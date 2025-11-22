Лишится ли Ферстаппен шансов на титул или контратакует? ГП Лас-Вегаса — LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Финал квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 прошёл под диктовку Ландо Норриса, который с запасом взял поул, даже несмотря на серьёзную ошибку на быстрейшем круге. Сумеет ли британец теперь провести гонку так же убедительно, удержать лидерство и таким образом стать ещё ближе к чемпионству? Или его позиции контратакует стартующий вторым Макс Ферстаппен? Нидерландцу терять нечего, и он наверняка постарается пойти в атаку ещё на старте… А может, не сказал своего последнего слова третий претендент на титул Оскар Пиастри, у которого пятое место на стартовой решётке?
Главные события Гран-при Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции.
Сезон Формулы-1 входит в решающую фазу — вместе с предстоящим заездом в Лас-Вегасе до конца чемпионата остаётся всего лишь три Гран-при. Лидер общего зачёта Ландо Норрис после красивой победы в дождевой квалификации стартует с поула, а его главному преследователю в общем зачёте Оскару Пиастри не повезло с жёлтыми флагами — австралиец расположился лишь на пятой строчке. В борьбе за титул по-прежнему участвует Макс Ферстаппен, хотя при отставании в 49 баллов шансы нидерландца выглядят минимальными. Впрочем, в Лас-Вегасе Макс стартует вторым и способен превзойти гонщиков «Макларена», сократив отставание.
Общий зачёт (топ-10):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 390 очков
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 366
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 341
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 276
5. Шарль Леклер («Феррари») — 214
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 148
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 122
8. Александер Албон («Уильямс») — 73
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 43
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 40.
Борьба за победу в Кубке конструкторов давно завершена — «Макларен» стал недосягаем для соперников ещё на этапе в Сингапуре. Тем не менее продолжается захватывающее сражение трёх команд за вторую позицию: «Мерседес» после успеха в Сан-Паулу на 32 очка опережает «Ред Булл» и на 36 баллов впереди «Феррари».
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 756 очков
2. «Мерседес» — 398
3. «Ред Булл» — 366
4. «Феррари» — 362
5. «Уильямс» — 111
6. «Рейсинг Буллз» — 82
7. «Астон Мартин» — 72
8. «Хаас» — 70
9. «Кик-Заубер» — 62
10. «Альпин» — 22.
Заводите будильники, чтобы успеть налить кофейку перед стартом в 7:00 мск!