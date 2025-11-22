Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер

Ещё до начала уикенда в Лас-Вегасе синоптики пугали паддок надвигавшимся на город штормом, однако осадки, казалось, выпали ещё до начала заездов. Как выяснилось, не до конца: в пятницу в игорной столице мира зарядил дождь, и к началу квалификации вся трасса была в лужах…

Q1. Льюис не справился

В начале первого сегмента большинство пилотов выехали на трассу на «промежуточных» шинах, а вот Алонсо, Стролл, Бортолето, Хюлькенберг и Пиастри покинули боксы на дождевой резине. Норрис при этом начал сессию на «промежуточных». Однако состояние трассы было крайне сомнительным, пилоты испытывали аквапланирование и вылетали с трассы. В итоге все, кто выехал на «промежуточных», вынуждены были вернуться в боксы за более подходящей резиной.

Пиастри, правда, не удавалось проехать круг и на дождевых шинах. Первую попытку Оскар завершил на 14 секунд медленнее Стролла, вторую — на 11. Проблемы возникли и у Ферстаппена с Леклером, которые не удержались в пределах трассы и потеряли первые круги. Впрочем, в конце концов все трое с четвёртой попытки всё же смогли показать достойный результат и выбраться из зоны вылета. Ферстаппен за две с половиной минуты до клетчатого флага и вовсе поднялся на первую строчку.

К этому моменту дождь над трассой поутих, пилоты стали действовать смелее и один за другим улучшали результаты — нужно было атаковать. В этот момент не повезло Оливеру Берману — его болид соскользнул в одном из поворотов и уткнулся передним обтекателем в заграждения. Вскоре разбил машину Алекс Албон, поскользнувшись на луже и ударившись о стену передней подвеской, однако ему удалось добраться до боксов, не вызывая красных флагов.

Алекс в итоге занял 16-е место, а на 17-м и 18-м расположились дебютанты Антонелли и Бортолето. На 19-ю строчку уже под клетчатым флагом поднялся Цунода, а худшим в первом сегменте стал Льюис Хэмилтон — экс-чемпиону до выхода во второй сегмент не хватило более секунды, а Шарлю Леклеру британец уступил 2,3 секунды. Во второй раз в сезоне Хэмилтон оказался в пятёрке худших пилотов квалификации. Быстрее же всех круг по мокрой трассе в Лас-Вегасе в первом сегменте проехал Джордж Расселл.

Q2. Риск Стролла

Второй сегмент стартовал с небольшим запозданием — маршалам нужно было проверить заграждения после аварии Албона. Дождь окончательно прекратился, тем не менее второй сегмент пилоты тоже начали на дождевых шинах. Траектория стремительно сохла, и гонщики с каждым кругом ехали всё быстрее и быстрее, сменяя друг друга на первой позиции. В ходе Q2 на ней побывали Норрис, Стролл, Ферстаппен, Пиастри, Лоусон, Хаджар, Сайнс и Расселл, который в итоге вновь стал быстрейшим.

За шесть минут до конца сегмента Стролл рискнул раньше других перейти на «промежуточные» шины. Однако это оказалось ошибкой: Лэнс так и не успел прогреть комплект и найти ритм — и лучшим временем канадца оказался круг на дождевых шинах. В итоге Стролл откатился на 12-ю позицию, проиграв Алонсо почти секунду.

С 11-й позиции из квалификации выбыл Нико Хюлькенберг, уступивший расположившемуся на 10-й строчке Оскару Пиастри 0,655 секунды. Позади Халка и Стролла расположились гонщики «Хааса» — Эстебан Окон и Оливер Берман, которым в концовке не удалось прибавить, а замкнул протоколы Франко Колапинто — у аргентинца был мощный занос, в котором тот чуть не разбил машину. Болид Франко отловил, однако об улучшении времени речи уже не шло.

Q3. Борьба до клетчатого флага

В финале квалификации пилоты отправились на трассу на «промежуточных». Первым быстрый круг закончил Леклер, причём шедшие позади «Макларены» не смогли ответить Шарлю: Пиастри проиграл 0,2 секунды, а Норрис ошибся на финальном секторе и потерял порядка трёх секунд. Вскоре Леклера на первой позиции сменил Хаджар, а позже лучший круг показал Сайнс.

Норрис смог собраться и со второй попытки проехать быстрый круг, заняв первую строчку, однако ненадолго: Ландо тут же почти на полсекунды опередил Пиастри, а затем на второй позиции оказался Сайнс. Ферстаппену же включиться в борьбу за поул не удавалось — во второй попытке Макс уступил Пиастри две секунды.

Трасса продолжала просыхать, каждый следующий круг пилоты проезжали быстрее предыдущего. За две с половиной минуты до клетчатого флага первое место занял Норрис. Ехавший следом Пиастри тоже смог прибавить, но уступил напарнику почти 0,6 секунды. Однако решающими в таких условиях были финальные круги.

Под клетчатым флагом на первую позицию поднялся Сайнс, вскоре его время перебил Ферстаппен. Впрочем, Норриса было уже не остановить — с рекордом на первом и втором секторах Ландо, даже несмотря на помарку на третьем секторе, вернул себе первое место. А вот Пиастри финальную попытку вынужден был бросить из-за жёлтых флагов, спровоцированных вылетом Леклера.

В итоге Норрис завоевал третий поул подряд и разделит первый ряд стартового поля с Ферстаппеном. Сайнс в итоговой классификации стал третьим, Расселл – четвёртым, а Пиастри расположился лишь на пятой строчке. Шестым временем в финале отметился Лоусон, который опередил Алонсо и Хаджара, тогда как Леклер смог показать лишь девятый результат. Замкнул топ-10 Гасли.

Гран-при Лас-Вегаса стартует в воскресенье, 23 ноября, в 7:00 мск.