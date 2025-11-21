Кому повезёт в Вегасе? Впереди самый непредсказуемый — и такой важный! — Гран-при сезона

В эти выходные на уличной трассе в Лас-Вегасе состоится 22-й этап Формулы-1 сезона-2025 — и эта гонка станет одной из самых непредсказуемых в чемпионате. На поул-позицию будут претендовать три — или даже четыре! — команды, а как сложится заезд, остаётся лишь гадать. Причём на фоне близящегося финала сезона Гран-при Лас-Вегаса может существенно изменить расстановку сил в общем зачёте.

Люк бережёт интригу

Начнём с того, что в преддверии этого уикенда назвать фаворита невозможно. Трасса в Лас-Вегасе требует настроек с низкой прижимной силой, а в такой конфигурации в этом году очень сильно выступал «Ред Булл» (вспомним победы Ферстаппена в Монце и Баку). При этом в прошлом году здесь доминировал «Мерседес», который комфортнее других смотрится в условиях низких температур — во время заездов ожидается менее 15 градусов тепла.

Кроме того, после неудачных Гран-при Италии и Азербайджана в «Макларене» объявили о том, что приняли меры и в Лас-Вегасе должны прибавить. Наконец, пока что не стоит списывать со счетов и «Феррари» — в прошлом году пилоты «Скудерии» заняли третье и четвёртое места, проиграв лишь гонщикам «Мерседеса».

Ландо Норрис на тренировках в Лас-Вегасе Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Впрочем, всё это теория, а как расстановка сил будет выглядеть на практике, должны были показать свободные заезды. Но не показали: ближе к концу второй тренировки, когда гонщики готовились к квалификационным попыткам, возникли проблемы с дренажным люком, из-за чего сессия была прервана красными флагами. Среди пилотов топ-команд проехать быстрый круг успели только Ландо Норрис и Андреа Кими Антонелли — и их разделили лишь 0,029 секунды. При этом Шарль Леклер, который из-за технических проблем не показал времени на «софте», даже на «медиуме» оказался лишь в 0,161 секунды позади Ландо.

Таким образом, можно сделать вывод, что к концу свободных заездов в борьбе за поул участвуют все четыре команды — и у «Феррари» действительно есть шанс реабилитироваться за провальный этап в Бразилии. Пока что, правда, не слишком здорово смотрится «Ред Булл» — время Ферстаппена оказалось на три с лишним десятых хуже, чем у Леклера. Но австрийцы уже приучили к тому, что способны в течение уикенда добиваться существенного прогресса.

Без длинных отрезков

Из-за красных флагов качественно поработать на длинных отрезках пилотам тоже не удалось, а потому представить темп лидеров в гонке в данный момент не представляется возможным. По сути, даже в командах пока не знают, как именно будет вести себя машина в гонке и где в этом смысле находятся соперники.

Можно предположить, что главным фаворитом будет «Мерседес» — в тренировках машина немцев выглядела стабильнее, чем «Макларены», однако это можно отчасти объяснить большей загрузкой заднего антикрыла. При этом, по словам Расселла, в этом году «Мерседес» в Лас-Вегасе не так эффективен, как год назад.

Андреа Кими Антонелли на тренировках в Лас-Вегасе Фото: Clive Rose/Getty Images

Для пилотов «Макларена» главной проблемой в тренировках стало гранулирование шин. В «Пирелли» в этом году конструировали резину таким образом, чтобы избежать формирования катышков на рабочей поверхности, однако оба гонщика жаловались на эту проблему по радио. В то же время Ландо Норрис заявил, что настроен оптимистично.

С оптимизмом смотрят в будущее и Леклер с Хэмилтоном, а вот Ферстаппен отметил, что из-за низких температур и скользкого асфальта сравнивать трассу в Лас-Вегасе с автодромом в Монце или трассой в Баку нельзя. И пока что «Ред Булл» действительно смотрится менее убедительно, чем другие фавориты. Тем не менее исключать Ферстаппена из борьбы за поул пока рано — паддок в ожидании крайне напряжённого и непредсказуемого сражения с участием сразу нескольких пилотов.