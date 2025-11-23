Ферстаппен не сдаётся, но Норрис ещё ближе к чемпионству! У юниора «Мерседеса» суперпрорыв

А что там Квят? Соседство Ландо Норриса и Макса Ферстаппена на первой линии стартовой решётки Гран-при Лас-Вегаса сулило интересную борьбу на первых метрах — тем более, что лидеру «Ред Булл», в отличие от коллеги, в схватке за титул терять особо нечего. Норрис, однако, настроился почти любой ценой сохранить лидерство. Когда погасли огни, пилот «Макларена» рванул влево и не позволил Ферстаппену занять внутреннюю траекторию. Успех? Не тут-то было: Ландо занёс многовато скорости в поворот, и в итоге Макс легко перекрестил траектории. Более того, Норриса сумел опередить и Расселл — двойная неудача!

Позади лидеров произошло сразу два инцидента. Во-первых, об колесо Пиастри затормозил Лоусон — Оскару очень повезло, что подвеска «Макларена» выдержала. А вот у Лиама через круг отлетело переднее антикрыло — как сказал бы Фернандо Алонсо, карма. Ещё ниже в пелотоне Бортолето явно опоздал с торможением и вынес Стролла — Лэнс сошёл сразу же, Габи помучился пару кругов и наверняка получит штраф на Гран-при Катара.

На первых кругах казалось, что Расселл быстрее Ферстаппена: «Мерседес» надолго засел в зоне DRS и намекал на обгон. Ничего, впрочем, не вышло. Джордж чуть отстал для экономии резины, а затем к британцу вернулись проблемы из квалификации: у Расселла нестабильно работал гидроусилитель руля, который «помогал» то сильнее, то слабее. Такое себе на уличной трассе! Понятно, что в такой ситуации Джордж позабыл о прессинге Ферстаппена, но и Норриса к себе не подпускал.

На единственный пит-стоп гонщик «Мерседеса» поехал раньше двух конкурентов, но это ни на что не повлияло — кроме того, что затем Джордж ехал на чуть более изношенном комплекте «харда». После волны остановок Норрис быстро сумел догнать Расселла, и проблем с обгоном не возникло: в этот момент гонки «Макларен» явно был шустрее, плюс уже упомянутые проблемы с рулевым управлением.

Опередив Джорджа, Ландо с командой даже начали мечтать о погоне за Ферстаппеном, у которого в запасе было пять секунд. Увы для «Макларена», на свободной трассе Норрис вовсе не поехал быстрее конкурента — напротив, Макс отщипывал по паре десятых. Так что тройка обладателей подиума была сформирована, как и их порядок. После ошибки соперника на старте Ферстаппен уверенно провёл гонку и взял 25 очков. Впрочем, в общем зачёте Норрис всё ещё опережает Макса на солиднейшие 42 балла.

Позади тройки лидеров внезапно оказался Андреа Кими Антонелли. «Мерседес» поставил итальянцу на старт «софт» и при первой же возможности в виде VSC перевёл юниора на «хард» — как выяснилось, до финиша! Резина выдержала, темп со стороны Антонелли был отличный, и после пит-стопов конкурентов Кими оказался четвёртым! Более того, Кими вполне уверенно сдерживал позади мощную пару Пиастри-Леклер.

Увы, при этом у Антонелли не было шансов остаться в протоколе так высоко: Кими допустил фальстарт, за что заработал пять штрафных секунд. Казалось, что итальянцу предстоит виртуальная схватка с Карлосом Сайнсом за шестую строчку, но в итоге пилот «Мерседеса» так прибавил под финиш, что даже оставил позади себя Леклера! Монегаску на подубитых шинах до места в топ-5 не хватило 190 тысячных секунды.

Пиастри после слабой квалификации и происшествия с Лоусоном на старте сумел минимизировать потери, хотя бы опередив Хаджара и затем Сайнса. И всё же четвёртое место никак не занести в актив, если мы говорим о борьбе в чемпионате: отставание от Норриса выросло до 30 очков. То есть Ландо может позволить себе даже сход при победе напарника. Напарника, явно оказавшегося в кризисе под конец сезона.

Карлос Сайнс после сказочной квалификации провёл достойную, рабочую гонку. Испанец проехал в реальную силу машины и уверенно стал седьмым и лучшим из середняков. Исак Хаджар после ошибки Лоусона в одиночку набрал ценные очки для «Рейсинг Буллз», а Нико Хюлькенберг и Льюис Хэмилтон замкнули десятку, использовав стратегию «хард» — «медиум». Но если для немца это хороший результат, то британец явно недоволен: после пит-стопов он не только не атаковал «Кик-Заубер», а даже отстал от него на восемь секунд. Ждём свежих заявлений Джона Элканна?

Без очков на сей раз «Хаас». Берман после старта на «медиуме» и раннего пит-стопа выпал из очковой зоны, а Окон хоть и продержался на стартовом комплекте шин дольше, остался 11-м. С седьмой позиции на 13-ю упал Фернандо Алонсо — гоночный темп «Астона» вообще не впечатлил. Не сотворил чуда и Юки Цунода: 14-я позиция после старта с пит-лейна.

Будем честны, Гран-при Лас-Вегаса не слишком оправдал ожиданий: мало обгонов, а интрига в борьбе за победу умерла уже на середине дистанции. Есть и хорошие новости: следующий этап в Катаре запланирован на 28-30 ноября, причём нас ждёт и спринтерская гонка.