза требуются развитые мышцы, и потому у мужчин в автоспорте всегда будет преимущество. Другими словами, при одинаковом уровне таланта в тех же Формуле-4 или Формуле-Regional парни будут впереди, и это одна из главных причин, почему девушек в автоспорте так мало.

Серия F1 Academy, как и существовавшая до неё W Series, создана, чтобы этот дисбаланс скорректировать. Однако за те семь лет, что проводятся W Series и F1 Academy, каких-то существенных успехов в этой области не видно. Вопреки названию, F1 Academy не способна подготовить пилотесс к Формуле-1 — речь о том, чтобы позволить набраться опыта и перейти на следующую ступень младших «формул». Например, в Формулу-Regional (FRECA).

Гонка F1 Academy в Зандворте Фото: Joe Portlock/Getty Images

Цель, безусловно, благая, вот только сама концепция F1 Academy пока что никак не помогает гонщицам проявить себя в какой-либо другой серии. В автоспорте критично важен «накат», и F1 Academy, которая проходит на болидах Формулы-4 с модифицированной аэродинамикой и шинами «Пирелли», попросту не даёт релевантного для той же FRECA опыта. Марта Гарсия, победительница сезона F1 Academy 2023 года, в прошлом году выступала во FRECA, не набрала ни одного очка, в 20 гонках лишь четыре раза финишировав в топ-20.

Кроме того, в контексте продолжения карьеры в младших «формулах» очень странно выглядит календарь F1 Academy. В этом году этапы женской серии проходили, например, в Джидде, Майами и Сингапуре. Из семи трасс лишь одна — в Зандворте — присутствует в календаре FRECA. Каким образом опыт выступлений на уличной трассе в Лас-Вегасе, существующей буквально три ночи в году, поможет девушкам заявить о себе в других сериях?

Есть мнение, согласно которому, F1 Academy не столько помогает нынешним гонщицам, сколько работает на популяризацию выступлений женщин в гонках. Но и в этом смысле чемпионат смотрится средненько. Например, хайлайты заездов на YouTube-канале первенства собирают в лучшем случае 40-50 тысяч просмотров — в несколько раз меньше, чем хайлайты Формулы-3 на канале Формулы-1. Эта серия, увы, непопулярна, а смотреть гонки порой очень сложно. Так, финальная гонка этапа в Монреале чуть ли не на каждом круге прерывалась автомобилем безопасности.

Старт гонки F1 Academy Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Кому это нужно?

Весьма показателен пример Джейми Чедвик — британка три года подряд становилась победительницей W Series, но так и не нашла финансирования для перехода в Формулу-3. В итоге Чедвик продолжила карьеру в США, где провела два сезона в Indy NXT (гонки поддержки IndyCar) и даже выиграла один из заездов. Однако на переход в IndyCar денег вновь не нашлось.

Минувший сезон Чедвик провела в гонках на выносливость — в рамках программы Genesis (Hyundai) она выступала в Европейской серии Ле-Ман, где её экипаж выиграл три гонки. Но в WEC, где гиперкар Genesis дебютирует в следующем году, Чедвик будет резервным пилотом команды. Джейми чрезвычайно талантлива, она одна из самых (если не самая) одарённых гонщиц современности, однако так и не получила серьёзного шанса. И, возможно, если бы ресурсы, потраченные на три сезона W Series, были использованы иначе, у Чедвик было бы больше возможностей.

В прошлом году сильнейшей в F1 Academy стала Эбби Пуллинг — она выиграла девять гонок из 14, ещё четырежды была второй и один раз — третьей. То есть Эбби буквально каждую гонку закончила на подиуме. Сезон-2025 Пуллинг провела в британской «трёшке» — GB3 — и заняла вполне достойное 10-е место. Правда, состав участников GB3 не так силён, а свою программу на сезон-2026 Эбби ещё не объявила. И пока перспективы гонщицы выглядят туманными.

Эбби Пуллинг Фото: Joe Portlock/Getty Images

Есть ощущение, что для гонщиц полезнее были бы тесты на актуальной технике и на трассах тех чемпионатов, в которых они планируют выступать, работа с опытными физиотерапевтами и тренерами. W Series и F1 Academy же на поверку оказываются пустой тратой времени и денег. Ещё не было ни одной гонщицы, которой женская серия хоть как-то помогла в карьере. Даже Чедвик и Пуллинг смогли заявить о себе ещё до F1 Academy — первая до W Series гонялась в британской «трёшке», а вторая выступала в британской Ф-4, где опережала, например, Кристиана Мэнселла и Романа Билински, дошедших до Формулы-3.

В данный момент F1 Academy попросту не справляется с поставленными задачами — им не отвечают ни заезды, ни сам формат чемпионата. Приобрести какую-нибудь заметную популярность промоутерам первенства не удалось, как ступенька к более престижным чемпионатам эта серия не работает, релевантного опыта участницам не даёт. А если уж говорить о том, чтобы вдохновить девушек активнее заниматься автоспортом в будущем, то до Мишель Мутон, Ютты Кляйншмидт или той же Даники Патрик всей F1 Academy вместе взятой ещё очень и очень далеко. Зато глава чемпионата Сьюзи Вольф, снимаясь в шоу для Netflix, может с важным видом рассказывать, какое полезное дело делает её серия.

Есть, впрочем, и хорошие новости. Несмотря ни на что, женщины становятся в автоспорте всё более заметны — причём даже в Формуле-1. Ханна Шмитц, стратег «Ред Булл», одна из звёзд тематических пабликов в соцсетях, а гоночным инженером Эстебана Окона в этом году стала Лаура Мюллер — первая в истории Формулы-1 женщина на этом посту. Может, дело в том, что ни Шмитц, ни Мюллер ранее не участвовали в сериях, в которых стратегами и гоночными инженерами могут быть только женщины?

Не за горами тот день, когда в гонках появится по-настоящему яркая и популярная гонщица. И почти наверняка когда-нибудь она — или та, кто придёт после неё — пробьётся наконец в Формулу-1. Но это будет её личная заслуга, а не F1 Academy или как там будет называться эта серия…