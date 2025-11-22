Лишится ли Ферстаппен шансов на титул или контратакует? ГП Лас-Вегаса — LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Финал квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 прошёл под диктовку Ландо Норриса, который с запасом взял поул, даже несмотря на серьёзную ошибку на быстрейшем круге. Сумеет ли британец теперь провести гонку так же убедительно, удержать лидерство и таким образом стать ещё ближе к чемпионству? Или его позиции контратакует стартующий вторым Макс Ферстаппен? Нидерландцу терять нечего, и он наверняка постарается пойти в атаку ещё на старте… А может, не сказал своего последнего слова третий претендент на титул Оскар Пиастри, у которого пятое место на стартовой решётке?

Главные события Гран-при Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции.