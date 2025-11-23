Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса: Ферстаппен выиграл после ошибки Норриса на старте, Ландо — второй, Антонелли с 17-го на пятое

Ферстаппен не сдаётся, но Норрис ещё ближе к чемпионству! У юниора «Мерседеса» суперпрорыв
Евгений Кустов
Макс Ферстаппен
Аудио-версия:
Комментарии
Ошибка Ландо на старте стала решающей для судьбы гонки Ф-1 в Вегасе.

А что там Квят? Соседство Ландо Норриса и Макса Ферстаппена на первой линии стартовой решётки Гран-при Лас-Вегаса сулило интересную борьбу на первых метрах — тем более, что лидеру «Ред Булл», в отличие от коллеги, в схватке за титул терять особо нечего. Норрис, однако, настроился почти любой ценой сохранить лидерство. Когда погасли огни, пилот «Макларена» рванул влево и не позволил Ферстаппену занять внутреннюю траекторию. Успех? Не тут-то было: Ландо занёс многовато скорости в поворот, и в итоге Макс легко перекрестил траектории. Более того, Норриса сумел опередить и Расселл — двойная неудача!

Позади лидеров произошло сразу два инцидента. Во-первых, об колесо Пиастри затормозил Лоусон — Оскару очень повезло, что подвеска «Макларена» выдержала. А вот у Лиама через круг отлетело переднее антикрыло — как сказал бы Фернандо Алонсо, карма. Ещё ниже в пелотоне Бортолето явно опоздал с торможением и вынес Стролла — Лэнс сошёл сразу же, Габи помучился пару кругов и наверняка получит штраф на Гран-при Катара.

Материалы по теме
Какой же милый шлем от лидера сезона Ф-1 — на него попали главные моменты карьеры
Истории
Какой же милый шлем от лидера сезона Ф-1 — на него попали главные моменты карьеры

На первых кругах казалось, что Расселл быстрее Ферстаппена: «Мерседес» надолго засел в зоне DRS и намекал на обгон. Ничего, впрочем, не вышло. Джордж чуть отстал для экономии резины, а затем к британцу вернулись проблемы из квалификации: у Расселла нестабильно работал гидроусилитель руля, который «помогал» то сильнее, то слабее. Такое себе на уличной трассе! Понятно, что в такой ситуации Джордж позабыл о прессинге Ферстаппена, но и Норриса к себе не подпускал.

На единственный пит-стоп гонщик «Мерседеса» поехал раньше двух конкурентов, но это ни на что не повлияло — кроме того, что затем Джордж ехал на чуть более изношенном комплекте «харда». После волны остановок Норрис быстро сумел догнать Расселла, и проблем с обгоном не возникло: в этот момент гонки «Макларен» явно был шустрее, плюс уже упомянутые проблемы с рулевым управлением.

Опередив Джорджа, Ландо с командой даже начали мечтать о погоне за Ферстаппеном, у которого в запасе было пять секунд. Увы для «Макларена», на свободной трассе Норрис вовсе не поехал быстрее конкурента — напротив, Макс отщипывал по паре десятых. Так что тройка обладателей подиума была сформирована, как и их порядок. После ошибки соперника на старте Ферстаппен уверенно провёл гонку и взял 25 очков. Впрочем, в общем зачёте Норрис всё ещё опережает Макса на солиднейшие 42 балла.

Материалы по теме
Пустая трата времени? Что не так с женской «формулой» при Ф-1
Пустая трата времени? Что не так с женской «формулой» при Ф-1

Позади тройки лидеров внезапно оказался Андреа Кими Антонелли. «Мерседес» поставил итальянцу на старт «софт» и при первой же возможности в виде VSC перевёл юниора на «хард» — как выяснилось, до финиша! Резина выдержала, темп со стороны Антонелли был отличный, и после пит-стопов конкурентов Кими оказался четвёртым! Более того, Кими вполне уверенно сдерживал позади мощную пару Пиастри-Леклер.

Увы, при этом у Антонелли не было шансов остаться в протоколе так высоко: Кими допустил фальстарт, за что заработал пять штрафных секунд. Казалось, что итальянцу предстоит виртуальная схватка с Карлосом Сайнсом за шестую строчку, но в итоге пилот «Мерседеса» так прибавил под финиш, что даже оставил позади себя Леклера! Монегаску на подубитых шинах до места в топ-5 не хватило 190 тысячных секунды.

Пиастри после слабой квалификации и происшествия с Лоусоном на старте сумел минимизировать потери, хотя бы опередив Хаджара и затем Сайнса. И всё же четвёртое место никак не занести в актив, если мы говорим о борьбе в чемпионате: отставание от Норриса выросло до 30 очков. То есть Ландо может позволить себе даже сход при победе напарника. Напарника, явно оказавшегося в кризисе под конец сезона.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Ландо Норрис
McLaren
+20.741
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546

Карлос Сайнс после сказочной квалификации провёл достойную, рабочую гонку. Испанец проехал в реальную силу машины и уверенно стал седьмым и лучшим из середняков. Исак Хаджар после ошибки Лоусона в одиночку набрал ценные очки для «Рейсинг Буллз», а Нико Хюлькенберг и Льюис Хэмилтон замкнули десятку, использовав стратегию «хард» — «медиум». Но если для немца это хороший результат, то британец явно недоволен: после пит-стопов он не только не атаковал «Кик-Заубер», а даже отстал от него на восемь секунд. Ждём свежих заявлений Джона Элканна?

Без очков на сей раз «Хаас». Берман после старта на «медиуме» и раннего пит-стопа выпал из очковой зоны, а Окон хоть и продержался на стартовом комплекте шин дольше, остался 11-м. С седьмой позиции на 13-ю упал Фернандо Алонсо — гоночный темп «Астона» вообще не впечатлил. Не сотворил чуда и Юки Цунода: 14-я позиция после старта с пит-лейна.

Будем честны, Гран-при Лас-Вегаса не слишком оправдал ожиданий: мало обгонов, а интрига в борьбе за победу умерла уже на середине дистанции. Есть и хорошие новости: следующий этап в Катаре запланирован на 28-30 ноября, причём нас ждёт и спринтерская гонка.

А что там Квят?
Даниил Квят проиграл беспилотному болиду? Сейчас всё объясним
Даниил Квят проиграл беспилотному болиду? Сейчас всё объясним
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android